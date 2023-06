Jonathan Cain de Journey se souvient que le leader Steve Perry a quitté le groupe pour de bon: « Il était fragile »

Jonathan Cain n’a pas été surpris lorsque son coéquipier Steve Perry a voulu quitter Journey – pour la deuxième fois.

C’était en 1998 lorsque le leader, connu sous le nom de « The Voice » en raison de ses tuyaux puissants, a quitté le groupe pour de bon. Le groupe est devenu célèbre dans les années 1980 avec des morceaux épiques et balayés comme « Don’t Stop Believin' », « Faithfully » et « Open Arms ».

« Il était fragile », a rappelé le claviériste de 73 ans à Fox News Digital. « Quand nous nous sommes remis ensemble, je pouvais dire qu’il était dans un endroit fragile. Physiquement, il commençait à avoir des courbatures et des douleurs. Sa voix n’était pas tout à fait là où elle était il y a des années. Il était un peu méfiant. Je pense que ça avait tout cela lui a coûté cher, après toutes ces années. »

Le groupe fait l’objet d’un nouveau documentaire diffusé dimanche sur Reelz intitulé « Journey: A Voice Lost… And Found ». Il explore comment le groupe a dominé la scène musicale américaine avec ses hymnes d’arène et ses ballades puissantes – et comment Perry s’est éloigné au sommet de son succès.

Le chanteur épuisé, aspirant à être à l’écart des projecteurs, est parti à l’origine en 1987, a rapporté le New York Times. Ce n’est qu’en 1996 qu’il a retrouvé ses camarades de groupe, ce qui a donné lieu à un succès radiophonique avec la ballade romantique nominée aux Grammy Awards « When You Love a Woman ».

Une tournée était prévue. Un deuxième acte pour Journey semblait prometteur, mais tout a vite changé.

C’est à cette époque que Perry a fait une longue randonnée à Hawaï et a soudainement ressenti une douleur aiguë à la hanche en atteignant le sommet d’une montagne. Le chanteur, alors dans la quarantaine, a appris qu’il souffrait d’une maladie osseuse dégénérative nécessitant une arthroplastie de la hanche, a rapporté Rolling Stone. Selon le point de vente, Perry a tenté des traitements alternatifs pour éviter de passer sous le bistouri, mais il se débattait toujours.

JOURNEY CÉLÈBRE LE 50E ANNIVERSAIRE : LES MEMBRES DU ROCK BAND D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Perry a affirmé au point de vente que le groupe voulait qu’il prenne rapidement une décision concernant l’opération. Journey a finalement pris la route. Perry a repris sa vie privée en se concentrant sur sa santé.

« Je pense que nous avons fait un très bon disque, ‘Trial By Fire' », a réfléchi Cain. « Nous avons passé de bons moments. Mais je pouvais dire qu’il n’était pas prêt à y retourner. Il voulait juste faire quatre spectacles et l’appeler un jour. Je pense [guitarist] Néal [Schon] était celui qui l’a convaincu de faire un album entier. Et il a passé un moment merveilleux au studio. Mais quand est venu le temps de parler de tournée, je pouvais dire qu’il n’était pas partant, physiquement et émotionnellement. »

Pour Journey, le spectacle devait continuer. Ils ont recruté Steve Augeri en remplacement de Perry, déclenchant la fureur des fans inconditionnels. Dans le documentaire, Cain a déclaré avoir reçu des menaces de la part de ceux qui affirmaient que Perry était irremplaçable.

« Ce fut un gros retour de flamme », a déclaré Cain. « Certains pensaient que Journey ne serait pas Journey sans Steve Perry. C’est certainement l’une des opinions qui circulent. Mais vous savez, je sentais que la musique était plus grande que nous… Mais les fans ont objecté… Ils ont dû le voir pour le croire. . Et Steve était partant pour le travail. Il s’est présenté et a fait un travail admirable. C’était un grand artiste et nous a donné huit bonnes années. Et les dames l’aimaient. Mais au fond de moi, je me suis demandé: « Et si Quelque chose d’horrible s’est produit ? Et si quelqu’un apportait une arme ? Ils laisseraient des messages désagréables sur mon téléphone. »

