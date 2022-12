Jonathan Cain de Journey fait face à un ordre de cesser et de s’abstenir d’un membre du groupe après une performance à l’événement Trump

Deux membres du groupe de rock Journey, vieux de plusieurs décennies, pourraient se séparer après une récente ordonnance de cesser et de s’abstenir.

Le guitariste Neal Schon a servi le claviériste Jonathan Cain avec la commande après avoir interprété “Don’t Stop Believin'” pour l’ancien président Donald Trump le mois dernier à Mar-a-Lago, selon une exclusivité Variety.

Une vidéo sur Twitter montrait Cain, 71 ans, jouant du clavier sur scène lors d’un événement tandis qu’une poignée de femmes, dont Marjorie Taylor Greene, Kimberly Guilfoyle et Kari Lake, chantaient sur le podium.

Cain fait partie du cercle restreint de Trump depuis longtemps et a été vu avec l’ancien président lors de divers événements au fil des ans. Sa femme, Paula White, est une télévangéliste qui travaille également comme conseillère spirituelle de Trump.

Variety a obtenu la lettre servie à Cain, qui l’accuse de politiser la bande. Une partie se lit comme suit :

“Bien que M. Cain soit libre d’exprimer ses convictions et associations personnelles, lorsqu’il le fait au nom de Journey ou pour le groupe, une telle conduite est extrêmement préjudiciable à la marque Journey car elle polarise les fans et la portée du groupe. Journey n’est pas, et ne devrait pas être, politique.”

“M. Cain n’a pas le droit d’utiliser Journey pour la politique. Sa politique devrait être sa propre affaire personnelle. Il ne devrait pas capitaliser sur la marque Journey pour promouvoir son agenda politique ou religieux personnel au détriment du groupe.”

Cain et Schon seraient en désaccord depuis un certain temps, une bataille juridique ayant eu lieu à l’automne au sujet du prétendu refus d’accès de Schon à la carte American Express du groupe et à ses enregistrements.

L’avocat de Cain a fait valoir que l’accès de Schon au compte de l’entreprise était limité car il avait facturé plus d’un million de dollars de “dépenses personnelles inappropriées” sur la carte.

La lettre reconnaît la relation tendue entre les membres du groupe en déclarant que son intention n’est pas “d’ajouter encore à l’animosité”.

Cain, Schon et le chanteur séparé Steve Perry ont écrit le hit de 1981, qui a retrouvé sa popularité en 2007 lorsque les “Sopranos” l’ont utilisé dans le dernier épisode de la série.

Schon et Perry ont ouvertement exprimé leur mécontentement face à la chanson utilisée lors des premiers rassemblements de campagne de Trump. Des artistes comme les Rolling Stones, Aerosmith et Tom Petty ont exprimé les mêmes sentiments.

En 2020, Schon a déclaré qu’il n’était pas fan du mélange «religion et politique» et a déclaré que la musique de Journey n’était pas «une musique de religion – démocrate ou républicaine». Il a ajouté qu’il avait affronté Cain et sa femme à propos de cette opinion et qu’il avait l’impression de défendre seul l’héritage de Journey.

“J’ai dû me battre tout ce temps pour protéger la marque que j’ai bâtie avec Steve Perry, bien avant Gregg [Rolie] et j’ai choisi Cain pour se remplacer quand il a voulu se retirer de la route à l’époque. Et bien franchement, j’en ai marre de devoir défendre tout seul.”

Un porte-parole de Cain a déclaré que Schon prétendait à tort que la chanson avait été utilisée lors de rassemblements politiques et qu’il était maintenant “juste frustré de perdre au tribunal”.