Jonah Hill ne fera plus la promotion de ses films pour prévenir les attaques de panique, travaille sur sa santé mentale

Jonah Hill ne fera plus d’apparitions dans les médias ni d’événements publics, car il prend des mesures pour protéger sa santé mentale.

Hill, 38 ans, a récemment terminé la réalisation de son deuxième film, “Stutz”. Le comédien a filmé le documentaire en secret, et il présente des conversations entre lui et son thérapeute concernant sa santé mentale.

“J’ai terminé la réalisation de mon deuxième film, un documentaire sur moi et mon thérapeute qui explore la santé mentale en général appelé” Stutz “. Le but de faire ce film est de donner une thérapie et les outils que j’ai appris en thérapie à un large public pour un usage privé à travers un film divertissant”, a expliqué Hill dans la lettre ouverte, rapportée pour la première fois par Deadline.

“Grâce à ce voyage de découverte de soi dans le film, j’ai compris que j’avais passé près de 20 ans à vivre des crises d’angoisse, qui sont exacerbées par les apparitions dans les médias et les événements publics”, a-t-il poursuivi.

La décision de Hill de se retirer de la tenue d’événements de presse publics est sa façon d'”agir fidèlement” à lui-même et au film.

“Je suis tellement reconnaissant que le film fasse sa première mondiale lors d’un prestigieux festival du film cet automne, et j’ai hâte de le partager avec le public du monde entier dans l’espoir qu’il aidera ceux qui luttent”, a-t-il écrit.

“Cependant, vous ne me verrez pas faire la promotion de ce film, ou de l’un de mes prochains films, pendant que je prends cette mesure importante pour me protéger. Si je me rendais plus malade en allant là-bas et en faisant la promotion, je ne serais pas agissant fidèle à moi-même ou au film.”

Hill a en outre expliqué qu’il espérait que parler de son anxiété permettrait aux autres d’agir.

“D’habitude, je recule devant des lettres ou des déclarations comme celle-ci, mais je comprends que je fais partie des rares privilégiés qui peuvent se permettre de prendre un congé. Je ne perdrai pas mon emploi en travaillant sur mon anxiété”, a-t-il écrit.

“Avec cette lettre et avec” Stutz “, j’espère rendre plus normal pour les gens de parler et d’agir sur ce genre de choses. Ainsi, ils peuvent prendre des mesures pour se sentir mieux et pour que les personnes dans leur vie comprennent mieux leurs problèmes. clairement.”

Hill est devenu célèbre avec son rôle dans “Superbad” en 2007.

Il a ensuite joué dans des films tels que “21 Jump Street” et “Le loup de Wall Street”.