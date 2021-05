Jonas Valanciun est la clé pour Memphis Grizzlies dans un match de Play-In à enjeux élevés contre les San Antonio Spurs | Nouvelles de la NBA

À vrai dire, il n’y a pas eu un seul domaine du jeu dans lequel les San Antonio Spurs de cette année ont brillé.

Boitant à la grange avec une fiche de 33-39 et perdants de dix de leurs douze derniers matchs de saison régulière, les Spurs se sont classés 21e de la ligue en cote offensive et seulement 17e en cote défensive, avec des faiblesses distinctes dans la rotation de jeu.

Notamment, bien que Jakob Poeltl soit devenu un excellent centre défensif cette saison, les Spurs sont courts en zone avant derrière et à ses côtés après le rachat et la retraite de LaMarcus Aldridge, et dans la zone arrière, la longue absence de Derrick White est en cours. vivement ressenti aux deux extrémités.

















2:36



Faits saillants des Phoenix Suns contre les San Antonio Spurs lors de la 21e semaine de la NBA



Plus particulièrement, cependant, ils ont souffert de performances sporadiques sur banc tout au long de la saison. Le sixième homme de longue date, Patty Mills, affiche toujours une moyenne à deux chiffres sur le banc, mais pas de manière particulièrement cohérente, et bien que Rudy Gay soit une arme polyvalente en zone avant, lui aussi a été strié toute l’année.

Au-delà d’eux, il y en a eu peu, avec Devin Vassell qui n’a pas touché le sol en tant que recrue, Trey Lyles n’excellent dans aucun aspect du jeu, et avec Lonnie Walker et Luka Samanic qui ont tous deux du mal à trouver leurs marques.

















2:07



Faits saillants de la visite des Milwaukee Bucks aux San Antonio Spurs lors de la 21e semaine de la NBA



Ces contributions offensives incohérentes sont manifestement manifestes dans le département de tir à trois points, une faiblesse distincte pour l’équipe dans son ensemble. Au cours de la saison, San Antonio s’est classé dernier en trois points à la fois tentés et réussis, terminant comme la seule équipe à faire moins de 10 par match dans toute la NBA, et ils se sont également classés 24e sur 30 en pourcentage de trois points.

Les six équipes qui ont terminé derrière elles ont raté les séries éliminatoires. C’est, comme toujours, l’ère des trois points, et même s’ils se sont adaptés à l’éthique moderne de l’espacement et de la petite balle en jouant à DeMar DeRozan en tant qu’attaquant de facto toute l’année, le tir extérieur des Spurs n’a pas rattrapé son retard. la norme.

















1:59



DeMar DeRozan marque 37 points sur 12-23 tirs avec 10 passes décisives pour mener les San Antonio Spurs à une victoire sur la route en prolongation contre Washington Wizards



Sur le plan positif, cette tenue de tir extérieur inégale se heurtera à une équipe de Memphis Grizzlies qui, bien qu’une bonne unité défensive dans l’ensemble (classée sixième au classement défensif), n’est pas la meilleure pour défendre les trois, se classant 18e dans les deux adversaires trois. -pointeurs tentés et pourcentage réalisé.

Au lieu de cela, leur meilleure défense est d’essayer de nier complètement le tir.

Classement au sommet de la ligue en interceptions et en forçant le septième taux de rotation le plus élevé, la polyvalence dans la rotation des Grizzlies de joueurs défensifs tels que Kyle Anderson, Brandon Clarke et l’impressionnante recrue Xavier Tillman a été le point culminant d’une bonne saison interne croissance.

















2:04



Faits saillants des Sacramento Kings contre les Memphis Grizzlies lors de la 21e semaine de la NBA



Cette équipe jeune et profonde des Grizzlies couvre le terrain en défense et profite de la liberté qui leur est donnée offensivement, et donc, même s’il est vrai pour toutes les séries que la clé pour gagner est de réduire les chiffres d’affaires et de frapper des tirs ouverts, ceux-ci seront particulièrement essentiels. pour les Spurs à faire, compte tenu de la difficulté de leur propre chiffre d’affaires (20e de la ligue dans cette catégorie) et susmentionné en dehors du pot d’anémie avec ce que les Grizzlies font de mieux.

Il peut cependant y avoir un plus gros problème pour eux en allant dans l’autre sens. Le plus gros problème pourrait être le plus gros homme sur le terrain.

Antithèse de l’ère du petit ballon, le centre partant de Memphis, Jonas Valanciunas, a connu une excellente saison. Avec une moyenne de 17,1 points, 12,5 rebonds et 1,8 passes décisives en seulement 28,2 minutes par match, il est devenu aujourd’hui l’un des meilleurs centres «traditionnels» du jeu.

Valanciunas est le petit punisseur de balle, le centre vraiment grand avec suffisamment de talent pour être le désavantage du match, et un producteur de qualité constante sur le terrain.

















2:05



Jonas Valanciunas a accumulé 29 points et 20 rebonds lors de la victoire des Memphis Grizzlies sur les Wizards de Washington



Lorsque Valanciunas est sur le terrain, sa mission est simple, mais son impact est significatif.

Extraordinaire rebondeur offensif, le grand Lituanien garde la peinture, protège un peu la jante, nettoie la vitre défensive, gagne des possessions pour son équipe et assure l’équilibre offensif.

Adepte à la fois des situations post-up traditionnelles (dont il tire 57,8%) et plus encore de la coupe (72%), Valanciunas a une puissante combinaison de taille, de toucher, de jeu de jambes et d’équilibre, et il a même ajouté de nouveaux. gamme pick-and-pop d’école ces dernières saisons.

En grande partie à cause de lui, les Grizzlies ont mené la NBA cette saison régulière aux points dans la peinture. Fait inquiétant pour San Antonio, ils se sont classés cinquième-derniers à ce sujet. Bien sûr, bon nombre de ces points dans la peinture proviendront des entraînements et des plongées athlétiques de Ja Morant, mais Valanciunas au poteau et sur le verre offensif constitue un défi important que la zone avant peu profonde des Spurs n’est pas particulièrement bien équipée pour protéger. Et sa capacité à filtrer les défenseurs pour ces lecteurs Morant et à terminer les passes de vidage qui en résultent ouvre le jeu à d’autres.

















0:18



Ja Morant a embrouillé la défense des Trail Blazers lors de la victoire des Memphis Grizzlies



Peut-être plus important encore, en raison de la nature de la zone avant des Spurs, Valanciunas pourrait jouer un rôle plus important que dans d’autres séries.

Sa faiblesse défensive vient de ses pieds lents qui le rendent vulnérable aux adversaires de style stretch face recto, mais Poeltl, un joueur offensif limité dans tous les domaines et certainement de l’extérieur de la peinture, n’est pas cela.

Ce n’est pas non plus son remplaçant principal, l’athlète mais inexpérimenté Drew Eubanks, et bien que Gorgui Dieng pourrait potentiellement être un brancard au sol à cinq, le fait que Dieng n’a été racheté que récemment par les Grizzlies après un an, comme le soutien de Valanciunas en dit assez sur qui a l’avantage là-bas.

















0:16



Dillon Brooks tonne un dunk catégorique pour marquer pour Memphis contre Dallas



Contre de nombreuses équipes, Valanciunas pourrait être limité à un joueur de 15 à 20 minutes, peu importe à quel point il est excellent sur le verre offensif, simplement à cause du nombre qu’il rendrait dans l’autre sens. Dans ce jeu, cependant, les Spurs ne pensent pas avoir ce genre d’arme. Et s’ils se tournent peut-être vers Gay ou Lyles pour essayer de fournir cela, l’avantage de Valanciunas à l’intérieur devient vaste.

La NBA est une ligue de match-up, la saison régulière est un exercice de dépistage géant, et les séries éliminatoires sont le point culminant de tout cela. Mais une simple discordance peut s’avérer cruciale. Et donc, malgré tout ce qui s’est passé jusqu’à présent, il semble sur le papier que la saison des San Antonio Spurs repose sur la question de savoir si Jakob Poeltl peut rester à l’écart des ennuis.

Cela a vraiment été une saison étrange. Voyons maintenant s’ils peuvent l’étendre.