Jonah Hill accusé d’avoir transformé en arme le «langage thérapeutique» après ses prétendus textes partagés par son ex

La surfeuse Sarah Brady a publié dimanche des captures d’écran sur son compte Instagram accusant son ex-partenaire, l’acteur Jonah Hill, de « violence émotionnelle » et de « misogynie ».

« C’est un avertissement à toutes les filles. Si votre partenaire vous parle comme ça, préparez un plan de sortie », a-t-elle écrit sur des histoires Instagram.

Dans une série de captures d’écran qui semblaient montrer des textes qu’ils s’étaient envoyés, Hill a encerclé à plusieurs reprises un mot : limites.

Pour Hill, qui a parlé de ses problèmes de santé mentale et du soutien qu’il a reçu, la publication des textes présumés a depuis suscité une conversation sur la « militarisation » du discours thérapeutique.

Que disaient les textes présumés de Jonah Hill ?

Dans les messages, Hill aurait dit à son ex-partenaire si elle avait besoin de « relations inappropriées avec des hommes, de faire du mannequinat, de publier des photos de vous en maillot de bain, de publier des photos sexuelles », cela irait au-delà de ses « limites d’une relation amoureuse ». ”.

Dans des captures d’écran ultérieures, Brady a déclaré qu’elle avait supprimé trois messages à sa demande, auxquels il aurait répondu « bon début ». Brady a déclaré qu’elle n’avait pas encore supprimé une vidéo qu’elle a décrite comme sa « meilleure vidéo de surf ».

Partageant les échanges, Brady a sous-titré l’une de ses histoires Instagram : « Vous voyez l’utilisation abusive du terme ‘limites’ ? »

Dans un article récent, Brady a également mis en ligne une photo qu’elle a dit avoir précédemment « retirée à la demande d’un misogyne narcissique ». Elle n’a pas nommé Hill.

Limites contre contrôle : le « parler thérapeutique » est-il utilisé à mauvais escient ?

Hill a parlé de ses problèmes de santé mentale et a publié un documentaire sur son thérapeute qui, selon lui, « a changé sa vie ». Le documentaire Stutz est sorti en novembre, et le film et son réalisateur Hill ont reçu des éloges pour une représentation honnête de la santé mentale.

Au moment de sa sortie, l’homme de 39 ans a interrompu la promotion du film en disant qu’il souffrait de crises d’angoisse.

La publication des textes présumés a depuis déclenché une conversation sur la façon dont certains s’approprient le « discours thérapeutique ».

Respect Victoria, une organisation gouvernementale d’État pour la prévention de la violence à l’égard des femmes, a déclaré dans un tweet: « Dire à une femme ce qu’elle doit porter, comment elle doit faire son travail, l’isoler de ses amis et lui faire honte n’est pas une limite. ‘

« Les textes présumés de Jonah Hill à son ex-partenaire sont des exemples clairs d’éclairage au gaz et de manipulation, déguisés en limites. »

La psychologue Sahra O’Doherty, qui pratique depuis près d’une décennie, est d’accord.

« Ils pourraient également ne pas comprendre que l’autre personne à qui ils demandent de répondre à ces besoins a en fait le droit de dire non », a déclaré O’Doherty.

Au cours des dernières années, les stratégies thérapeutiques telles que les soins personnels et l’établissement de limites sont devenues courantes, car de plus en plus de personnes recherchent des soins de santé mentale, a-t-elle déclaré.

Les thérapeutes Tiktok et Instagram, dont certains sont qualifiés, ont également prodigué des conseils en ligne pour aider les gens à se défendre et à défendre leurs besoins.

Elle a dit qu’il était utile et démystifiant de vulgariser ces pratiques de soins de santé mentale, mais parfois ces concepts s’éloignent loin de leur sens d’origine.

De quoi devons-nous parler lorsque nous « fixons » des limites ?

De nombreux thérapeutes en ligne ont réagi négativement aux prétendus textes de Hill, soulignant que fixer une limite ne consiste pas à dicter les actions des autres, mais plutôt à savoir ce qui vous suffit pour dire non.

Jeff Guenther, un conseiller agréé également connu sous le nom de @therapyJeff en ligne, a déclaré dans une vidéo TikTok : « L’utilisation du terme limites (dans ce cas) est une mauvaise utilisation du concept. Une limite est une limite saine qu’une personne se fixe pour protéger son bien-être et son intégrité.

« Il s’agit d’une règle ou d’une ligne directrice que l’on crée pour identifier des moyens raisonnables, sûrs et acceptables pour les autres de se comporter envers eux et comment ils réagiront lorsque quelqu’un dépassera ces limites. »

Mais dans les messages que Hill aurait envoyés à Brady, Guenther a déclaré que l’acteur ne fixait pas de limites. Au lieu de cela, il dicte « des comportements et des amitiés ».

D’autres en ligne ont déclaré que le « discours thérapeutique » était utilisé par certaines personnes pour valider des actions « égoïstes », sous prétexte de donner la priorité à la santé mentale.

Et dans le cas des prétendus textes de Hill, O’Doherty a déclaré qu’il était utilisé pour valider le «comportement de contrôle».

«Dicter potentiellement qui la personne voit ce que la personne fait, quelles activités une personne est autorisée à faire ou n’est pas autorisée à faire… ce ne sont pas des limites, ce sont des règles», a-t-elle déclaré.

Brady a publié d’autres captures d’écran dans lesquelles elle a abordé la lutte de Hill avec la santé mentale, mais a déclaré que ce n’était pas une excuse pour son comportement présumé.

« Moi aussi j’ai des problèmes de santé mentale, mais je ne m’en sers pas pour contrôler [people] comme il l’a fait pour moi.

O’Doherty a déclaré qu’elle avait remarqué que plus de personnes venaient aux séances en utilisant des termes cliniques. Les gens qualifient les autres de «narcissiques», utilisant à mauvais escient le mot «déclencheur» et elle a vu des autodiagnostics d’anxiété et de dépression.

Son travail, dit-elle, est d’écouter sans jugement. Elle dit qu’elle note ce qui est et n’est pas abordé par le client, pour obtenir une image plus large du récit et de la façon dont il l’encadre.

« S’ils encadrent quelqu’un d’autre dans leur vie à travers une lentille assez négative, alors cela fait partie de mon travail de creuser un peu plus profondément, tout en validant les expériences émotionnelles de l’individu en face de moi. »

Mais certaines personnes peuvent mal interpréter ce sentiment de validation contextualisé et « blâmer les autres pour leur situation ».

« Et c’est là que ça devient dangereux. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime d’une agression sexuelle, appelez le 1800RESPECT au 1800 737 732 ou rendez-vous sur . En cas d’urgence, appelez le 000.

Les lecteurs à la recherche d’une aide en cas de crise peuvent contacter Lifeline au 13 11 14, le Suicide Call Back Service au 1300 659 467 et Kids Helpline au 1800 55 1800 (pour les jeunes jusqu’à 25 ans). Plus d’informations et de soutien en matière de santé mentale sont disponibles sur et au 1300 22 4636.

soutient les personnes issues de milieux culturels et linguistiques divers.

MensLine Australia propose une assistance téléphonique professionnelle gratuite 24h/24 et 7j/7 pour les hommes au 1300 78 99 78.