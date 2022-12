Jonathan Cain de Journey répond à l’ordre de cesser et de s’abstenir, dit que son coéquipier devrait “se regarder dans le miroir”

Jonathan Cain, claviériste et guitariste du groupe de rock Journey, a répondu à l’ordre de cesser et de s’abstenir que son coéquipier Neal Schon a déposé contre lui pour avoir interprété la chanson à succès “Don’t Stop Believin” lors d’un événement Trump à Mar-a-Lago le mois dernier .

Un représentant de Cain a envoyé jeudi la déclaration de l’artiste à Fox News Digital, qui a commencé par Schon devrait “se regarder dans le miroir” lorsqu’il accuse Cain de “causer du tort à la marque Journey”.

Dans la lettre de cessation et d’abstention obtenue par Variety, Schon a déclaré que la décision de Cain de jouer la chanson lors de l’événement de novembre politise le groupe et “polarise les fans et la portée du groupe”.

“M. Cain n’a pas le droit d’utiliser Journey à des fins politiques. Sa politique devrait être sa propre affaire personnelle. Il ne devrait pas capitaliser sur la marque Journey pour promouvoir son programme politique ou religieux personnel au détriment du groupe”, poursuit la lettre.

La réponse de Cain jeudi a accusé le comportement présumé de Schon au fil des ans d’être plus nocif pour la marque qu’autre chose.

“Je l’ai vu endommager notre marque pendant des années et je suis victime de son comportement bizarre et de celui de sa femme.

Neal a poursuivi Live Nation deux fois, perdant les deux fois et nuisant à notre capacité à travailler à nouveau avec eux ; Neal a outrageusement tenté de retirer les marques de commerce de Steve Perry; Neal et sa femme insultent continuellement le professionnalisme de nombreux comptables, gestionnaires de routes et sociétés de gestion avec des menaces juridiques sans fin et leurs e-mails intimidants, toxiques et incohérents ; Neal se dispute en ligne avec des fans qui ne sont pas d’accord avec lui ; et Neal et sa femme dépensent imprudemment l’argent de Journey jusqu’à ce qu’il n’en reste plus pour les frais de fonctionnement”, a-t-il écrit.

La déclaration se terminait en disant “si quelqu’un détruit la marque Journey, c’est Neal – et Neal seul.”

Les membres du groupe de longue date seraient en désaccord depuis un certain temps, alors qu’une récente bataille juridique a eu lieu au sujet du prétendu refus d’accès de Schon à la carte American Express du groupe et à ses enregistrements.

À l’époque, l’avocat de Cain a fait valoir que l’accès de Schon au compte de l’entreprise était limité car il avait facturé plus d’un million de dollars de “dépenses personnelles inappropriées” sur la carte.

Malgré la tension, Cain et Schon devraient se produire ensemble lors du prochain Freedom Tour du groupe célébrant son 50e anniversaire et son nouvel album, selon Le compte Twitter de Journey.