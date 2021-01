La légendaire star du jazz sud-africaine Jonas Gwangwa est décédée.

La triste nouvelle a été confirmée dans un tweet du président sud-africain Cyril Ramaphosa.

Il a écrit: «Un géant de notre mouvement culturel révolutionnaire et de nos industries créatives démocratiques a été appelé au repos; le trombone qui a explosé d’audace et de bravoure, et qui a également réchauffé nos cœurs avec une mélodie douce, a perdu sa force vitale. #RIPJonasGwangwa.

« Jonas Gwanga monte dans notre grand orchestre d’ancêtres musicaux dont le génie créatif et le dévouement à la liberté de tous les Sud-Africains ont inspiré des millions de personnes dans notre pays et mobilisé la communauté internationale contre le système d’apartheid. »

Gwangwa était l’un des esprits musicaux derrière la bande originale de Cry Freedom et a eu une carrière qui a duré plus de 40 ans.

Il était connu pour avoir utilisé sa musique pour transmettre les luttes en Afrique du Sud pendant l’apartheid.

Né à Soweto, Johannesburg en 1937, Gwangwa est devenu célèbre en jouant du trombone pour un groupe de bebop appelé The Jazz Epistles.







(Image: Getty)



