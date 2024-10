Jon Stewart aide les électeurs à choisir entre Kamala Harris et Donald Trump

Par miracle, il y a encore beaucoup d’électeurs indécis en Amérique. Heureusement, Jon Stewart a quelques idées pour ceux qui ne savent pas s’il faut choisir Kamala Harris ou Donald Trump comme président en novembre.

Sur Le spectacle quotidienStewart a confirmé que parmi les indécis, il s’agissait essentiellement de lui-même et de « six personnes qui ont reçu des coups de pied à la tête par des chevaux très puissants ». « Je penche pour Kamala Harris en raison de son CV impressionnant et de sa capacité à passer d’Indien à Noir comme ça », a déclaré Stewart au public, ajoutant qu’il était préoccupé par la capacité des deux candidats à avoir un plan spécifique pour le pays. .

Quant à Trump, il a offert encore moins de détails que Harris, comme Stewart l’a montré avec une série de clips. « Donc, clairement, ce que les gens aiment chez Donald Trump, ce ne sont pas ses politiques claires et spécifiques comme ils l’exigent de Kamala Harris », a noté Stewart. Il a ensuite diffusé des extraits de partisans de Trump expliquant pourquoi ils envisagent de voter pour lui, en plaisantant en disant que « Donald Trump est à la traîne du genre de personnes qui doivent faire des heures supplémentaires pour payer les factures ».

« Je dois dire que chaque fois que Trump parle des travailleurs, c’est comme regarder Un chant de Noël en sens inverse », a répondu Stewart. « Je viens de virer ces trois fantômes qui essayaient d’obtenir des heures supplémentaires. » Donc soutenir les travailleurs est un non-sens.»

Stewart a également rappelé un article récent publié par Pierre roulante à propos de l’élection, qui mentionnait le désir de Trump de « punir » les comédiens de fin de soirée pour leur matériel anti-Trump. « Être sur le câble de base à 23 heures n’est-il pas une punition suffisante ? Stewart a répondu. « Nous savons donc que les politiques concernant la liberté d’expression et les héros de la classe ouvrière ne sont que des conneries. »

En fin de compte, Stewart a déterminé que les qualités que les gens prétendent aimer chez l’ancien président Trump « ne semblent pas refléter fidèlement ledit ancien président ». Il a ajouté : « C’est comme s’ils avaient créé un personnage fictif, un Trump bizarre, dont les réalisations et le caractère n’ont que peu de ressemblance avec le type de victime perpétuelle et autoglorifiante qu’il continue de vous dire explicitement qu’il est. »

« Ce Trump fictif, qui est décrit comme bien meilleur qu’il ne l’est en réalité, se présente à la présidence d’un pays qu’il décrit comme bien pire qu’il ne l’est en réalité », a conclu Stewart. «Mais je dois vous dire que, quel que soit le pays dans lequel des familles sont régulièrement assassinées à plusieurs reprises alors qu’elles préparaient le petit-déjeuner, Donald Trump pourrait vraiment avoir besoin. Le reste d’entre nous ? Pas tellement.

Ailleurs dans l’émission, Stewart s’est assis avec l’auteur Ta-Nehisi Coates pour discuter de son livre, Le messagequi se concentre sur l’oppression.