Jon Voight dénonce les « mensonges » de sa fille Angelina Jolie sur la guerre entre Israël et le Hamas

Recevez notre e-mail hebdomadaire gratuit pour toutes les dernières nouvelles cinématographiques de notre critique de cinéma Clarisse Loughrey Recevez gratuitement notre e-mail The Life Cinematic

Le père d’Angelina Jolie, Jon Voight, a critiqué les opinions de sa fille sur la guerre entre Israël et le Hamas et l’a accusée de répandre des « mensonges » sur les réseaux sociaux.

L’actrice de Maléfique, 48 ans, ancienne envoyée spéciale du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a récemment partagé un message dans lequel elle accusait Israël de « bombarder délibérément des enfants, des femmes, des familles, privés de nourriture, de médicaments et d’aide humanitaire », en violation de la loi. la loi internationale.

En réponse, Voight, 84 ans, s’est dit « déçu que ma fille… n’ait aucune compréhension de l’honneur de Dieu, de la vérité de Dieu » dans une déclaration vidéo enflammée partagée sur X/Twitter le 4 novembre, avant d’ajouter : « l’armée israélienne doit protège ton sol.

Quelque 1 400 Israéliens, dont de nombreux civils, ont été tués le 7 octobre lorsque le Hamas a lancé une attaque surprise de l’autre côté de la frontière.

Selon le ministère palestinien de la Santé, près de 10 000 civils, dont 4 000 enfants, ont été tués lors de frappes aériennes sur Gaza à la suite de cette attaque.

Jolie a ensuite réitéré son appel à un cessez-le-feu immédiat pour permettre le passage de l’aide vitale vers Gaza, alors que l’armée israélienne intensifiait ses attaques sur la bande assiégée.

« Pendant que le monde regarde et avec le soutien actif de nombreux gouvernements, des millions de civils palestiniens – enfants, femmes, familles – sont collectivement punis et déshumanisés, tout en étant privés de nourriture, de médicaments et d’aide humanitaire, contrairement au droit international », a déclaré Jolie, 48 ans. , a écrit. « En refusant d’exiger un cessez-le-feu humanitaire et en empêchant le Conseil de sécurité de l’ONU d’en imposer un aux deux parties, les dirigeants du monde se rendent complices de ces crimes. »

Assis devant un drapeau américain, Voight a répliqué aux « mensonges » de Jolie dans une vidéo de trois minutes, ajoutant que l’armée israélienne « doit protéger ton sol, ton peuple ».

Le Chaleur de minuit L’acteur a commencé : “Je suis très déçu que ma fille, comme tant d’autres, n’ait aucune compréhension de l’honneur de Dieu, des vérités de Dieu

Accédez au streaming illimité de films et d’émissions de télévision avec Amazon Prime Video Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 30 jours S’inscrire

Accédez au streaming illimité de films et d’émissions de télévision avec Amazon Prime Video Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 30 jours S’inscrire

« Il s’agit de détruire l’histoire de la terre de Dieu, de la Terre sainte, de la terre des Juifs. C’est la justice pour les enfants de Dieu de la terre sainte », a poursuivi Voight.

Le père d’Angelina Jolie, Jon Voight, dénonce les « mensonges » de l’acteur sur la guerre entre Israël et le Hamas. (Jon Voight)

“Le israélien l’armée doit protéger ton sol, ton peuple. C’est la guerre. Ce ne sera pas ce que pense la gauche, cela ne peut pas être civil maintenant.

« Vous, les imbéciles, appelez Israël le problème, vous devriez vous regarder et vous demander : « Qui suis-je ? ‘Que suis je?’ Et demandez à Dieu si j’apprends la vérité, ou si on me ment et si je suis tout le monde ? Parce que, mes amis, ceux qui comprennent la vérité voient le mensonge.

L’indépendant a contacté les représentants de Jolie pour commentaires.

En décembre 2022, Jolie a démissionné de son poste d’envoyée spéciale auprès du HCR après 20 ans de « défense des droits et de la protection des personnes déplacées de force dans le monde », selon un communiqué officiel conjoint.

Depuis qu’elle a été nommée Envoyée spéciale en 2012, Jolie « a utilisé sa voix puissante pour sensibiliser et soutenir les réfugiés et pour appeler à une action et des solutions urgentes pour les personnes forcées de fuir », ajoute le communiqué.