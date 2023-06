Jonas Vingaard contre Tadej Pogacar Duel Headlines Tour de France 2023

Le champion en titre Jonas Vingaard mène le Tour de France hors du port basque de Bilbao samedi dans une aventure de 21 jours remplie de sommets, de panoramas de cartes postales et d’une confrontation accrocheuse sur un énorme volcan endormi sur la route de 3 404 km vers Paris.

Les 30 montagnes sur le parcours donnent à Vingaard de Jumbo-Visma un avantage sur le double champion Tadej Pogacar soutenu par une équipe renforcée de l’équipe UAE.

Il y a un an, la force collective de Jumbo a aidé le Danois, plus résistant dans les ascensions les plus difficiles, à survivre à l’audacieux Pogacar dans une guerre d’usure impitoyable dans les montagnes.

Pogacar avait terminé premier l’année précédente avec Vingaard deuxième. Cela promet d’être leur troisième combat chez les poids lourds.

Pogacar a remporté le championnat national slovène dimanche et a déclaré que c’était un bon test pour ses jambes avant le Tour.

« Je suis content d’avoir réussi. C’était un bon test avant le Tour. Mes jambes étaient assez solides », a déclaré Pogacar.

« Maintenant, je vais me reposer avant d’aller à Bilbao pour le départ. »

L’espoir français Romain Bardet a déclaré: «Ce sera une belle bataille, surtout s’ils sont tous les deux à 100%.

« Il y a une pléthore de prétendants qui les suivent. »

Le folklore de la tournée insiste sur le fait que le champion est choisi par les Alpes, et 13 des 30 montagnes de cette année sont là, avec six autres dans les Pyrénées, cinq dans les Vosges, quatre dans le Massif central et une dans le Jura et le Pays basque.

Le Tour commence par des collines sur les pentes boisées autour de Bilbao et de Saint-Sébastien.

Le Pays basque espagnol est le cœur du cyclisme et de fervents supporters locaux seront en force pour le Grand Départ.

Une conception intelligente du parcours a mis en place ce qui promet d’être une lutte acharnée au cours des trois premières étapes d’un événement télévisé dans 190 pays.

L’ouverture, autour de l’arrière-pays de Bilbao, est rythmée par le terrain pour inciter les non-conformistes d’un jour à viser la gloire avec le Français Julian Alaphilippe à surveiller.

La descente de 20 km vers la station balnéaire chic de Saint-Sébastien lors de la deuxième étape pourrait soulever un sourcil ou deux après la mort récente et choquante du coureur suisse Gino Maeder lors du Tour de Suisse.

Le peloton entre en France le troisième jour, puis se dirige vers l’ouest pour deux étapes à travers les Pyrénées avant de remonter la côte atlantique.

Le vignoble bordelais, sur la septième étape, sert d’apéritif à l’emblème vedette de ce Tour, le magnifique volcan endormi du Puy de Dôme.

L’ascension offre une vue spectaculaire sur les dômes dormants le long de la ligne de faille tectonique du centre de la France.

Air raréfié

Ni les fans ni les véhicules ne seront autorisés sur les tronçons supérieurs austères et escarpés du Puy de Dôme où les prétendants seront brutalement exposés aux éléments.

Un autre décideur potentiel est l’étape 17 du Mont-Blanc, qui gravit quatre sommets, le dernier dans l’air raréfié au-dessus de la limite des arbres au sommet de 2 300 m de la montée finale vers Courchevel, où le champion 2019 Egan Bernal pourrait à nouveau livrer un défi tardif. .

Fini le contre-la-montre individuel de 20 jours qui a fait des finales récentes une sorte de loterie. Au lieu de cela, la dernière étape avant Paris offre encore cinq montagnes et pas de répit pour le leader.

Comme d’habitude le Tour est riche en sous-parcelles.

L’étoile montante Biniam Girmay est tout à fait capable de devenir le premier Africain noir à remporter une étape de cette 110e édition.

« C’est un grand moment pour moi et pour l’Erythrée », a déclaré le leader de l’équipe belge Intermarche-Wanty, âgé de 23 ans.

Ciblant les sprints, Girmay affronte le vétéran roi de la vitesse britannique Mark Cavendish, qui espère briser l’égalité avec le grand Eddy Merckx avec une 35e victoire d’étape du Tour de France.

Le Tour se termine par le traditionnel sprint massif sur les Champs-Élysées pavés le 24 juillet avec les trophées ensuite distribués sous l’Arc de Triomphe. En 2024 l’arrivée sera à Nice en raison des JO de Paris.

Le parcours du Tour de France féminin, du 23 au 30 juillet, a été dévoilé jeudi avec un itinéraire de 1000 km partant de Clermont Ferrand et emmenant les coureuses à travers le sud et une ascension du Col du Tourmalet dans les Pyrénées comme point d’orgue.

