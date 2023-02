Jonas Eidevall dit qu’Arsenal Women est «à court de nombre» après avoir échoué à décrocher un attaquant lors de la fenêtre de transfert de janvier | Nouvelles du football

Jonas Eidevall dit qu’Arsenal est “à court d’effectifs” et qu’il y a “des choses que nous devons examiner pour être meilleurs” après qu’ils n’aient pas réussi à faire venir un autre attaquant lors de la fenêtre de transfert de janvier.

Avec Beth Mead et Vivianne Miedema toutes deux écartées par des blessures au LCA, Eidevall avait exprimé le mois dernier son désir de signer un “buteur prolifique”.

Lundi, les Gunners avaient une offre record du monde de 500 000 £ pour l’attaquant Alessia Russo rejetée par Manchester United.

Sky Sports Nouvelles comprend qu’Arsenal a proposé divers attaquants et accords en espèces pour le joueur de 23 ans lors des négociations avec United.

L’une des joueuses proposées par Arsenal était Stina Blackstenius, qui est l’attaquante titulaire présumée du club pour le reste de la saison. Cependant, United a informé plus tard le club du nord de Londres qu’il avait décidé de ne pas vendre Russo.

Réfléchissant à la fenêtre de janvier, Eidevall a déclaré: “Je pense que j’étais clair dans la fenêtre que nous avions besoin d’un autre attaquant et nous avons identifié des cibles.

“Je sais que le club a travaillé très dur, mais c’était une fenêtre de transfert très difficile, non pas pour trouver des joueurs voulant jouer pour Arsenal, (et) il y a beaucoup de qualité, mais pour trouver des clubs voulant vendre des joueurs de qualité.

“C’était très délicat et nous n’avons pas réussi, et bien sûr nous en sommes déçus, mais maintenant nous devons regarder vers l’avant et tirer le meilleur parti de la situation. J’ai toujours une équipe avec beaucoup de qualités, que je crois un beaucoup dedans.

“Nous sommes à court d’effectifs, nous le savons, cela peut être un problème potentiel, mais nous devons travailler ensemble et le faire aussi bien que possible pour atteindre nos objectifs.

“Sans entrer dans les détails pour discuter de nos objectifs, nous avons recherché des joueurs dans le monde entier. C’était une fenêtre très délicate pour trouver des clubs souhaitant libérer des joueurs car c’est un marché des transferts immature où s’ils libèrent un joueur, ils ont vraiment du mal. trouver leur remplaçant.

Les journalistes de Sky Sports News Anton Toloui et Fadumo Olow résument toutes les nouvelles sur les transferts le jour de la date limite de la WSL, y compris Alessia Russo et la recherche d’attaquants d’Arsenal



“Nous savions que ça allait être difficile, mais c’était encore plus difficile que nous ne le pensions.”

Cependant, Arsenal – qui est actuellement troisième de la WSL – a eu une fenêtre occupée. Les milieux de terrain Victoria Pelova et Kathrine Kuhl, ainsi que la gardienne de but Sabrina D’Angelo ont été signés, tandis que l’ailier brésilien adolescent Gio a été rappelé de son prêt à Everton.

Mais Eidevall pense qu’Arsenal manque encore de joueurs – faisant probablement référence aux zones avancées – et dit qu’il se concentrera désormais sur l’obtention de résultats avec son équipe.

Un regard sur les meilleurs buts d’Alessia Russo en Super League féminine après qu’Arsenal eut une offre de record du monde pour l’attaquante rejetée par Manchester United le jour de la date limite.



Eidevall a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi: “Je pense que le recrutement est la clé si vous voulez être une équipe performante.

“L’été dernier, je pense que nous avons eu un joueur trop peu, et maintenant nous l’avons fait à nouveau en janvier. Donc, évidemment, il y a des choses que nous devons examiner pour être meilleurs car avec le temps, ces choses ont vraiment un impact important sur la façon dont nous pouvons performer et les ambitions que nous devons avoir, c’est très important pour nous.

“Vous pouvez avoir des résultats, ou des excuses, je ne pense pas que vous puissiez avoir les deux, et je vais essayer d’avoir des résultats.”

Hayes satisfait de l’équipe de Chelsea : “Je préfère faire des affaires en juin”

La manager de Chelsea Women, Emma Hayes, dit qu’elle préfère se concentrer sur la fenêtre de transfert d’été après une “grande fenêtre” pour l’équipe masculine



Ailleurs, la manager de Chelsea, Emma Hayes, se dit satisfaite de l’équipe qu’elle a, n’ayant recruté aucun nouveau joueur en janvier.

Elle a déclaré: “Notre décision de ne pas ajouter à l’équipe cette fenêtre était parce que, stratégiquement, nous préférons toujours faire nos affaires en juin.

“Janvier est une fenêtre notoirement difficile dans le football masculin et féminin. Cela a été prouvé dans celui-ci. Nous sommes satisfaits de notre équipe telle qu’elle est. Je préfère de loin me concentrer sur les fenêtres de juin.”

Deux des joueuses vedettes de Chelsea – Pernille Harder et Magda Eriksson – voient toutes deux leur contrat expirer cet été, mais Hayes n’a rien donné lorsqu’on leur a demandé s’ils pouvaient prolonger leur séjour.

“Discuter des joueurs et de leur situation actuelle et de leurs liens avec les clubs n’est pas un lieu pour ce forum”, a-t-elle déclaré.

“C’est entre moi et les joueurs, et le club et les joueurs. Tout le monde sait qu’ils sont dans les six derniers mois de leur contrat, alors oui, c’est une possibilité.”

Comment la fenêtre de janvier a changé pour toujours les transferts WSL

La fenêtre de transfert de janvier a été un autre moment décisif pour la WSL.

Il y a eu des offres record pour Alessia Russo et un record britannique pour Bethany England, ainsi qu’Aston Villa et Tottenham ont fait leurs preuves sur le marché des transferts.

Il y a aussi des questions à poser – est-ce la dernière fenêtre avant de voir une joueuse d’un million de livres? Et quels joueurs utiliseront leur transfert pour revendiquer une Coupe du monde ?

