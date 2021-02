Jonah Hill réfléchit sur ses insécurités d’enfance après que le Daily Mail ait publié une photo torse nu de l’acteur lors d’une journée de surf.

« Je ne pense pas avoir jamais enlevé ma chemise dans une piscine avant d’avoir la trentaine, même devant ma famille et mes amis », a écrit l’acteur de « War Dogs » sur Instagram vendredi à côté de la photo du point de vente. « Cela se serait probablement produit plus tôt si mes insécurités d’enfance n’avaient pas été exacerbées par des années de moqueries publiques sur mon corps par la presse et les interviewers. »

La photo publiée jeudi par le Daily Mail montrait Hill avec sa chemise enlevée alors qu’il se changeait à côté d’une photo de l’acteur en action sur les vagues debout sur une planche de surf.

« Donc, l’idée que les médias essaient de me jouer en me traquant tout en surfant et en imprimant des photos comme celle-ci et cela ne peut plus me mettre en phase est de la drogue. J’ai 37 ans et enfin je m’aime et m’accepte », a écrit Hill, dédiant son message. aux enfants qui ont été confrontés à des insécurités corporelles similaires, dit-il.

« Ce n’est pas un message » bon pour moi « . Et ce n’est certainement pas un message » se sentir mal pour moi « . C’est pour les enfants qui n’enlèvent pas leur maillot à la piscine. Amusez-vous bien », a ajouté Hill. « Vous êtes merveilleux et génial et parfait. »

Hill a terminé son message en appelant directement le Daily Mail en disant: « Oh et Daily Mail, même vous ne pouvez pas retirer ce sourire de mon visage;) »

Hill n’est pas la seule célébrité à avoir appelé les publications des médias pour obtenir des photos. Plus tôt ce mois-ci, Natalie Portman s’est rendue sur Instagram pour dénoncer un article suggérant que l’actrice avait un «baby bump».

« Hé, donc je ne suis pas du tout enceinte … », a écrit Portman, 39 ans, sur Instagram Stories avec une capture d’écran de l’article de Page Six. « … mais apparemment, il est toujours acceptable en 2021 pour quiconque de spéculer et de commenter la forme du corps d’une femme quand il le souhaite? Faire mieux @nypost. »

En plus de frapper les vagues et d’encourager la positivité corporelle, l’acteur oscarisé de « Wolf of Wall Street » travaille à la réalisation d’un nouveau film. Selon un précédent post Instagram, Hill n’a pas publié le titre mais est en cours d’écriture.

