Jon Wilkin : la liste restreinte de Women of Steel promet une grande finale « mémorable » | Actualités de la Ligue de Rugby

Tara-Jane Stanley de York lève le bouclier du leader de la Super League féminine de Betfred (Allan McKenzie/SWpix.com)

L’expert de Sky Sports, Jon Wilkin, estime que le niveau de talent présenté dans la Super League féminine de Betfred cette saison signifie qu’une grande finale épique pourrait nous attendre.

Une liste étincelante de six joueuses a été annoncée mercredi pour le prix Woman of Steel 2023 et Wilkin pense que la liste talentueuse des nominés démontre comment une saison époustouflante pourrait être préparée pour un point culminant passionnant.

Les candidates aux prix Emily Rudge, Jodie Cunningham, Keara Bennett, Shona Hoyle, Sinead Peach et Tara-Jane Stanley sont toutes en action ce samedi alors que se déroulent les barrages de la Super League féminine de Betfred. en direct sur Sky Sports avant la Grande Finale le 8 octobre.

Stanley, la Femme d’Acier en titre qui joue pour les vainqueurs du League Leaders’ Shield Valkyrie d’Yorkest nominé aux côtés du skipper du club Peach – et le duo cherchera à tomber Guerriers de Wigan dans la première des demi-finales ce week-end.

Sainte-Hélène La capitaine Cunningham a également été nominée pour ce prix pour la deuxième fois après sa victoire en 2021, aux côtés de ses coéquipiers Rudge et Hoyle, et ils affronteront un Rhinocéros de Leeds L’équipe comptait le talentueux talonneur Bennett lors d’un match revanche de la finale de la Challenge Cup plus tôt cette saison.

Liste des finalistes de la Femme d’acier 2023 Emily Rudge Sainte-Hélène Jodie Cunningham Sainte-Hélène Shona Hoyle Sainte-Hélène Keara Bennett Rhinocéros de Leeds Pêche Sinéad Valkyrie d’York Tara-Jane Stanley Valkyrie d’York

Pour Wilkin, le niveau de talent démontré dans le football féminin cette année a été exceptionnel, et il est ravi de voir les meilleurs du jeu se battre ce week-end.

Il est également impatient de voir l’avantage concurrentiel tangible se développer entre Leeds et St Helens à chaque réunion qui passe.

« Ils développent une rivalité incroyable, ces deux clubs et si vous regardez la liste restreinte de Woman of Steel, les nominés, évidemment, St. Helens en a trois et puis évidemment Keara Bennett est là. Je pense que ces deux clubs, avec York, viennent d’établir la norme et la référence pour la Super League féminine. C’est un match incroyablement serré.

« C’est tellement serré et vous savez, vous regardez les noms sur cette liste », a-t-il poursuivi. « Shona Hoyle a été exceptionnelle, Jodie Cunningham. Emily Rudge, elles ont été vraiment constantes, mais peut-être que Keara Bennett et Leeds seront lésées qu’il n’y ait peut-être pas quelques noms supplémentaires des Leeds Rhinos là-bas.

« Tout est prêt maintenant pour ce qui va être un incroyable week-end de matchs couverts sur Sky Sports samedi, et cela s’intègre magnifiquement à ce qui pourrait être, je pense – à la suite d’une finale de Challenge Cup à Wembley dans une saison incroyable. pour la compétition féminine et la compétition masculine, cela pourrait organiser ce qui ne sera qu’une Grande Finale mémorable. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Tara Jane Stanley est l’une des nominées pour le Woman Of Steel 2023 et affirme que sa coéquipière de York, Sinead Peach, mérite également de figurer sur la liste restreinte. Tara Jane Stanley est l’une des nominées pour le Woman Of Steel 2023 et affirme que sa coéquipière de York, Sinead Peach, mérite également de figurer sur la liste restreinte.

Wilkin a également réservé des éloges particuliers à la star de Valkyrie, Stanley, un joueur qui, selon lui, anime tout affrontement dans lequel elle est impliquée.

« Elle dérive de manière non structurée et crée le chaos », a ajouté Wilkin. « Et puis je pense que nous avons vu l’évolution de Tara cette année, elle est également tombée dans une certaine structure et une certaine forme.

« Pour moi, c’est l’une des joueuses les plus excitantes à regarder. Elle est imprévisible. Je pense qu’elle est la meilleure botteuse du football féminin et chaque fois que le ballon est près d’elle, des choses ont tendance à se produire et c’est pourquoi elle est à juste titre sur la liste restreinte. avec quelques grands noms.

« Pour moi, quand je regarde la Super League féminine, Tara établit la référence en termes de divertissements, de variété de jeu, de vitesse, d’athlétisme – mais elle peut aussi créer d’autres personnes autour d’elle avec de l’espace et des opportunités. Elle a été une personne exceptionnelle. talent depuis plusieurs années, mais cette année a été aussi bonne que les autres. »

Barrages de la Super League féminine Betfred

Groupe 1:

York Valkyrie (1er) vs Wigan Warriors (4e) depuis le LNER Community Stadium, le samedi 23 septembre, en direct Sports aériens avec coup d’envoi à 15h30

St Helens (2e) contre Leeds Rhinos (3e) depuis le Totally Wicked Stadium, plus tard dans la soirée avec un coup d’envoi à 18 heures, également en direct Sports aériens.

Groupe 2 :

Barrow Raiders contre Bradford Bulls et Leigh Leopards contre Salford Red Devils (le week-end du 23 et 24 septembre – dates et lieux exacts à confirmer).

Grande Finale de la Super League Féminine Betfred :

Regardez la pièce maîtresse en direct à partir de 15h et la Finale des Play-Offs de Promotion en avant-première à partir de 12h, le 8 octobre, en direct sur Sports aériens.

Regardez la conclusion de la saison 2023 de Betfred Super League, y compris les barrages et la grande finale, en direct sur Sky Sports. Diffusez également MAINTENANT.