Jonas Brothers, star du Walk of Fame, plaisante sur le fait que leurs enfants suivent leurs traces : “Qui paie la thérapie ?”

Les Jonas Brothers ne pourraient pas être plus reconnaissants envers leur famille, leurs amis et leurs fans après avoir reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Kevin, Joe et Nick Jonas se sont entretenus avec Fox News Digital après avoir obtenu leur propre star sur le célèbre trottoir, Nick disant “c’est une journée vraiment spéciale”. Tous les trois ont reconnu la gravité du moment, soulignant le rôle que leurs fans ont joué pour les amener à ce point, Kevin affirmant que cet accomplissement est “un témoignage pour nos fans”.

“Nous n’aurions pas été ici sans eux, et le soutien de nos amis et de notre famille qui sont ici aussi. Tu sais quoi, nous l’avons eu ! Nous l’avons fait maman !” dit Kévin.

“Je pense que partager aujourd’hui avec nos fans et notre famille est vraiment ce dont il s’agit”, a expliqué Nick. “Nous mentirions si nous disions que nous n’étions pas un peu submergés par l’émotion, en essayant de ne pas le laisser paraître. C’est difficile de ne pas l’être quand il y a tant de chaleur et de joie ici. C’est une journée vraiment spéciale.”

Joe a ajouté : “C’est un honneur incroyable, et de le partager avec tant de visages familiers qui nous ont accompagnés tout au long de notre carrière jusqu’à présent, et bien sûr les fans, c’est tout simplement le meilleur.”

La cérémonie de lundi a marqué la première apparition publique que Nick et Priyanka Chopra Jonas ont faite avec leur fille de 12 mois, Malti Marie, née par mère porteuse en janvier 2022. Jusqu’à la cérémonie, le couple a été très privé à propos de leur fille, couvrant souvent son visage avec des emojis lors de sa publication sur les réseaux sociaux.

Au cours de leurs discours individuels acceptant l’honneur, Nick a pris un moment pour reconnaître Malti et Priyanka, disant qu’il est heureux que sa fille puisse revenir à jamais à cet endroit et voir l’héritage qu’il a laissé derrière lui.

“Pour ma belle femme, tu es le calme dans la folie, le rocher dans la tempête, et j’aime être marié avec toi. C’est le plus beau des cadeaux. J’aime être parent avec toi, alors Malti Marie”, a-t-il déclaré, s’arrêtant pour dire Salut, bébé”, avant d’ajouter : “J’ai hâte de venir ici avec toi dans 15 ans et de t’embarrasser devant tes amis.”

L’épouse de Kevin Jonas, Danielle, et leurs deux filles étaient également présentes, ainsi que l’actrice Sophie Turner, mariée à Joe.

Les deux enfants de Turner et Joe, cependant, n’étaient pas dans le public car les deux se sont engagés à les garder hors de la vue du public jusqu’à ce qu’ils sentent que le moment est venu.

Lorsque Fox News Digital lui a demandé si leurs enfants suivraient les traces de divertissement de leurs célèbres pères, Nick a répondu : “Qui sait” si c’est quelque chose qu’ils veulent faire, ajoutant qu'”ils ont le temps de comprendre ça”. Kévin a accepté.

“Qui paie la thérapie ?” taquina Joe.