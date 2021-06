Jon Rahm testé positif pour COVID-19, se retire de l’événement

DUBLIN, Ohio – Juste à l’arrière du green au 18e trou après avoir terminé un samedi spectaculaire au cours duquel il a pris une avance de 6 coups dans le tournoi Memorial au Muirfield Village Golf Club, Jon Rahm a appris qu’il avait été testé positif pour le COVID-19.

Selon un communiqué du PGA Tour, Rahm était soumis à des protocoles de recherche des contacts à partir de lundi en raison d’un contact étroit avec une personne positive au COVID-19. Rahm a eu la possibilité de rester dans le tournoi et a dû passer des tests quotidiens. Rahm a été testé négatif tous les jours jusqu’à samedi, date à laquelle un test qu’il a effectué après son deuxième tour retardé par la tempête s’est terminé. Il est revenu positif à 16 h 20 HE.

Un conseiller médical du Tour a informé Rahm, qui a doublé et a dit: « Pas encore. »

Conformément aux directives du CDC, Rahm devra rester isolé jusqu’au 15 juin. Les protocoles de la tournée indiquent qu’il se retirera du tournoi. Cela met sa participation à l’US Open à Torrey Pines à San Diego qui débute le 17 juin en péril. Rahm, 26 ans, a remporté le premier de ses cinq titres du PGA Tour lors du Farmers Insurance Open 2017 à Torrey Pines.

Le n°3 mondial avait pris les commandes du Mémorial samedi. Enflammé par un as tôt le matin et déclenché par un blitz de birdie en fin d’après-midi, il s’est mis en position de rejoindre Tiger Woods en tant que seuls joueurs à remporter des titres consécutifs dans l’histoire de l’événement.

Le n°3 mondial a fait un trou d’un coup sur le 16e trou à 8 h 45 HE samedi alors qu’il terminait son deuxième tour retardé par la tempête – fer 8 de 183 verges – puis a tiré un 6-moins de 30 sur les neuf derniers au cours du troisième tour pour s’enfuir du terrain et s’installer une déroute potentielle dimanche.

Rahm a ouvert avec un 69 de 3 sous la normale jeudi, puis a pris une avance de 2 coups avec un 65 au deuxième tour. Puis il a eu très chaud un jour de frémissement au Muirfield Village Golf Club. Rahm a malmené le joyau rénové de Jack Nicklaus avec un 64 pour passer à une avance de 6 coups.

Puis on lui a dit qu’il avait été testé positif.

Rahm a égalé le record de 54 trous de moins de 18 et avait six coups d’avance sur le champion Memorial 2019 Patrick Cantlay et Collin Morikawa, qui a remporté le Workday Charity Open 2020 à Muirfield Village.

« C’est évidemment très décevant », a déclaré Cantlay lorsqu’il a été informé de la nouvelle de la situation de Rahm. Cantlay a joué le troisième tour avec Rahm et Scottie Scheffler. « C’est en quelque sorte la pire situation pour que quelque chose comme ça se produise et il a joué super bien aujourd’hui et c’est juste, c’est vraiment, c’est dommage. C’est regrettable. J’ai déjà eu COVID, donc, oui, je dois imaginer que j’ai des anticorps, donc je ne me sens pas trop inquiet, mais évidemment c’est un peu préoccupant, mais je dois imaginer que je l’ai eu plus tôt cette année, donc je me sens plutôt bien à ce sujet.

