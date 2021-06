Jon Stewart, non ! L’ancien animateur de l’émission quotidienne déconcerte les fans en approuvant la théorie des fuites de laboratoire de Wuhan qui est maintenant apparemment OK pour discuter à la télévision – RT USA News

Le comédien et idole démocrate Jon Stewart a causé un coup de fouet à ses nombreux fans en affirmant que la fuite du laboratoire de Wuhan est l’explication la plus évidente de l’origine de Covid-19, quelque chose qui était jusqu’à très récemment dénoncé comme un discours de complot raciste.

Apparaissant en tant que premier invité de la première émission en direct après le verrouillage de son ancien collègue du Daily Show, Stephen Colbert, lundi soir, à un moment donné, Stewart a lancé une diatribe sur l’origine du coronavirus.

« Oh mon dieu, il y a un nouveau coronavirus respiratoire qui dépasse Wuhan, en Chine, que faisons-nous? Oh, vous savez à qui nous pourrions demander? Le nouveau laboratoire de coronavirus respiratoire de Wuhan« , a déclaré Stewart, se moquant des explications du type « un pangolin a embrassé une tortue » et « peut-être qu’une chauve-souris… a volé dans le cloaque d’une dinde et… puis elle a éternué dans mon piment” comme manifestement absurde.

En l’espace d’un an, les ailiers gauches et leurs alliés de la grande technologie sont passés de ridiculiser et de réduire au silence quiconque suggérait que le virus pourrait provenir d’un laboratoire chinois pour ridiculiser quiconque ne croit pas que le virus vient d’un laboratoire chinois. Ça tourne la tête. – Clay Travis (@ClayTravis) 15 juin 2021

Tout au long, Colbert a semblé tenter de faire taire Stewart, ou comme un libéral en colère tweeté, « sauvez-le de lui-même ». Cependant, il n’était pas clair s’il était vraiment inquiet ou s’il s’agissait d’un acte semblable à son faux papier républicain envers Stewart pendant ses années de rapport Colbert.

Stephen Colbert était hilarant mal à l’aise qu’un de ses héros, Jon Stewart, revienne lors de son premier spectacle en studio pour approuver essentiellement la théorie des fuites de laboratoire. Il y a six mois, il devrait condamner Stewart en tant que théoricien du complot xénophobe de droite https://t.co/96DOh9BHRz – Michael Tracey (@mtracey) 15 juin 2021

Les remarques de Stewart se sont heurtées à une dissonance cognitive massive entre ses fans et ceux de Colbert, du moins selon les tweets recueillis par le spécialiste conservateur Stephen L. Miller.

Un ventilateur l’a appelé « extrêmement irresponsable » pour que Stewart s’en aille « crachant une théorie extérieure non prouvée » et donner « jus fou » à « Les noix à droite. » Une autre mentionné Stewart a agi comme « un MAGA républicain fou. » Un tiers accusé Stewart de « discours anti-chinois » et Colbert de le tolérer.

« Jon Stewart était l’une de mes idoles jusqu’à ce soir. Il donne de la crédibilité au complot de fuite du laboratoire de Wuhan et répand des mensonges dangereux », mentionné un autre fan.

Cependant, tout n’était pas un désaveu viscéral. Le professeur de journalisme et expert de MSNBC, le Dr Jason Johnson a lancé une demi-douzaine de tweets expliquant comment, en fait, il y avait eu « une énorme différence » entre ce que Stewart a dit croire, et « les complots colportés par la droite et l’ancienne administration Trump. »

Le président Donald Trump a promu la théorie des fuites de laboratoire de Wuhan « comme un moyen d’attiser le racisme et de blâmer la Chine pour détourner l’attention de son propre corrompu et incompétent [Covid-19] réponse à la pandémie,», a soutenu Johnson.

Trump promu #WuhanLabLeak théorie comme un moyen d’attiser le racisme et de blâmer la Chine pour détourner l’attention de ses propres corrompus et incompétents #COVID-19[FEMININE réponse à la pandémie. Il y a une ÉNORME différence entre « La Chine nous a intentionnellement infectés » par rapport à « Cela pourrait être une épidémie accidentelle » – Dr Jason Johnson (@DrJasonJohnson) 15 juin 2021

Jusqu’au mois dernier, c’était un article de foi dans la communauté scientifique mondiale – imposé par une censure stricte dans l’héritage et les médias sociaux – que le SRAS-CoV-2, le virus qui cause Covid-19, a évolué dans la nature et a sauté aux humains à travers certains type d’hôte animal. Aucun hôte de ce type n’a jamais été trouvé. La spéculation selon laquelle le virus aurait pu être amélioré grâce à la recherche sur le gain de fonction à l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) – en partie financé par le gouvernement américain, par le biais de coupures – a été dénoncée comme un « théorie du complot. »

Puis, tout à coup, ce n’était pas le cas, et les plates-formes de médias sociaux, les entreprises et l’administration Biden ont commencé à traiter les « fuite de laboratoire» La théorie de l’accident est manifestement plausible et prétend qu’ils n’ont jamais dit le contraire – au grand dam de Pékin.

À en juger par les réactions du public de Colbert, cependant, le grand public est toujours en train de rattraper son retard.





Aussi sur rt.com

Biden demande l’accès aux laboratoires de Wuhan pour déterminer si Covid-19 est le résultat d’une « expérience qui a mal tourné »







Cela a conduit à la spéculation parmi certains experts conservateurs que Stewart pourrait avoir été sorti de sa retraite – il a quitté The Daily Show en juillet 2015, au grand désarroi de nombreux démocrates – pour aider à établir le nouveau récit.

« J’applaudis Jon Stewart pour s’être présenté avec 18 mois de retard et avoir dit ce que tout le monde dit déjà quand c’est devenu à la mode de le faire », plaisanté L’éditeur de Human Events Jack Posobiec.

« Ils l’ont présenté comme le sas pour dire ‘OK, maintenant, vous aussi, les libéraux normaux, vous pouvez en parler’… » a répondu ancien libéral et animateur de talk-show Dave Rubin.

Stephen Miller, le commentateur qui a recueilli les réactions du public en colère sur Twitter, a noté que les remarques de Stewart auraient été interdites sur YouTube, Facebook et Twitter comme «désinformation » il y a quelques mois à peine, mais maintenant ils sont soudainement acceptables « Et pas un seul journaliste dans les médias grand public ne demande pourquoi. »

Il y a 8 mois ce clip serait interdit sur YouTube et Facebook. Twitter le signalerait pour une désinformation généralisée. Les gens ont été interdits pour ça. Maintenant, et sans nouvelles informations, c’est acceptable, et pas un seul journaliste des médias grand public ne demande pourquoi. – Stephen L. Miller (@redsteeze) 15 juin 2021

« Il s’agit de la façon dont les médias d’entreprise et [Big Tech] décider quelles informations sont considérées comme folles et comme un complot jusqu’à ce qu’elles ne le soient plus. C’est une question de pouvoir », a-t-il tweeté.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !