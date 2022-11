Jon Wilkin dit que l’Angleterre était surestimée pour la demi-finale de la Coupe du monde de rugby | Actualités de la Ligue de Rugby

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jon Wilkin pensait que l’Angleterre était une “ordures” dans sa défaite contre les Samoa en demi-finale de la Coupe du monde de rugby à XV et a estimé qu’elle était “surstimulée”, ce qui a produit une performance de rang quand cela importait.

Jon Wilkin dit que l’Angleterre a été surstimulée pour sa demi-finale de la Coupe du monde de rugby contre les Samoa et que cela s’est traduit par une “performance bâclée”.

Le but en or de Stephen Crichton a vu les Samoa étourdir l’Angleterre et atteindre une première finale historique de la Coupe du monde de rugby à XV avec une victoire 27-26.

L’Angleterre avait réussi à envoyer le concours en prolongation du point d’or grâce à l’essai converti tardif de Herbie Farnworth, mais ils n’ont pas réussi à reproduire le type de performance qui dit qu’ils ont battu les Samoa 60-6 lors du match d’ouverture du groupe A il y a quatre semaines.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui n’allait pas pour l’Angleterre, Wilkin a commencé son évaluation de manière franche.

“Tout (a mal tourné). C’était des ordures”, a-t-il déclaré. “Les Samoa ont si mal commencé le tournoi et ils se sont améliorés, l’Angleterre a si bien commencé le tournoi et quand il est arrivé à la période qui comptait, ils ont produit une performance de rang.”

Les Samoa ont exécuté leur danse de guerre traditionnelle le Siva Tau avant le coup d’envoi

Wilkin a ensuite déclaré avoir vu des signes d’avertissement avant le match, lorsque les joueurs anglais ont lié les bras et ont affronté la danse de guerre traditionnelle des Samoa, le Siva Tau.

“L’Angleterre a commis des erreurs directes, des erreurs inhabituelles et elle était énervée. Je pensais qu’elle était sur-médiatisée avant le match”, a noté Wilkin.

“Vous avez vu affronter les Samoans avant le match et (pour) certains d’entre eux, c’était comme une pure agression de la part des joueurs anglais.

“Chaque fois que j’ai fait face au haka ou à l’une des danses culturelles, je l’ai pris pour ce qu’il est, c’est-à-dire un bel aperçu de la culture de quelqu’un d’autre. Ce n’est pas une menace, ce n’est pas intimidant, et je pensais que l’Angleterre l’avait mal pris. “

Angleterre : Essais – Herbie Farnworth (2), Elliott Whitehead, John Bateman ; Buts – Tommy Makinson (5). Samoa : Essais – Stephen Crichton (2), Tim Lafai (2), Ligi Sao ; Buts – Stephen Crichton (3); Drop goal – Stephen Crichton.

Les Samoa menaient 10-6 à la mi-temps, bien qu’elles aient été temporairement réduites à 12 hommes lorsque Junior Paulo était dans le pétrin.

L’Angleterre a ensuite traîné 20-12 en seconde période avant de revenir dans la compétition et a eu besoin de l’essai converti tardif de Farnworth pour envoyer le match en prolongation.

“Ils ont été surestimés”, a poursuivi Wilkin. “Ils avaient eu Ant Middleton (ancien commando des Royal Marines) dans le camp la nuit précédente. Pour moi, c’était surstimulé, surmédiatisé et cela s’est traduit par une performance bâclée.

“Les joueurs qui ont bien joué tout le tournoi ont produit leur pire performance dans le plus gros match. C’est dévastateur pour l’Angleterre et une grande expérience d’apprentissage pour beaucoup de jeunes.”

Wane déplore le manque de sang-froid de l’Angleterre

Shaun Wane et Sam Tomkins ont partagé leurs réactions à la défaite de l'Angleterre en demi-finale contre les Samoa

L’entraîneur-chef de l’Angleterre d’après-match, Shaun Wane, a dû regretter un manque de sang-froid et n’a cherché aucune excuse après la défaite qui a mis fin aux espoirs de l’équipe de remporter le trophée Paul Barrière pour la première fois en 50 ans.

“Pas assez bon – c’était la meilleure équipe”, a déclaré Wane.

“Tout le mérite revient à nos joueurs, ce que nous avons fait dans ce tournoi a été exceptionnel, mais nous n’avons pas fait les petits détails dans ce match et cela nous a coûté cher.

“Ils avaient un meilleur sang-froid; ils étaient la meilleure équipe. Je vais jeter un œil à ce que j’ai fait cette semaine, mais ce n’était tout simplement pas assez bon sur la plus grande scène que vous puissiez imaginer.

“Les joueurs sont absolument dévastés, comme tous les membres du staff, mais trouver des excuses serait injuste pour les Samoa – ils étaient meilleurs que nous.”

Le capitaine anglais Sam Tomkins a fait écho aux sentiments de Wane et bien qu’il ait senti que l’effort était là de la part de l’équipe, ils ont été déçus par leur exécution dans les moments clés du match.

“Il y a eu beaucoup d’efforts aujourd’hui et j’ai l’impression que c’était un exemple d’effort qui n’était pas suffisant”, a déclaré Tomkins. “Nous verrons les raisons pour lesquelles un autre jour.

“Nous allons juste parler des erreurs que nous avons commises et nous mettre sous pression. Nous avons joué une très bonne équipe des Samoa et une équipe comme celle-là, vous ne pouvez pas donner d’opportunités, et j’ai eu l’impression que nous l’avons fait avec et sans le Balle.

“Ils ont de bons joueurs qui finiront par vous avoir. Il y a beaucoup d’hommes déçus dans cette salle et cette déception ne va pas vite.”

