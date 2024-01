Jon Stewart revient au « Daily Show » en tant qu’animateur et producteur exécutif

Par Oliver Darcy, CNN

Jon Stewart revient à « The Daily Show ».

Le comédien, qui au cours de ses 16 années d’animation du programme Comedy Central, en a fait une force de divertissement et culturelle, reviendra animer l’émission chaque semaine le lundi à partir du 12 février, ont annoncé mercredi Showtime et MTV Entertainment Studios.

Stewart, qui revient alors que la saison des élections présidentielles de 2024 se réchauffe, sera également producteur exécutif de la série et travaillera avec une équipe tournante de comédiens qui dirigeront le programme le reste de la semaine, du mardi au jeudi.

“Stewart est la voix de notre génération, et nous sommes honorés de le voir revenir dans l’émission “The Daily Show” de Comedy Central pour nous aider tous à comprendre la folie et les divisions qui secouent le pays alors que nous entrons dans la saison électorale”, a déclaré Chris McCarthy. directeur général de Showtime et de MTV Entertainment Studios, a déclaré dans un communiqué.

“À notre époque d’hypocrisie stupéfiante et de politique performative”, a ajouté McCarthy, “Jon est la personne idéale pour percer la rhétorique creuse et apporter la clarté indispensable grâce à son esprit brillant.”

Stewart a été acclamé en animant « The Daily Show » pour son humour vif qui a été déployé pour livrer des monologues cinglants – et hilarants – souvent destinés à dénoncer l’hypocrisie des politiciens.

Avec les élections de 2024 mettant en vedette Joe Biden et Donald Trump, Stewart ne manquera probablement pas de matériel sur lequel travailler. Stewart a été un fervent critique de Trump et utilisera sans aucun doute la plateforme pour embêter l’ancien président.

Le retour de Stewart dans la vénérable série suscitera certainement un enthousiasme considérable et fournira une poussée de buzz bien nécessaire pour dynamiser la série, qui a eu du mal à trouver sa place ces derniers temps.

Après avoir quitté « The Daily Show » en 2015, Stewart a signé un accord avec Apple pour animer une émission pour le service de streaming naissant de l’entreprise technologique. Mais cette émission a pris fin brusquement l’année dernière. Stewart a déclaré à l’époque au personnel qu’il était devenu frustré par le contrôle que le géant de la Silicon Valley voulait exercer sur les sujets abordés dans l’émission et sur sa liste d’invités.

Convaincre Stewart de revenir dans « The Daily Show » est un coup majeur pour Comedy Central. Alors que Trevor Noé a reçu des critiques élogieuses pour l’hébergement du programme après le départ de Stewart, mais il n’a jamais eu le même impact culturel que sous la direction de Stewart.

Le braconnage de Stewart est également une victoire pour Paramount Global, qui tente de redonner vie à son service de streaming Paramount+. Showtime et MTV Entertainment Studios, qui sont responsables d’une grande partie de la bibliothèque de contenu du streamer, ont déclaré que les épisodes avec Stewart seraient disponibles sur la plateforme le lendemain de leur diffusion sur Comedy Central.

