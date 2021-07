Jon Wells : Une histoire de deux saisons pour les adversaires de la Super League de jeudi, le Hull FC et les Huddersfield Giants | Nouvelles de la ligue de rugby

Huddersfield et Hull FC s’affrontent lors du match en direct de Super League jeudi

Avant l’action en direct de la Super League jeudi soir sur Sports aériens, j’ai pensé qu’il pourrait être intéressant de jeter un œil aux parcours des équipes respectives en 2021 à ce jour.

Les Huddersfield Giants occupent le 11e rang du tableau avant la 15e ronde, le Hull FC occupant la quatrième place. Cela vous en dit déjà long. Mais alors que vous grattez juste sous la surface des résultats nus, vous commencez peut-être à révéler les vraies raisons derrière ce que sont deux histoires et deux fortunes extrêmement contrastées.

Parmi ceux-ci, citons le nombre de changements de personnel effectués par chaque équipe cette saison ; Hull FC peu, Huddersfield Giants beaucoup – et avec bruit et fanfare.

Jetons d’abord un coup d’œil au Hull FC, car c’est l’histoire la moins complexe des deux. Après avoir terminé sixième la saison dernière et atteint la demi-finale avant d’être battu par le finaliste Wigan, je pense que personne ne s’attendait à une refonte majeure.

En fin de compte, le mouvement vers l’intérieur du marché s’est limité à deux – un joueur, un entraîneur. Josh Reynolds était le joueur, et il était le seul ajout de l’entraîneur-chef Brett Hodgson nouvellement installé à ce qui était une équipe de Noirs et Blancs vraiment établie.

Ils occupent actuellement la quatrième place, n’ayant perdu que trois fois cette saison contre les poids lourds de la Super League St Helens, Catalans Dragons et Wigan Warriors (oui, je considère les Catalans comme une équipe de poids lourds ces jours-ci – jetez un œil au tableau), et il n’y a pas de honte dans ça.

Il semble également y avoir une très bonne entente entre Hodgson et Reynolds, ainsi qu’un respect mutuel.

Josh Reynolds a eu un grand impact au Hull FC lors de sa première saison

Le premier a gagné un général sur le terrain qui veille à ce que sa philosophie du rugby soit suivie à la lettre, tandis que le second a une chance de relancer une carrière qui risquait vraiment de s’épuiser après être devenu une sorte de poids avec Wests Tigers dans le LNR. La définition sportive d’une relation symbiotique. Tout va bien dans le Yorkshire de l’Est.

Maintenant l’histoire qui est un peu plus difficile à déballer. Je dirai d’abord que je ne me souviens pas que Huddersfield ait proclamé qu’ils allaient bouleverser la Super League en 2021 – nous l’avons tous fait en leur nom.

Donc, il y a ça – mais alors à quoi s’attendaient-ils après un vidage d’argent bien au-delà d’un demi-million de livres (une deuxième mise en garde: c’est les maths « back of napkin ») qui a facilité le déménagement du sous-contrat Ian Watson des Diables rouges de Salford.

Cela a à son tour ouvert la voie à l’arrivée du personnel clé de l’arrière-boutique familier à Watson, à la signature de Luke Yates (également de Salford, également sous contrat), Josh Jones, Jack Cogger, Ricky Leutele et Joe Greenwood, entre autres.

Sortir 12 et amener neuf du côté des joueurs est un balai brandi par Watson et c’est là que se trouve le noyau du problème pour moi – car il ne fait aucun doute que la deuxième à partir du bas du tableau de la Super League à la mi-parcours de la la saison n’était dans les plans de personne à Huddersfield ou dans les pensées de personne en général.

Il y a une pression, un poids d’attente qui se manifeste chaque fois qu’une organisation sportive fait une déclaration comme celle-ci, et cela est rarement intégré dans l’équation à ce moment-là non plus.

Ajoutez à cela des murmures d’inquiétude à Huddersfield dès le début de la saison – qui se répandent maintenant dans le domaine public – et vous commencez à voir des fissures apparaître.

Une dynamique collective et collaborative est l’état d’esprit le plus difficile à garder sur la bonne voie et peut rapidement s’effilocher lorsqu’un ou plusieurs acteurs clés, après avoir initialement intégré leur propre opinion sur la façon de jouer le jeu pour le bien collectif, commencent à être appelé lorsque les performances et les résultats ne sont pas au rendez-vous.

Ian Watson a eu un début de vie mitigé en tant qu’entraîneur-chef de Huddersfield

Ian Watson a un défi devant lui. Je n’ai aucun doute qu’il est prêt pour ça, et je pense en fait qu’il est capable de traverser cette période de transition.

Mais il aura besoin de soutien pour ce faire – le soutien de ses joueurs et, surtout, du conseil d’administration des Giants qui devra rester ferme à un moment où les questions ne sont que naturellement posées.

Ce qui nous amène parfaitement, et enfin, au match de jeudi. Hull FC n’a pas joué depuis près d’un mois. Covid-19 signifie qu’ils entrent dans le Round 15 en n’ayant joué que 11. Leur dernier match ? Une victoire sur les Giants de Huddersfield.

Les Noirs et Blancs voudront reprendre là où ils se sont arrêtés car pour la moitié ouest de Hull, 2021 est une saison pleine de promesses.

Cette dernière victoire du FC contre les Giants a été une rencontre serrée au cours de laquelle les Giants ont mené pendant une heure. Mais il y a peu de secours à chercher là-bas, car la liste des résultats vous indique que cette défaite était la troisième d’une série de six défaites consécutives, un mois et demi dans la saison où ils ont concédé 144 points et n’en ont marqué que 70.

Ils ont désespérément besoin de briser cette course perdue et de donner vie à leur saison, et ils ont besoin que tout le monde soit sur la même longueur d’onde. À 22 heures jeudi soir, nous saurons s’ils l’ont fait et s’ils l’ont été.