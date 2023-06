Jonathan Cannon est une perspective prometteuse pour les White Sox, mais il envisage la prochaine étape

Pourvu d’une première affectation d’une année complète assez agressive à High-A Winston-Salem, l’espoir de lanceur des White Sox de 22 ans, Jonathan Cannon, fait déjà tout ce que vous souhaiteriez qu’un jeune artiste frustrant et frustrant puisse supporter et accepter.

« Je ne me plaindrai jamais d’être capable de passer six ou sept manches en moins de 80 lancers », a déclaré Cannon par téléphone. « Parce que c’est très précieux pour l’enclos des releveurs et que cela maintient votre équipe dans le jeu, et c’est certainement quelque chose que je peux me voir faire au niveau suivant. »

Avec plus de force depuis ses années universitaires en Géorgie, Cannon peut travailler son plomb de course jusqu’aux années 90. Il casse les chauves-souris et obtient des retraits rapides au sol (taux de balle au sol de 56,7%). Il lance des frappes (taux de marche de 8%) et accumule des manches (50 2/3 sur huit départs). Si ce chiffre ne vous impressionne pas et que vous ne pouvez pas croire que les partants des ligues majeures ne passent plus sept images par nuit, vous devriez comprendre comment ils gèrent les perspectives de lancer chez les mineurs. Cannon mène la Ligue de l’Atlantique Sud en manches, avec la huitième ERA qualifiée la plus basse (2,84). Il lance le quatrième moins de lancers par manche dans la ligue.

« C’est un gars qui peut attaquer au nord, au sud, à l’est, à l’ouest, frapper la zone », a déclaré le directeur général adjoint Chris Getz. «Il lance au contact, va profondément dans les matchs. Il rivalise, clairement. La défense aime jouer derrière lui. Les matchs des ligues mineures avancent déjà assez rapidement, mais lorsque Jonathan Canon sur le monticule, ça bouge encore plus vite. Nous avons été impressionnés dans l’ensemble. Il a un plan d’attaque pour les droitiers et les gauchers.

Sachant que chaque frappeur adverse se prépare à être bloqué par son plomb, Cannon prend un plaisir particulier à se mettre sous leurs mains de toute façon. Son cutter à contrepoids lui vient si naturellement à ce stade qu’il a à peine besoin de s’entraîner. Il essaie juste d’obtenir son autre quatre monte au même niveau.

« Le quadruple a été probablement le meilleur ajout à mon arsenal jusqu’à présent, avec la possibilité de lancer davantage les gars en haut de la zone », a déclaré Cannon. « C’est ma première année complète à lancer tous ces lancers, et je cherche encore comment les utiliser au mieux pour générer des swing-and-miss. C’est le genre de conversation en ce moment. Certainement un sujet de discussion est, ‘Comment puis-je utiliser ce mélange de terrain pour obtenir des balles au sol quand j’en ai besoin, mais aussi obtenir des swing-and-miss quand j’en ai besoin ?’ Parce que les balles au sol sont excellentes, mais lorsque vous avez le deuxième et le troisième et que personne ne sort, vous avez besoin d’un swing-and-miss. Vous avez besoin d’une fenêtre contextuelle. Je dois donc être capable de faire les deux.



Jonathan Cannon était un choix de troisième tour en 2022. (Travis Holshouser / Dash Winston-Salem)

Six lancers, c’est beaucoup pour un frappeur adverse à préparer, ce qui est une méthode pour éliminer les swings hors-temps d’un arsenal qui n’a pas de quantités écrasantes de swing-and-miss (taux de retrait de 20,5%). C’est encore plus de travail à entretenir. Cannon maintient un long balancement de bras dans sa livraison qui lui semble naturel et lui a toujours fourni une commande supérieure à la moyenne. Jeter un lest hors de sa fente de bras vient aussi assez naturellement.

Le backspining d’un quadruple vers le haut de la zone l’est moins et demande de l’entraînement. Il en va de même pour garder les profils de mouvement de ses six emplacements distincts les uns des autres, en particulier lorsque la manipulation du plomb et du cutter est si facile. Cannon a déclaré que garder ses deux balles rapides – ainsi que son curseur et sa balle courbe – distinctes l’une de l’autre était un gros projet d’intersaison. Le plus grand défi actuel décrit par Cannon, dans une ligue où il affronte tant d’anciens rivaux de la SEC de ses années universitaires en Géorgie, est de savoir quoi faire avec autant de terrains.

« Il s’agit de déterminer ce qui génère le plus de swing-and-miss pour moi et où dans la zone dois-je le lancer pour obtenir ce swing-and-miss », a déclaré Cannon. «Quand vous avez six terrains, cela peut être un peu difficile. Vous pouvez vous surpasser très facilement. C’est vraiment facile de s’asseoir là-haut sur le monticule et de dire : « Je n’ai pas lancé la balle courbe depuis deux manches, il va être surpris quand je la lancerai », et vous vous surpassez. Il s’agit plus simplement de lancer le dernier lancer que vous avez lancé. Ou si ce type ne réussit pas très bien les changements, attaquons-le avec un changement. Il ne s’agit pas de trop réfléchir aux choses et d’être vraiment engagé dans n’importe quel terrain que je lance et d’aller juste après eux.

Cannon a trouvé un partenaire pour déchirer les rapports et offrir des plats à emporter dans l’entraîneur de lanceurs Dash John Ely, à qui il attribue également des percées mécaniques pour ouvrir un arsenal qui vaut la peine d’être utilisé. Même si Cannon a estimé qu’il avait fait du bon travail en ajoutant de la force pendant l’intersaison, il souligne le nettoyage de sa conduite de jambe et la résolution de certains problèmes de tir croisé avec Ely pour éliminer les tendances de coupe sur ses quatre coutures et également conduire à un saut de vitesse. Les dépisteurs de la ligue ont vu des matchs cette saison au cours desquels Cannon s’est assis dans la plage de 94 à 98 mph tout au long et a exploré s’il pouvait se faufiler des balles sur des barils en haut de la zone.

En règle générale, une conversation avec un joueur de plomb avec un taux de retrait inférieur implique une discussion sur les raisons pour lesquelles les chauves-souris manquantes ne sont pas essentielles à son jeu. Les principaux objectifs d’un démarreur sont d’accumuler des manches et d’éviter les contacts durs, et induire des retraits au sol est un moyen efficace de le faire jusqu’à ce qu’une meilleure compétition oblige à un ajustement. Mais Cannon aborde l’état de son jeu comme un terrain fertile pour plus de croissance.

« Je lance beaucoup de frappes en ce moment », a déclaré Cannon. « C’est 0-2, 1-2 pour beaucoup de frappeurs. OK, si c’est 0-2, 1-2, essayons de mettre ce gars à l’écart. Je pense que c’est là que je peux (penser aux retraits au bâton) sans interrompre ce que je fais. Vous aurez une journée où ces balles au sol, elles ont traversé l’arrêt-court mais maintenant elles traversent le six trous ou elles roulent au milieu. Je pense que je dois être meilleur pour éloigner les gars avec deux frappes. Parce que j’ai devancé beaucoup de gars cette année et j’avais l’impression que j’aurais pu les écarter et je ne l’ai pas fait. C’est définitivement un domaine d’amélioration pour moi.

(Photo du haut : Travis Holshouser / Winston-Salem Dash)