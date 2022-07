Jonas Vingaard prêt à remporter le Tour de France au deuxième essai

Toute la carrière de Vingaard n’a été rien de moins qu’un conte de fées joué sur deux roues et en avance rapide.

Six mois avant de rejoindre Jumbo-Visma en 2019, il travaillait à temps partiel dans une usine danoise où il éviscéré, nettoyé et emballé du poisson dans des boîtes remplies de glace. Avant cela, il travaillait dans une criée aux poissons. Il attribue ces journées de réveil à 4 heures du matin et tout ce dur labeur manuel dans le froid glacial qui l’ont aidé à arriver là où il est maintenant, au sommet du monde du cyclisme.

Son équipe Jumbo-Visma, en particulier van Aert, était à ses côtés tout au long du parcours.

Van Aert a eu sa propre course remarquable, passant chaque jour du Tour sauf le premier dans le maillot vert, qui est décerné au coureur qui accumule le plus de points pour les arrivées d’étape et dans les sections de sprint à mi-course. Mais sa plus grande réussite au cours des trois dernières semaines a peut-être été son soutien à Vingaard.

Van Aert était là pour Vingaard lorsque son coéquipier avait le plus besoin de lui dans l’épuisante ascension du Hautacam qui s’est avérée être l’étape décisive de la compétition générale. Il a décollé en échappée et a impitoyablement dicté un rythme rapide, défiant l’idée, à 6 pieds 3 pouces, que les coureurs légers et plus petits comme Vingaard et Pogacar sont naturellement les meilleurs grimpeurs.