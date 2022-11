Jon Wells: la Coupe du monde de rugby à XIII donne un aperçu de ce que la Super League nous réserve pour 2023 | Actualités de la Ligue de Rugby

Jack Welsby est l’une des stars de la Super League qui a brillé sur la scène mondiale pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde

L’expert de la ligue de rugby de Sky Sports, Jon Wells, explique pourquoi les performances de l’Angleterre lors de la Coupe du monde de rugby à XV montrent qu’il y a beaucoup à attendre lorsque la saison 2023 de la Betfred Super League commencera…

La veille des quarts de finale masculins de la Coupe du monde de rugby à XV et le lendemain de l’annonce des matchs de la saison 2023 de la Betfred Super League, semble le moment idéal pour revenir sur les progrès impitoyables des hommes d’Angleterre – qui ont fait leur chemin. les phases de groupes – ainsi que les incroyables départs des équipes féminines d’Angleterre et d’Angleterre en fauteuil roulant.

Et d’attendre avec impatience ce qui promet d’être une excellente saison de Super League 2023, avec plus de globes oculaires que jamais pour être sûrement entraînés dans les ligues nationales les plus compétitives – une compétition qui a à son tour facilité le succès que nous avons vu à ce jour de la équipe nationale masculine.

Jeudi 16 février : Warrington Wolves vs Leeds Rhinos (en direct sur Sky – 20h) Vendredi 17 février : Wakefield Trinity contre Catalans Dragons (19h30) Leigh Leopards contre Salford Red Devils (en direct sur Sky – 20h) Samedi 18 février : Hull KR contre Wigan Warriors (13h) Dimanche 19 février : Hull FC vs Castleford Tigers (15h)

Cette Coupe du monde a vu l’émergence sur la scène internationale de “nouvelles” stars – pensez à Dom Young et aux débuts tardifs de Marc Sneyd en Angleterre – ainsi que le stock continu et inexorablement croissant du prodige de St Helens, Jack Welsby ( Man of Steel élu pour 2023 – pourboire maintenant, souvenez-vous de cela).

Aussi impressionnants qu’ils aient tous été, aucun n’a vraiment été aussi surprenant. Pour ceux qui ont regardé la Super League au fil des ans, vous saurez déjà à quel point Marc Sneyd est un talent, vous saurez que Jack Welsby est destiné au très haut niveau et vous auriez été au courant de la magnifique performance de Dom Young pour le Yorkshire. dans le match Academy Origin à Castleford Tigers en avril 2019.

C’était un match auquel ont assisté plus d’un dépisteur de la LNR, et le match qui, selon beaucoup, a marqué le début du voyage de Young des Huddersfield Giants aux Newcastle Knights. Et au fait, ce match mettait également en vedette les futures starlettes de la Super League Lewis Dodd, Mikey Lewis, Connor Wrench, Liam Tindall, Ellis Longstaff, Corey Hall et Josh Thewlis.

Ce qui était surprenant, c’est la nature impitoyable avec laquelle l’Angleterre a dominé le groupe A. Certes, ils ont rencontré des Samoa sous-préparés au premier tour et ont rarement dû sortir de la deuxième vitesse lors de leurs victoires ultérieures contre la France et la Grèce, mais vous ne pouvez jouer que ce qui est devant vous.

Pourquoi et comment si impitoyable alors ? Pourquoi et comment si compétent, composé et contrôlé? Eh bien, la première vérité est que l’Angleterre a trouvé son entraîneur parfait.

Shaun Wane est à peu près aussi obstiné que j’ai rencontré dans le jeu. Il est perfectionniste et exige que ses joueurs et son personnel partagent cette approche unique. Mais il est également chevronné, expérimenté, a accueilli les idées et les philosophies d’autres personnalités de premier plan dans d’autres sports, et à son tour a distillé tout cela en une vision et une voie claires pour que ses joueurs s’engagent et suivent.

La deuxième vérité est que le stock de jeu parmi lequel il a dû choisir est aussi bon qu’il l’a été pendant des décennies. Plus sur pourquoi plus tard, mais le résultat net est la cohésion.

Wane et son équipe d’entraîneurs ont réussi à fusionner et à modeler, taquiner et entrelacer le talent, l’ego, l’expérience, la jeunesse, les compétences et l’application obstinée en un tout – pour la première fois depuis longtemps – qui est supérieur à la somme de ses éléments constitutifs. . L’Angleterre a de grandes chances de figurer dans les finales consécutives de la Coupe du monde plus tard ce mois-ci.

