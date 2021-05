Jon Rahm, Xander Schauffele, Tyrrell Hatton: Qui sera le prochain grand gagnant pour la première fois? | Actualités du golf

Jon Rahm sera-t-il le prochain grand gagnant pour la première fois?

En ce qui concerne les grands gagnants au cours des dernières années, la première fois a été le charme.

Cinq des six derniers champions majeurs masculins ont été vainqueurs pour la première fois, et quatre des six derniers du championnat PGA – le prochain majeur du calendrier 2021 – ont été des premières victoires majeures.

Avec la PGA, l’US Open et l’Open à venir dans les prochains mois, qui pourraient être les prochains joueurs à casser leur canard majeur?

Jon Rahm

Le n ° 3 mondial Rahm est le joueur le mieux classé sans victoire majeure à son nom.

Il a quatre classements parmi les cinq premiers dans les majors et s’est rapproché de la victoire à l’US Open en 2019 lorsqu’il a terminé à égalité pour la troisième, mais c’est au Masters que ses meilleures chances de succès majeur pourraient être.

Rahm a fait le top 10 lors de ses quatre dernières apparitions à Augusta National et a été par ou meilleur pour ses 15 derniers tours consécutifs, un derrière le record du tournoi de Tiger Woods de 16. Rahm est également un par 37 sous combiné à The Masters over les quatre dernières années, qui est le meilleur score de tous les joueurs pendant cette période.

Avec cinq titres du PGA Tour et six sur le circuit européen, ce n’est sûrement qu’une question de temps avant que Rahm, 26 ans, remporte son premier majeur.

Xander Schauffele

Il n’a pas encore de victoire majeure à son actif, mais Schauffele ne semble pas impressionné par l’occasion des plus grands tournois.

Xander Schauffele a terminé un tir derrière le champion Tiger Woods au Masters 2019

Il a terminé cinquième à égalité lors de sa première apparition majeure à l’US Open en 2017 et a été dans le top 10 pendant la moitié de ses apparitions depuis, y compris deux finitions à égalité à la deuxième place et deux à égalité à la troisième place.

À l’Open en 2018, il a commencé le tour final à égalité pour la tête, mais a terminé deux tirs derrière Francesco Molinari, et au Masters 2019, il a réussi un tir derrière Woods.

Schauffele a montré qu’il a le jeu pour concourir dans des conditions différentes et, comme Rahm, à 27 ans, il a le temps de son côté.

Tyrrell Hatton

Hatton a connu un excellent 18 mois avec trois victoires en tournoi, dont une victoire à Wentworth en 2020, l’aidant à se hisser au 8e rang mondial.

Tyrrell Hatton cassera-t-il son canard?

Mais dernièrement, il n’a pas été en mesure de produire son meilleur golf dans les majors.

Il a raté la coupe à tous les trois l’an dernier et a terminé à égalité pour la 18e place le mois dernier au Masters, le majeur dans lequel il dit qu’il pense qu’il est « le moins susceptible de bien réussir ».

Les meilleurs résultats de Hatton à ce jour ont été à l’Open où il a terminé cinquième en 2016 et sixième en 2019.

Patrick Cantlay

Cantlay a gagné trois fois sur le PGA Tour et est classé n ° 10 au monde, mais n’a contesté que deux fois pour une majeure.

Patrick Cantlay a gagné trois fois sur le PGA Tour

Il était à égalité au troisième rang du championnat PGA 2019, six tirs derrière le vainqueur en fuite Brooks Koepka, mais s’est rapproché de la victoire lorsqu’il a terminé à égalité pour la neuvième au Masters cette année-là.

Le joueur de 29 ans semblait s’être mis en lice avec un aigle à 15 ans, pour enchaîner avec des bogeys dos à dos pour reculer et finir trois tirs derrière le champion Woods.

Cantlay semble certainement avoir le tempérament pour gagner une majeure et devrait mieux s’en tirer s’il est en mesure de se battre à nouveau.

Tony Finau

Le n ° 12 mondial Finau a un bilan très impressionnant dans les majors sans réussir à franchir la ligne.

Il a fait le top 10 lors de huit de ses 12 dernières apparitions, y compris une troisième place à l’Open en 2019 et une quatrième égalité au championnat de la PGA l’année dernière.

Tony Finau est un des 10 meilleurs finisseurs en série

Mais les luttes de Finau pour franchir la ligne ne se sont pas limitées aux majors; il compte 45 classements parmi les 10 premiers sur le PGA Tour et une seule victoire en 2016.

Ce n’est sûrement qu’une question de temps avant que Finau n’obtienne une victoire majeure, n’est-ce pas?

Qui d’autre pourrait être en lice?

Rickie Fowler obtiendra-t-il jamais une victoire majeure? Le joueur de 32 ans a terminé dans le top cinq des quatre majeures en 2014 et a également terminé deuxième du Masters en 2018. En 2019, il a terminé deux autres top-10 et peut encore casser son canard, malgré son glissement hors du sommet. 100 dans le monde.

Viktor Hovland fait partie de la prochaine génération qui cherche à défier, tandis que Matt Fitzpatrick est également à surveiller. Tommy Fleetwood a également montré qu’il était plus que capable de se battre pour un tournoi majeur, terminant quatrième et deuxième à l’US Open en 2017 et 2018, puis deuxième à l’US Open en 2019.

