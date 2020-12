L’acteur de Mean Girls, Jonathan Bennett, a confirmé qu’il était fiancé à son petit ami Jaymes Vaughan.

La star de 39 ans – qui a joué Aaron Samuels dans le film à succès de 2004 – a partagé une collection de photos romantiques prises à la magnifique proposition du couple.

Partageant le moment heureux avec ses 848 000 followers sur Instagram, Jonathan a révélé qu’il avait « pleuré laide » pendant ce moment émouvant.

Dans les clichés, Jonathan avait l’air abasourdi lorsque son partenaire Jaymes s’est mis à genoux.

Le couple a ensuite partagé une étreinte et un baiser alors qu’ils célébraient le beau moment.

L’acteur a également révélé que son petit ami avait même écrit une chanson spécialement pour l’occasion mémorable.

« J’ai dit oui! Et laid pleuré comme un fou », a écrit Jonathan sur les réseaux sociaux.

« Tellement excité de partager ce moment, des bagues personnalisées qu’il avait faites pour nous avec @kayjewelers à la chanson qu’il a écrite et chantée pour moi.

«J’ai hâte de vous montrer la vidéo cette semaine. Mais pour l’instant, juste ce moment de joie.

L’ancien concurrent de Amazing Race a écrit une chanson pour son petit ami et l’a interprétée dans leur maison familiale.

« J’ai regardé et j’ai vu Jaymes tenir une pancarte qui disait » Nous n’avons jamais trouvé notre chanson, alors je l’ai écrite pour vous « , a déclaré Jonathan à People.

«C'est à ce moment-là que j'ai su qu'on me proposait de le faire parce que c'était le même type de signe qu'il a fait quand il m'a dit qu'il m'aimait pour la première fois. Et puis j'ai commencé à pleurer le plus laid que quiconque ait jamais pleuré.







Les tourtereaux ont été rapidement inondés de messages de félicitations de la part de leurs fidèles fans.

« Omg !!!!!!!! Félicitations », a écrit Tamar Braxton.

« Félicitations à vous deux! Je vous souhaite de nombreuses années de bonheur et d’amour », a écrit un autre disciple.







Un autre a ajouté: « FÉLICITATIONS !!!!!!! C’est incroyable !!!!! J’ai hâte d’attraper le bouquet à votre réception de mariage. »

Jonathan est devenu célèbre aux côtés de Lindsay Lohan et Rachel McAdams dans le film emblématique Mean Girls. Il joue actuellement dans le film festif The Christmas House.

L’acteur a rencontré sa belle Jaymes – qui est également présentatrice de télévision – il y a trois ans et le couple a partagé plusieurs moments romantiques ensemble sur les réseaux sociaux depuis.

