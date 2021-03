Jonah Hill se rend sur Instagram pour parler de l’image corporelle après les photos du Daily Mail

Les photographies récentes comprenaient des images côte à côte de Hill changeant de torse nu et d’un autre dans sa combinaison de surf.

L’acteur « Superbad » a partagé les images sur Instagram avec une légende sincère faisant référence aux insécurités sur son corps avec lesquelles il dit avoir lutté pendant des années.

« Je ne pense pas avoir jamais enlevé mon maillot dans une piscine avant d’avoir la trentaine d’années, même devant ma famille et mes amis », a déclaré Hill sur Instagram. « Cela se serait probablement produit plus tôt si mes insécurités d’enfance n’avaient pas été exacerbées par des années de moqueries publiques sur mon corps par la presse et les interviewers. »

Il a ensuite précisé que ces types d’images ne le dérangeaient plus, car il avait appris à être confiant et à accepter son apparence.