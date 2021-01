Le centre de Memphis, Jonas Valanciunas, n’est pas revenu pour la seconde moitié de la victoire 115-110 des Grizzlies contre les Brooklyn Nets vendredi en raison des protocoles de santé et de sécurité de la NBA.

L’équipe a annoncé Valanciunas ne reviendrait pas avant le début du troisième quart-temps. Il est parti pour les vestiaires avec environ 41 secondes à jouer en première période. Il était parti à 1h05 de la fin et s’était assis sur le banc jusqu’à ce qu’il soit escorté par le personnel de l’équipe.

Valanciunas est le deuxième joueur des Grizzlies à manquer de temps à cause des protocoles. Le grand homme de 28 ans n’a pas lui-même été testé positif au COVID-19, selon plusieurs rapports. Son retrait suivant le protocole est lié à la recherche des contacts.

De’Anthony Melton a raté quatre matchs plus tôt cette saison en raison des protocoles de santé et de sécurité COVID-19 et est revenu dimanche.

On ne sait pas maintenant combien de temps va manquer Valanciunas, mais avec Melton absent pendant au moins sept jours, Valanciunas pourrait connaître une période de quarantaine similaire.

Vous pouvez joindre Evan Barnes sur Twitter (@Evan_B) ou par email à evan.barnes@commercialappeal.com