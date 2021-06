Jon Stewart dit que COVID vient du laboratoire de Wuhan, se moque de la théorie selon laquelle il vient de la nature – The Right Scoop

Hier soir, Jon Stewart était avec Stephen Colbert et s’est essentiellement penché sur la théorie selon laquelle COVID provenait du laboratoire de Wuhan, se moquant même de la théorie selon laquelle il proviendrait de la nature :

On pouvait dire que Colbert ne l’achetait pas vraiment, car il tentait de défendre l’idée de l’origine naturelle :

Il est possible qu’ils aient le laboratoire à Wuhan pour étudier les nouvelles maladies à coronavirus car, à Wuhan, il y a beaucoup de nouvelles maladies à coronavirus à cause de la population de chauves-souris là-bas.

Stewart démonte d’un air moqueur son argumentation :

« Bien sûr, je comprends, c’est une spécialité locale et c’est le seul endroit où trouver des chauves-souris. Vous ne trouverez de chauves-souris nulle part ailleurs – oh attendez, Austin Texas en a des milliers qui sortent d’une grotte chaque nuit au crépuscule ! Existe-t-il un coronavirus d’Austin ? Non, il ne semble pas y avoir de coronavirus d’Austin. Le seul Coronavirus que nous ayons est à WUHAN !