Jon Stewart de retour dans « The Daily Show » le 12 février

Le comédien et activiste Jon Stewart s’exprime après que le Sénat a adopté la loi PACT, un projet de loi visant à étendre les prestations de soins de santé aux anciens combattants exposés à des fosses de brûlage toxiques, au Capitole des États-Unis à Washington en 2022. Photo de dossier par Bonnie Cash/UPI

Jon Stewart pose pour les photographes alors qu’il arrive pour la présentation par le Kennedy Center du prix annuel Mark Twain pour l’humour américain, à Washington en 2022. Photo du dossier par Mike Theiler/UPI

Jon Stewart s’exprime lors d’une conférence de presse appelant le Congrès à adopter une législation établissant des services pour les anciens combattants souffrant de maladies causées par des expositions toxiques au Capitole des États-Unis à Washington en 2021. Photo de dossier par Bonnie Cash/UPI

Jon Stewart s’exprime lors d’une conférence de presse sur le Comprehensive Toxics Act de 2021 à Capitol Hill en 2021, à Washington. Photo de fichier par Jemal Comtesse/UPI

Jon Stewart fait des remarques lors d’une audience sur « La nécessité de réautoriser le Fonds d’indemnisation des victimes du 11 septembre », à Capitol Hill en 2019 à Washington. Photo de fichier par Mike Theiler/UPI

Jon Stewart prend la parole lors d’une conférence de presse en faveur de l’autorisation permanente de la loi sur le Fonds d’indemnisation des victimes du 11 septembre à Capitol Hill, à Washington, en 2019. Photo de fichier par Yuri Gripas/UPI

24 janvier (UPI) — Jon Stewart est de retour à Comedy Central Le spectacle quotidien en tant qu’animateur du lundi et producteur exécutif à partir du 12 février, ont annoncé mercredi Showtime et MTV Entertainment Studios.

Stewart, qui a quitté la série en 2015 après 16 ans en tant qu’animateur, travaillera avec Spectacle quotidien correspondants, qui animeront l’émission du mardi au vendredi jusqu’en 2025.

“Jon Stewart est la voix de notre génération, et nous sommes honorés de le voir revenir dans “The Daily Show” de Comedy Central pour nous aider tous à comprendre la folie et les divisions qui secouent le pays alors que nous entrons dans la saison électorale”, Chris McCarthy , président et PDG de Showtime/MTV Entertainment Studies a déclaré dans un communiqué : selon Variété.

“À notre époque d’hypocrisie stupéfiante et de politique performative, Jon est la personne idéale pour ponctuer la rhétorique creuse et apporter la clarté indispensable grâce à son esprit brillant.”

Une liste tournante de correspondants et de comédiens a animé l’émission depuis que le successeur de Stewart, Trevor Noah, a quitté l’émission fin 2022.

Depuis son départ de Le spectacle quotidienStewart a accueilli Le problème avec Jon Stewart sur Apple TV+ et a défendu les premiers intervenants et les anciens combattants devant le Congrès. En 2022, Stewart a célébré l’adoption de la loi PACT, qui aide les anciens combattants qui ont été exposés à des toxines pendant leur séjour dans les forces armées américaines.

Le spectacle quotidien gagné 20 Emmy Awards et trois Peabody Awards pendant le temps de Stewart dans la série.