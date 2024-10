Jon Stewart réagit à la colère de Trump dans les bandes dessinées de fin de soirée

Jon Stewart est un électeur indécis, a-t-il plaisanté, car il faisait partie d’un groupe composé « essentiellement de moi et de six personnes qui ont reçu des coups de pied à la tête par des chevaux très puissants », a-t-il déclaré dans l’émission de lundi soir. Le spectacle quotidienqui a débuté par un long segment comparant les deux candidats à la présidentielle, la vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Donald Trump.

« Je penche pour Kamala Harris, en raison de son CV impressionnant et de sa capacité à passer d’Indien à Noir – comme ça! » dit-il en faisant un mouvement rapide et en claquant des doigts.

Au fur et à mesure que le programme avançait, le comédien a embrouillé les affirmations de Trump à gauche et à droite – de son incapacité à articuler un discours. plan de politique économique aux juxtapositions discordantes entre son image et son discours ; dans un exemple, Stewart a diffusé une série de clips dans lesquels divers politiciens et experts affirmaient que Trump était favorable aux travailleurs, pour ensuite enchaîner avec des extraits de Trump exprimant son dédain pour le paiement des heures supplémentaires à ses employés.

«Je dois dire que chaque fois que Trump parle des travailleurs, c’est comme regarder Un chant de Noël à l’envers », a plaisanté Stewart. « ‘J’essaie juste de virer ces trois fantômes qui essaient d’obtenir des heures supplémentaires' », a-t-il déclaré, imitant la façon de parler de Trump.

Mais le joyau de la soirée est survenu lorsque Stewart a dévoilé la présentation de Trump en tant que défenseur de la liberté d’expression, parallèlement à ses diverses déclarations visant à restreindre de telles manifestations, y compris son objectif de expulser les étudiants manifestants pro-palestiniens et emprisonner ceux qui brûlent le drapeauune protection confirmée par la Cour suprême établie en 1989 via Texas contre Johnson. Il s’est ensuite concentré sur un extrait d’un Article sur les Rolling Stonesdétaillant la colère de Trump envers les comédiens de fin de soirée, qui disait que le candidat « s’exprimait sur la nécessité de punir les comédiens de fin de soirée ».

« Est-ce que le fait d’être soumis à une punition de base par câble n’est pas suffisant ? » » a plaisanté le comique en réponse.

Ailleurs dans l’épisode, Stewart a fustigé la récente décision des Nations Unies assemblée à New Yorkqualifiant sarcastiquement cette réunion de « réussie » : « Le monde est en train d’exploser de paix en ce moment. Super séance les gars.