Jon Stewart fait pression pour que les premiers soldats du 11 septembre reçoivent des soins complets

WASHINGTON — Les premiers soldats américains déployés après les attentats du 11 septembre souffrent d’une exposition aux radiations que le gouvernement a pas encore officiellement reconnu 23 ans plus tard, ils constituent le dernier groupe de militaires du 11 septembre que le comédien Jon Stewart, défenseur des premiers intervenants, ne peut pas laisser derrière lui.

Des forces d’opérations spéciales ont été envoyées dans une ancienne base soviétique en Ouzbékistan au début du mois d’octobre 2001, où elles ont lancé les premières missions contre les talibans en Afghanistan, notamment la opération secrète à cheval représenté dans le film « 12 Strong ». Au cours des quatre années suivantes, plus de 15 000 soldats américains ont été déployés à Karshi-Khanabad, connu sous le nom de K2.

Les soldats ont découvert des amas de poudre jaune éparpillés près des bunkers où les troupes soviétiques avaient stocké des missiles. Des tests ont montré qu’il s’agissait d’uranium radioactif, selon une évaluation déclassifiée du ministère de la Défense datant de novembre 2001.

Depuis lors, des milliers de vétérans du K2 ont signalé des cancers, des problèmes rénaux et d’autres problèmes médicaux, dont certains sont connus pour être liés à l’exposition aux radiations. Mais l’exposition au K2 n’est pas couverte par un important projet de loi d’aide aux anciens combattants connu sous le nom de PACT Act que le président Joe Biden a signé en 2022.

« Les vétérans du K2 étaient la pointe de la lance. Ils ont été le premier groupe déployé dans la guerre contre le terrorisme, et ils sont toujours sur un plateau de papiers bureaucratiques qui les empêchent de bénéficier des avantages et des soins de santé qu’ils méritaient », a déclaré Stewart dans une interview accordée cette semaine à l’Associated Press.

Stewart est faire pression sur l’administration Biden pour obtenir des changements pour que les vétérans du K2 soient entièrement couverts et il a convoqué lundi une réunion entre les vétérans et le secrétaire adjoint du ministère de la Défense pour les affaires de santé.

UN Évaluation du site de l’équipe de santé de l’armée en 2001 ont trouvé de l’uranium dispersé autour de K2 sous forme de « pastilles, de poches discrètes de résidus jaunes et finement réparties dans le sol ».

« Les tests effectués à ce jour suggèrent que l’uranium n’est pas de l’uranium appauvri mais plutôt un produit enrichi », indique le rapport désormais déclassifié. trouvé.

Malgré ces informations, le ministère de la Défense n’a pas officiellement identifié la base comme un lieu où une exposition aux radiations a eu lieu. Et le ministère des Anciens Combattants ne l’a pas ajouté aux conditions présumées que les troupes ont subies sur place. La Maison Blanche a déclaré que cela restait une priorité pour Biden, mais a laissé la parole aux agences, qui estiment que des informations supplémentaires sont nécessaires.

« Le président Biden estime que les vétérans victimes d’expositions toxiques alors qu’ils étaient en poste à K2 devraient avoir accès aux avantages qu’ils ont gagnés et qu’ils méritent », a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Kelly Scully, dans un communiqué à l’AP.

Le Pentagone a également déclaré dans un communiqué qu’il « restait déterminé à examiner minutieusement toutes les informations liées au K2 » et que « garantir la santé et la sécurité de nos militaires et de nos vétérans reste une priorité absolue ».

Les vétérans du K2 sont morts en attendant que le Pentagone et le VA reconnaissent leurs demandes d’indemnisation pour maladies liées aux radiations, et des études et des examens supplémentaires ne font que prolonger le processus, a déclaré Matt Erpelding, qui dirige le groupe de vétérans du K2 Stronghold Freedom Foundation.

« Il faut que cela soit fait maintenant », a déclaré Erpelding, qui a été déployé à K2 en tant que pilote de C-130 en décembre 2001.

D’après un examen des données déclassifiées de K2, les niveaux de radiation documentés à K2 en 2001 étaient jusqu’à 40 000 fois supérieurs à ceux qui auraient été enregistrés si l’uranium était d’origine naturelle, a déclaré Arjun Makhijani, spécialiste de la fusion nucléaire et président de l’Institut de recherche sur l’énergie et l’environnement.

L’exposition aux radiations de l’uranium peut endommager les reins, créer un risque de cancer des os et affecter les grossesses, entre autres effets nocifs, a déclaré Makhijani, qui a déjà travaillé avec des vétérans malades à cause des radiations sur l’atoll de Bikini lors des essais d’armes nucléaires dans les années 1940.

L’administration des anciens combattants ne dispose pas de statistiques sur le nombre de soldats tombés malades parmi les 15 000 soldats déployés au K2. L’organisation locale des anciens combattants a contacté environ 5 000 d’entre eux, et plus de 1 500 d’entre eux ont signalé des problèmes de santé graves, notamment des cancers, des problèmes rénaux et osseux, des problèmes de reproduction et des malformations congénitales.

Les forces américaines ont quitté la base en 2005. Depuis lors, l’Ouzbékistan a joué un rôle plus important dans les efforts régionaux de lutte contre le terrorisme, en particulier après que les États-Unis ont perdu pied en Afghanistan après le retrait de 2021.

Selon les données du Pentagone, une douzaine de soldats américains ont été déployés régulièrement en Ouzbékistan au cours des dernières années. Le général de division ouzbek Shukhrat Khalmukhamedov a rencontré lundi au Pentagone le général CQ Brown, chef d’état-major interarmées, pour discuter des efforts communs visant à vaincre le groupe État islamique et du « désir de l’Ouzbékistan de développer un partenariat stratégique avec les États-Unis », selon un communiqué du bureau de Brown.

Le K2 n’a pas été évoqué, selon un responsable américain qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de cette réunion privée.

Les vétérans ne comprennent pas pourquoi les agences américaines ne reconnaissent pas officiellement l’exposition aux radiations, en particulier parce qu’elle a été signalée dans les documents de l’agence.

« Ils sont clairement étrangement sensibles à propos de cet endroit », a déclaré Stewart.

Le Congrès a obtenu des évaluations environnementales détaillées de la base et des tonnes de données du Pentagone et les a rendues publiques il y a quatre ans dans le cadre d’un effort bipartisan visant à faire reconnaître l’exposition toxique des vétérans du K2. Le représentant démocrate du Massachusetts Stephen Lynch et le représentant républicain du Tennessee Mark Green ont récemment annoncé une nouvelle législation à cette fin.

En réponse à de multiples questions posées par l’AP, des responsables de la Maison Blanche, du VA et du ministère de la Défense ont souligné d’autres aspects des soins élargis pour les vétérans du K2 – à la fois issus du PACT Act et des soins supplémentaires que le VA a annoncés le mois dernier, ajoutant davantage de conditions auxquelles ils sont confrontés.

En ce qui concerne l’exposition aux radiations, le gouvernement se réfère à une étude de Johns Hopkins sur l’impact de l’uranium appauvri sur les vétérans, qui ne sera pas terminée avant 2031, soit le 30e anniversaire des attentats.

« Parce que le DOD, et par extension le VA, ne reconnaissent pas son existence, c’est un point de friction pour chaque projet de loi ou règle K2 et il a été laissé en dehors de la loi PACT parce qu’il n’était pas négociable », a déclaré Mark Jackson, vétéran du K2.