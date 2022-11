Jonah Hill dit qu’un nouveau documentaire pourrait être une “ putain d’idée terrible ”, s’ouvre sur les insécurités corporelles

L’acteur Jonah Hill a parlé franchement de ses insécurités corporelles, que les téléspectateurs peuvent voir dans le nouveau documentaire Netflix “Stutz”.

Le film, que Hill a également réalisé, se concentre sur son thérapeute, Phil Stutz, un psychiatre renommé des stars.

L’acteur a expliqué comment ses insécurités étaient “intensément foutues [him] up” dans le documentaire, qui a été présenté en première lundi sur Neflix. Le projet très personnel présente des conversations honnêtes entre Hill et Stutz lors de séances de thérapie intimes.

“Je n’arrête pas de me demander : ‘Est-ce que c’était une putain d’idée terrible pour un patient de faire un film sur son thérapeute ?'”, se demande Hill à haute voix à un moment du film, ajoutant que le projet “est soit le meilleur documentaire jamais réalisé ou le pire”, avant de conclure, “c’est probablement les deux”.

“SUPERBAD” STAR JONAH HILL EXPLIQUE POURQUOI IL A COUPÉ “PAUSE” À HOLLYWOOD APRÈS LA CÉLÈBRE DU NUIT : “J’ÉTAIS UN ENFANT”

L’acteur de “Superbad” a expliqué ce qui l’avait amené à rechercher une aide professionnelle, révélant qu’il avait commencé à voir Stutz “par désespoir de devenir plus heureux”.

“Je n’avais aucune estime de soi saine”, a déclaré Hill. “Avoir grandi en surpoids était quelque chose – ça n’a pas l’air si grave, ou du genre “Pauvre toi” ou quoi que ce soit d’autre – mais pour moi, personnellement, ça m’a intensément foutu en l’air.”

Hill a également révélé qu’il manquait de confiance, malgré sa renommée dans des films comme “Wolf of Wall Street” et “21 Jump Street”.

“Je n’ai tout simplement pas investi en moi et je n’ai pas compris comment m’aimer”, a-t-il expliqué à Stutz. “J’ai juste travaillé pour réaliser cette chose, qui est votre idée de l’instantané.”

Dans le documentaire, Stutz a défini l’instantané comme un royaume d’illusion, où les individus recherchent l’expérience parfaite.

“Je pense que le succès et les récompenses m’absoudront de la douleur de la vie, alors je travaille si dur pour arriver à cet instantané”, a expliqué Hill.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Bien qu’il ait trouvé la gloire et même des nominations aux Oscars pour ses rôles dans “Le loup de Wall Street” et “Moneyball”, Hill a toujours dû faire face à des difficultés.

“Cela m’a rendu plus que déprimé”, a-t-il déclaré à propos de son succès. “En même temps, les médias continuaient d’être très brutaux à propos de mon poids. C’était juste une sorte de jeu gratuit pour quiconque de toucher mon point sensible. Je serais tellement en colère. Cela m’a empêché de ressentir le moindre sentiment de pouvoir pour dépasser les sentiments négatifs envers moi-même.”

Plus tôt cette année, Hill a suspendu la promotion du film pour prévenir les attaques de panique et travailler sur sa santé mentale, a-t-il noté.

“J’ai terminé la réalisation de mon deuxième film, un documentaire sur moi et mon thérapeute qui explore la santé mentale en général appelé” Stutz “. Le but de faire ce film est de donner une thérapie et les outils que j’ai appris en thérapie à un large public pour un usage privé à travers un film divertissant”, a écrit Hill dans la lettre ouverte, rapportée pour la première fois par “Deadline”.

“Grâce à ce voyage de découverte de soi dans le film, j’ai compris que j’avais passé près de 20 ans à vivre des crises d’angoisse, qui sont exacerbées par les apparitions dans les médias et les événements publics”, a-t-il déclaré. “Vous ne me verrez pas là-bas pour promouvoir ce film, ou aucun de mes films à venir, pendant que je prends cette mesure importante pour me protéger. Si je me rendais plus malade en allant là-bas et en le faisant la promotion, je n’agirais pas vrai à moi-même ou au film.”