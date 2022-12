Jonah Hill affronte Eddie Murphy dans le teaser de “You People”

Jonah Hill contre Eddie Murphy et Nia Long ?? OUI!

Nous sommes ravis de voir ce qui se passe lorsque Jonas Colline affronte de potentiels beaux-parents Eddie Murphy et Nia Long qui apparemment ne sont pas trop fous de sa relation avec leur fille Laurent Londres dans la comédie à venir Vous les gens réalisé par Kenya Barris.

La comédie animée examine l’amour moderne et la dynamique familiale au milieu de cultures conflictuelles, d’attentes sociétales et de différences générationnelles à travers Barris très lentille distincte.

Regardez la bande-annonce ci-dessous:

Vous les gens aussi des étoiles David Duchovny, Sam Jay, Elliott Gould, Travis Bennet, Molly Gordon, Rhéa Perlman, Deon Cole, Andréa Sauvage, Mike Eps, Emilie Arlook, La La Anthony, Bryan Greenberget Julia Louis Dreyfus.

“Mon endroit préféré était Simply Wholesome”, a déclaré Lauren London à propos de filmer dans ses lieux d’enfance préférés.

“En grandissant à Los Angeles, j’avais l’habitude d’aller à Simply Wholesome et de prendre une galette ou un smoothie. Être dans un établissement noir qui promeut le bien-être et la santé au cœur de notre communauté, et que cette entreprise soit mise en valeur et montrée dans un film à gros budget, c’était très spécial.

Quant à son personnage, Amira, qui s’est fait huer avec Jonah Hill, eh bien, “[she’s a] LA fille décontractée de LA. Très cool, va avec le courant, très stylé, très facile à vivre. Quelqu’un avec qui je voudrais être ami”, a ajouté London.