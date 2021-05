Jon Wells: l’énigme anglaise de Jackson Hastings | Actualités de la Ligue de Rugby

Jackson Hastings a réalisé une série de performances impressionnantes en Super League en 2021

Après un début impressionnant de saison de Super League par Jackson Hastings, Jon Wells se demande si le demi-arrière des Wigan Warriors devrait faire partie de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde de rugby à XV 2021 …

Le week-end dernier, mon collègue Brian Carney a développé un argument avancé par notre invité du studio Richard Agar qui, en réfléchissant à la performance de l’homme du match de Jackson Hastings lors de la victoire de Wigan sur le Hull FC, a déclaré qu’à son avis, Hastings en était un. des meilleurs joueurs de la compétition.

Naturellement, la conversation s’est poursuivie sur le fait que Hastings ne faisait pas partie de l’équipe de performance élite de 35 joueurs d’Angleterre annoncée le mois dernier par l’entraîneur national Shaun Wane et que les joueurs éligibles de la qualité de Hastings ne devraient pas être négligés sur la base de leur seul lieu de naissance.

Hastings est né et a grandi en Australie, mais est éligible pour l’Angleterre en vertu de ce que l’on appelle communément la « règle des grands-parents », sa grand-mère étant née à Plymouth.

Pour donner du contexte, il faut revenir sur les commentaires faits par Wane il y a 12 mois, qui peuvent se résumer comme sa préférence étant de gagner la Coupe du monde en utilisant des joueurs purement d’origine anglaise.

Pour moi, de telles remarques ne sont pas utiles et nuisent invariablement à la confusion, comme elles l’ont fait ici. C’est peut-être son souhait, mais ce n’est pas une raison pour ne pas sélectionner un joueur éligible.

Jetez un œil aux critères d’éligibilité internationaux actuels de la Ligue internationale de rugby: « Un joueur est éligible pour jouer un match international pour: a) la nation dans laquelle il est né; b) la nation dans laquelle l’un de ses parents est né; c) la nation dans laquelle l’un de ses grands-parents est né; d) la nation qui est son principal lieu de résidence… «

Jackson Hastings a représenté la Grande-Bretagne lors de la tournée des Lions 2019

C’est assez clair – Jackson Hastings est éligible pour jouer pour l’Angleterre en vertu de la partie C des règles d’éligibilité et nous le savons parce que Hastings a déjà été sélectionné en utilisant ces règles lorsqu’il a joué pour la Grande-Bretagne lors de la tournée des Lions 2019 sous l’ancien entraîneur Wayne Bennett.

À mon avis, il y a deux points de discussion valables en ce qui concerne la sélection internationale, et aucun n’a rien à voir avec le lieu de naissance. La première est la sélection basée sur la forme – qui est semi-objective; l’autre est la sélection sur «fit» – qui est entièrement subjective, est la prérogative de Shaun Wane et met en évidence les commentaires qu’il a faits l’année dernière. Nous reviendrons sur ce point sous peu.

Pour l’instant, cependant, commençons par la plus simple des deux – la forme et ses éléments subjectifs et objectifs. Subjectif? Richard Agar est un entraîneur-chef expérimenté et accompli et son opinion a du poids.

Il en va de même pour Danny McGuire, qui a également salué les performances de Jackson Hastings cette saison. D’ailleurs, il en va de même de celui de Brian Carney – malgré l’autodérision lorsque le sujet de sa propre carrière internationale distinguée est soulevé.

La question de savoir si un joueur est éligible pour jouer pour son pays en raison de son lieu de naissance ou si la même éligibilité est conférée par son héritage familial sera toujours un sujet émouvant. J’espère juste qu’à la veille de la Coupe du monde, ce sera un point discutable. Jon Wells

Enfin, jetez un œil au classement de Man of Steel – compilé par des points sélectionnés chaque semaine par certains des plus grands du jeu – et vous verrez Jackson Hastings occuper une place dans le top 10 après la cinquième manche.

Objectif? Regardez les statistiques. En un mot, Hastings est l’un des quatre joueurs statistiquement significatifs pour Wigan sur un certain nombre de paramètres tels que les essais, les passes décisives, les sauts de ligne, les portées et l’efficacité des tacles après cinq tours de la saison 2021 – les autres étant Jake Bibby, Zak Hardaker et Liam Farrell.

Objectivement, la non-sélection de Hastings justifie une discussion plus approfondie. Et « fit », alors? Voici où Shaun Wane gagne son argent. Nous avons tous une opinion sur qui devrait et ne devrait pas faire partie de l’équipe de la Coupe du monde, mais la performance de l’équipe choisie par Shaun sera également la mesure par laquelle il sera finalement jugé. C’est la grande différence, et nous lui avons fait confiance pour mener l’Angleterre vers ce que nous espérons tous être une victoire en finale de la Coupe du monde qui définira une génération.

Alors, est-ce que Hastings correspond au style de jeu et à la composition de l’équipe de Shaun Wane? Étant une question subjective, la réponse semble actuellement être non – ce qui nous amène naturellement à trois noms pour lesquels la réponse actuelle est oui.

Jake Trueman, George Williams et Jonny Lomax sont trois moitiés qui font partie de l’équipe de performance de 35 joueurs. Eux aussi sont des joueurs exceptionnels et, fait intéressant, Jackson Hastings désigne souvent Lomax comme son idée du meilleur joueur de la Super League. Peut-être que Wane ne voit pas de place pour Hastings lorsque ce trio se tient à ses côtés pour la qualité?

Et c’est là que nous reviendrons sur les commentaires de Wane et pourquoi, pour moi, ils ne sont d’aucune utilité: il n’avait pas besoin de les dire.

Il a déjà des pouvoirs de décision totaux et sans entraves en matière de sélection d’équipe – pourquoi compliquer les choses en classant publiquement cette politique de sélection? Parce que dans l’état actuel des choses, si Hastings reste désélectionné et que l’Angleterre ne remporte pas la Coupe du monde, vous pouvez vous attendre à ce que beaucoup de choses confondent ces deux faits, qu’il y ait du mérite ou non.

Enfin, la mise en garde. Shaun Wane a également fait la déclaration suivante lors du dévoilement de cette équipe de 35 joueurs: « Les noms vont et viennent au fil de la saison, mais les 35 joueurs que j’ai nommés reflètent ma pensée actuelle. Ils sont tous capables de jouer en Angleterre. Ils savent ce qui est attendu au niveau international et les sommets qu’ils doivent atteindre. «

Shaun Wane a laissé la porte ouverte aux joueurs qui ne sont pas actuellement impliqués dans son équipe d’Angleterre pour gagner une place

Le défi d’ici la mi-octobre, pour tous les noms qui ne figurent pas sur cette liste, est de se frayer un chemin sur cette liste. Cela inclut Jackson Hastings.

L’essentiel est que Wane doit choisir les 24 hommes les plus forts dont il dispose en octobre. Clairement, actuellement, il estime qu’il a la qualité pour gagner sans l’inclusion de Hastings. Sa dernière citation laisse cependant la porte de sélection entrouverte.

La question de savoir si un joueur est éligible pour jouer pour son pays en raison de son lieu de naissance ou si la même éligibilité est conférée par son héritage familial sera toujours un sujet émouvant. J’espère juste qu’à la veille de la Coupe du monde, ce sera un point discutable.