Jon Stewart revient dans « The Daily Show » pour raconter des blagues que vous ne voudriez peut-être pas entendre

Ils ont cependant développé des attentes différentes depuis 2015. Durant les années de Stewart, certains comédiens ont qualifié « The Daily Show » de s’appuyer sur «claquement» la réponse respectueuse à une blague plus vertueuse que drôle. Mais depuis lors, les soirées nocturnes sont devenues une usine à bruit, en particulier à l’époque de Trump, lorsque le partage des mises à terre politiques était considéré comme un acte de résistance.

À l’époque de George W. Bush, Stewart se distinguait des animateurs de fin de soirée comme Jay Leno, qui s’efforçaient de ne jamais prendre parti politique. Il pourrait désormais se démarquer de personnes comme son ami et collègue Stephen Colbert, dont le public n’a jamais à douter de son camp. Le public des comédies de fin de soirée est de plus en plus habitué à se faire dire ce qu’il veut entendre, c’est-à-dire ce qu’il croit. autre personnes besoin entendre.

Les téléspectateurs habitués aux applaudissements ne trouveront peut-être pas de quoi se moquer des critiques de Stewart contre le président Biden. Même s’ils pensent que la question de l’âge est un problème politique, ils peuvent adopter la position des médias sociaux selon laquelle le signaler « est [clap emoji] pas [clap emoji] portion.”

Mais la position de Stewart n’est pas surprenante si vous l’avez observé pendant ses années loin du fauteuil de Comedy Central. Il est apparu au retour de Colbert au studio après son absence pandémique et a soulevé la théorie des fuites en laboratoire de Covid, un sujet inconfortable pour les téléspectateurs de tendance libérale qui l’associaient à la démagogie de l’ancien président Trump. Et même s’il n’a aucun amour perdu pour Donald Trump – qui une fois tweeté le nom de naissance du juif Stewart, en disant : « Il devrait être fier de son héritage ! – il a aussi poussé contre accusations selon lesquelles les partisans de Trump étaient universellement racistes.

Si Stewart est un libéral américain de la vieille école (par opposition à « de gauche » ou « progressiste »), il est également vulnérable à la critique de la vieille école des libéraux : il est trop large d’esprit pour prendre son propre parti dans un débat. Il semble mal à l’aise face à l’idée d’enjeux politiques apocalyptiques, comme lorsque Minton Beddoes s’inquiétait du fait que le président Biden soit « la seule personne entre nous et le retour de Donald Trump ». “Vous avez dit ça comme ‘Voldemort'”, a plaisanté Stewart.

Bien entendu, les neuf mois qui nous séparent des élections sont, comme l’a souligné Stewart, une période très, très longue. Vraisemblablement, il ne peut pas tout remplir avec des blagues du type « Les candidats sont si vieux que ça ». Dans sa première émission, il a établi qu’il ne voulait pas être captif des attentes de ses téléspectateurs les plus véhémentes quant à ce qu’il devait dire. Nous verrons à l’avenir s’il est prêt à leur dire ce qu’il pense vraiment, même au risque qu’ils soient d’accord avec lui.