Jon Wells pense que l’Angleterre a trouvé l’entraîneur-chef parfait en Shaun Wane

Mais revenons aux joueurs. Premièrement, nous devons reconnaître l’apport du contingent basé sur la LNR ; la décision de Victor Radley de représenter le pays natal de son père a sans aucun doute été un énorme coup de pouce pour l’Angleterre, comme en témoigneraient tous ceux qui ont regardé les matchs de groupe – et en particulier le premier affrontement avec les Samoa.

Herbie Farnworth, Elliott Whitehead et Tom Burgess, ainsi que le meilleur buteur d’essais de la Coupe du monde Young, exercent également leur métier dans la LNR, et de nombreux coéquipiers anglais ont également connu l’intensité de la compétition australienne à différentes étapes de leur carrière. . Cela aide certainement. La LNR est largement acceptée comme le summum du jeu de club dans le monde entier.

Les raisons en sont complexes, variées et impliquent la culture, l’argent, les parcours des talents, le nombre de participations, et nécessitent probablement un article séparé pour les démêler – mais ce n’est pas que les joueurs soient meilleurs.

La Super League est une compétition fantastique qui, dans ce seul cycle de Coupe du monde, a propulsé Welsby, Sneyd, Joe Batchelor, Kai Pearce-Paul, Mikolaj Oledzki et Andy Ackers sur une scène internationale sur laquelle ils ont tous excellé.

Et ils excellent parce qu’ils sont d’excellents joueurs, entourés d’autres excellents joueurs, et deviennent une excellente équipe grâce à la concentration inébranlable d’un entraîneur décoré et excellent qui est arrivé ici, et les a amenés là, à travers le four à feu qu’est la Super League.

Le succès de l’équipe d’Angleterre a ses racines dans la chaleur compétitive de la Super League; le succès du second permet le progrès du premier. Aussi sûr que la nuit succède au jour, une compétition de clubs forte signifie une meilleure représentation sur la scène internationale.

Bien sûr, il y a un million d’autres choses qui aident en cours de route – mais l’essence de cette équipe d’Angleterre est forgée à Wigan et Warrington, à St Helens et Salford, dans les collines du Yorkshire et à l’ombre des montagnes de Perpignan. , entre février et octobre.

Donc, revenons à notre point de départ : profitez des progrès continus des hommes anglais ; regardez les femmes emboîter le pas – et, en passant, pouvons-nous reconnaître la décision des Leeds Rhinos de commencer à payer leur équipe féminine à partir de 2023 comme un moment décisif pour le jeu et un point de basculement en retard est maintenant sûrement à l’horizon – et applaudir, et grimacer, alors que l’équipe en fauteuil roulant s’écrase, frappe et se fraye un chemin à travers leur adversaire pendant le reste du mois de novembre.

Leigh revient en Super League en 2023 après avoir remporté la promotion

Ensuite, une fois la poussière retombée, attendez-vous à voir tous ces talents enfiler leurs maillots de club pour le début de la saison de Super League 2023 à partir du jeudi 16 février.

Ce sera une saison. Les St Helens défendent leur titre, et c’est une couronne qu’ils portent bien, mais les Rhinos de Leeds renaissants voudront avoir leur mot à dire, tout comme les Wigan Warriors.

Les Dragons catalans chercheront à cracher à nouveau du feu; Huddersfield Giants a bien recruté; Les Red Devils de Salford en feront un enfer pour l’opposition et les Warrington Wolves pourraient bien trouver leur morsure. La ville de Hull sera à nouveau divisée, mais unie dans leur quête respective pour détrôner les champions – tout comme les Castleford Tigers et Wakefield Trinity du West Yorkshire.

Et bienvenue dans la Super League Leigh Leopards, promu d’un championnat Betfred qu’ils ont complètement dominé en 2022. Oui, ce sera une saison – et nous vous verrons sur la ligne de départ.

La nouvelle saison de Super League débutera le jeudi 16 février sur Sky Sports, les Warrington Wolves affrontant les grands finalistes 2022 Leeds Rhinos. Au total, 66 matchs seront diffusés en direct sur Sky Sports tout au long de la saison.