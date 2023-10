Jonas Eidevall : le manager d’Arsenal Women signe un nouvel accord à long terme | Actualités footballistiques

Le manager d’Arsenal Women, Jonas Eidevall, a signé un nouveau contrat à long terme, deux ans après avoir rejoint le FC Rosengard.

Eidevall a guidé Arsenal vers la deuxième place de la Super League féminine lors de sa première saison à la tête, avant de remporter la Coupe Conti la saison dernière et d’atteindre les demi-finales de la Ligue des champions.

« Je suis très fier d’avoir signé un nouveau contrat avec ce club de football », a déclaré Eidevall.

« Je suis conscient de l’immense privilège et de la responsabilité qui accompagnent mon rôle à Arsenal. C’est un endroit spécial avec un groupe spécial de joueurs et de staff et nous pensons tous qu’il y a un grand avenir devant nous ici.

« Nous avons fait de grands progrès sur et en dehors du terrain au cours des deux dernières années et nous travaillons tous dur pour poursuivre cette croissance chaque jour.

« Notre ambition est de concourir régulièrement pour les plus hautes distinctions du football féminin et nous pensons tous que nous sommes capables d’y parvenir. »

Arsenal a été surpris 1-0 par Liverpool devant une foule record en WSL lors de la première journée de la nouvelle campagne, et ne participera pas à la compétition européenne de cette année après avoir échoué aux qualifications.

Ils se rendent à Manchester United, en direct Sky Sports Premier League, vendredi soir, pour avoir une chance de remporter leur première victoire de la saison nationale ; coup d’envoi à 19h30.

Le directeur sportif Edu a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir conclu un nouveau contrat avec Jonas. C’est une période passionnante pour notre première équipe féminine alors que nous approchons d’une nouvelle saison et cette annonce est un signe important de notre engagement renouvelé dans le voyage à venir. .

« En tant que club, notre objectif est d’être compétitif au sommet du jeu et Jonas jouera un rôle clé pour y parvenir. »

Analyse : la fidélité des Gunners peut porter ses fruits

Laura Hunter de Sky Sports :

« Cela peut sembler un timing étrange pour les étrangers, étant donné qu’Arsenal s’est écrasé hors d’Europe avant les phases de groupes et a été choqué le premier jour du nouveau mandat par Liverpool. Mais cette décision concerne bien plus le projet à long terme d’Arsenal – c’est été fait avec prévoyance.

« Les Gunners ont sous-performé contre leurs attentes ces dernières saisons. Il y a des circonstances atténuantes – et sans un vainqueur à la 119e minute de Wolfsburg en mai, Arsenal aurait atteint la finale de la Ligue des champions. Pourtant, seulement une Coupe Conti. La médaille de vainqueur à montrer depuis sa victoire en WSL en 2019 est un retour décevant.

La nouvelle recrue Alessia Russo jouera un rôle clé dans la quête du titre WSL par Arsenal cette saison.





« La promesse de la saison dernière a été anéantie par les blessures graves des joueurs les plus éminents d’Arsenal – d’abord Beth Mead et Viv Miedema, puis Leah Williamson et la capitaine Kim Little, entre autres. La liste était terriblement longue et a rendu Eidevall impuissant dans sa poursuite. gloire.

« Mais Arsenal, en tant que club, a prouvé que la planification et la patience, en particulier en s’en tenant à leur processus alors que d’autres auraient pu réagir par réflexe, peuvent produire des fruits spectaculaires – Mikel Arteta en est un bon exemple.

« Eidevall est réfléchi et méthodique dans son approche. Il est également passionné et sincère. Il est clair qu’avec le bon soutien et une direction ciblée, Arsenal peut devenir une véritable force sous la direction du Suédois dans les saisons à venir. »

Image:

