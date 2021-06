Jon Wells : des débuts mémorables pour Jason Qareqare, l’adolescent des Tigers de Castleford | Nouvelles de la ligue de rugby

Jason Qareqare a eu un impact immédiat pour Castleford

Les débuts : c’est le sentiment le plus excitant, le plus angoissant, l’auto-questionnement, le plus énergisant et le plus bouleversant du sport – et le plus éphémère, car cela n’arrive qu’une seule fois.

La plupart des ex-professionnels ne se souviendront pas d’une grande partie de leur carrière ; ils ne se souviendront pas en détail de beaucoup de choses mineures et de certaines choses majeures aussi.

Je le sais parce que j’ai parlé sur le sujet à de nombreux anciens sportifs de nombreux sports différents et, en particulier au fil des années, ils réapprendront presque ces moments à travers de vieilles images et des invites d’amis et de famille. Il existe cependant une exception universelle : tout le monde se souvient de ses débuts.

Tous les débuts sont mémorables, quelle que soit la performance, quel que soit le résultat. Ils sont mémorables car bien que pour la majorité de ceux qui regardent ce début ne soit que le début, l’apparence n ° 1, pour l’individu, c’est souvent le point culminant et la convergence d’années de travail acharné, de dévouement, de diligence, de sacrifice et généralement un peu de chance aussi. .

Ainsi, les débuts – jusqu’à la victoire en Grande Finale ou en finale de coupe, ou la sélection internationale ou la médaille d’or ou le Grand Chelem, qui sont des exploits qui échappent à 90 % des sportifs professionnels – est un moment spécial et incroyablement personnel pour le joueur et , en particulier leur famille et leurs amis. Fierté et bonheur réalisés par procuration.

Maintenant, imaginez que vous êtes un aspirant joueur de ligue de 17 ans, que vous venez de sortir du programme de bourses et que vous n’avez que 40 minutes de rugby universitaire à votre actif. Ajoutez au mélange une interruption de 18 mois en raison de la fermeture forcée par Covid du programme junior dans notre pays et vous pouvez commencer à créer une image ici.

Vous êtes toujours à l’école aussi, donc vous faites face à toutes les pressions de l’environnement de la sixième année – les devoirs, les amitiés, la pression sociale et la pression des pairs pour faire autre chose.

Il y a le contexte de ce que je veux que vous fassiez ensuite, qui est d’arrêter de lire pendant une minute et de cliquer sur lire sur la vidéo ci-dessous – je vous attendrai ici. Le débutant que vous recherchez est Jason Qareqare, mais cela deviendra assez évident assez rapidement…

1:17 Jason Qareqare marque un essai incroyable pour les débuts des Castleford Tigers avec sa première touche contre le Hull FC. Jason Qareqare marque un essai incroyable pour les débuts des Castleford Tigers avec sa première touche contre le Hull FC.

Eh bien, ce n’est pas une mauvaise façon de s’annoncer, n’est-ce pas ? Première minute, premier contact, premier essai – et le tout sous le regard du Sports aériens appareils photo.

Mais c’était la nature de l’essai qui a vraiment surpris tout le monde – même si ce n’était qu’une simple confirmation pour ceux qui étaient déjà au courant de ce dont Jason était capable, malgré les années tendres et l’inexpérience.

C’était un essai spécial pour un joueur potentiellement très spécial. Je sais qu’il est incroyablement fier de lui et qu’il devrait l’être. Je sais que sa famille est réduite en miettes. Je sais aussi que ses camarades de classe de la Queen Ethelburga’s Collegiate School à York sont également très enthousiastes à ce sujet. Comment? Regarde ça…

0:33 Jason Qareqare de Castleford est accueilli par ses camarades de classe alors qu’il retourne à l’école après un essai pour ses débuts Jason Qareqare de Castleford est accueilli par ses camarades de classe alors qu’il retourne à l’école après un essai pour ses débuts

Enfin, je sais aussi, grâce à mon association précédente avec les Tigers de Castleford, qu’il est très apprécié de tous.

Le plus grand compliment que je puisse lui faire pour ces débuts est peut-être qu’il n’y aurait pas eu un seul joueur ou membre du personnel des Tigers qui aurait été mal à l’aise ou nerveux à l’idée qu’il prenne sa place dans la formation de départ.

Jason ne fera plus jamais ses débuts. C’est maintenant à lui, à son réseau de soutien à l’école, à la maison et chez les Tigres, de s’assurer qu’il crée de nouveaux souvenirs au fur et à mesure que cette carrière naissante extrêmement excitante se déroule.