« J’ai dû changer de numéro trois fois », a-t-il poursuivi. « Il y avait beaucoup de colère. Les fans pensaient que nous avions expulsé Steve, ce qui n’était pas vrai… Il ne voulait tout simplement plus le faire. Il souffrait physiquement… Et cela peut être atroce. Tous ces voyages extrêmes et Le mode de vie vide votre corps de sa capacité à guérir. Je pense qu’avec des années de tournée, vous en payez le prix physiquement… Cela peut avoir des conséquences… Je pense que Steve a estimé qu’il était temps de descendre du train. Et c’est un gars personnel. . Il aime sa vie personnelle. »

Les fans avaient besoin de beaucoup de conviction, a admis Cain.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Le changement est difficile », a déclaré Cain. « Si le changement était facile, cela n’en vaudrait pas la peine. Et à l’époque, notre manager était très confiant que nous pouvions être Journey sans Steve. Neal et moi avions écrit ces chansons qui ressemblaient vraiment à Journey et Steve Perry n’était nulle part où être trouvé. Nous voulions faire nos preuves. Il a juste fallu du temps pour y arriver.

Avec le recul, Cain a déclaré qu’il n’y avait pas de rancune.

« Je n’ai rien de mal à dire sur Steve », a-t-il déclaré. « Il a peut-être ses manières difficiles. Il est excentrique à bien des égards. Mais il voulait une vie privée. Et il a toujours été juste avec moi. C’était un excellent camarade de groupe et un excellent chef de groupe. »

Cain a déclaré que la dernière fois que lui et Perry avaient échangé des mots, c’était au Rock ‘n’ Roll Hall of Fame en 2017, lorsque Journey a été intronisé. Perry, maintenant âgé de 74 ans, n’a pas chanté.

La quête d’un nouveau chanteur a repris après le départ d’Augeri. En parcourant les vidéos YouTube, Schon est tombé sur Arnel Pineda, un chanteur de club philippin de 45 ans qui a fait des reprises de Journey. Un Pineda stupéfait a été transporté aux États-Unis depuis Manille pour rejoindre Journey. Il a perfectionné son anglais en lisant les journaux et en utilisant un dictionnaire pour rechercher les mots qu’il ne comprenait pas. En 2007, Journey a annoncé Pineda comme leur nouveau chanteur. Il a rapidement conquis un public sceptique.

« On pouvait dire qu’il avait les tuyaux », a déclaré Cain. « [But]… Il a dû apprendre 20 ans de Journey et le chanter en quelques semaines. Il n’avait pas beaucoup de côtelettes de studio. Mais il s’est montré à la hauteur du jeu… Je l’ai entraîné à travers ça. Je me suis assuré qu’il allait au gymnase tous les jours pour obtenir cette puissance pulmonaire. Je lui ai trouvé un entraîneur de dialecte. Il a étudié les paroles et nous avons chanté le soir. Nous avons changé beaucoup de choses dans son approche du chant Journey. Et puis on l’a jeté dans la fosse aux lions, pour ainsi dire, pour sa première représentation. Et il a fait un travail exceptionnel. »

STEVE PERRY, L’ANCIEN FRONTMAN DE VOYAGE, RÉVÈLE POURQUOI IL A QUITTÉ LE GROUPE À SON HAUTEUR

Aujourd’hui, Journey célèbre son 50e anniversaire et a tourné avec Pineda, 55 ans. En 2018, Perry a sorti un album solo, « Traces », avec une version de luxe qui fait ses débuts en 2019. En 2021, il a sorti un album de Noël, « The Season . » Cette année, il a annoncé qu’il chanterait en arrière-plan sur le nouvel album de Dolly Parton.

« ‘Don’t Stop Believin » consiste à monter dans le train de minuit, et vous pouvez aller n’importe où – tout est possible », a expliqué Cain. « C’est ce que nous avons accompli ensemble. Nous avons grimpé en flèche et nous l’avons fait fonctionner. Nous avons fait de notre mieux. Et je suis fier de ce que nous avons fait, nous tous. »

« Journey: A Voice Lost…and Found » sera présenté le 25 juin à 21h sur Reelz. L’Associated Press a contribué à ce rapport.