Jon Rahm se demande si les joueurs du PGA Tour devraient être indemnisés pour ne pas passer au LIV Golf | Nouvelles du golf

Jon Rahm affirme qu’il ne s’attend pas à une récompense pour rester fidèle au PGA Tour pendant l’exode du LIV Golf

Le champion des Masters Jon Rahm a minimisé les suggestions selon lesquelles les joueurs du PGA Tour devraient être financièrement indemnisés pour rester fidèles au circuit plutôt que de rejoindre LIV Golf.

Le PGA Tour a annoncé le mois dernier un accord-cadre avec le DP World Tour et le Fonds d’investissement public (PIF), qui financent LIV Golf, pour tenter d’unifier le jeu masculin et mettre fin aux litiges entre les circuits.

Cameron Smith, Dustin Johnson, Brooks Koepka et Bryson DeChambeau étaient parmi ceux qui sont passés au circuit soutenu par l’Arabie saoudite l’année dernière, tandis que Rahm et Rory McIlroy sont restés fidèles au PGA Tour.

Jon Rahm, à la poursuite d’une deuxième victoire majeure de la saison, jouera aux côtés de Rory McIlroy et Justin Rose pour les deux premiers tours au Royal Liverpool

« Je comprends que le PGA Tour veuille faire quelque chose pour les joueurs qui ont aidé et sont restés sur le PGA Tour, mais en même temps – et je serai le premier à le dire – je n’ai été forcé à rien », a déclaré Rahm. lors de sa conférence de presse avant le tournoi avant l’Open.

« C’était mon choix de rester. Est-ce que je pense qu’ils devraient absolument l’être et qu’il doit y avoir une compensation? Non. Je suis juste resté parce que je pense que c’est le meilleur choix pour moi et pour le golf que je veux jouer. Maintenant, cela dit , s’ils veulent le faire, je ne vais pas dire non !

« Nous avons tous eu la chance d’aller à LIV et de prendre l’argent et nous avons choisi de rester au PGA Tour pour la raison que nous avons choisie. Comme je l’ai déjà dit, je gagne déjà une vie incroyable en faisant ce que je fais. Je suis extrêmement reconnaissant, et tout cela est arrivé grâce à la plate-forme que le PGA Tour m’a fournie.

« En ce qui me concerne, ils en ont fait assez pour moi, et leur objectif devrait être d’améliorer le PGA Tour et le jeu de golf pour les générations futures. »

Rahm a déclaré peu de temps après l’annonce choc du mois dernier que les joueurs du PGA Tour avaient ressenti un sentiment de « trahison » de la part de la direction pour leur gestion de l’accord, tout en insistant sur le fait qu’il faisait toujours confiance au commissaire du PGA Tour, Jay Monahan.

« Je pense que la direction du PGA Tour, la tournure qu’ils ont prise sans que nous le sachions était très inattendue, mais je pense toujours qu’il fait un excellent travail », a ajouté Rahm. « En ce moment après que cela se soit produit, je pense seulement qu’il est juste de leur donner le bon moment pour arranger les choses.

« Je pense toujours qu’ils [PGA Tour board] avoir le meilleur intérêt des joueurs à cœur. Tout ce que nous avons en ce moment, c’est un accord-cadre. C’est un accord pour avoir un accord. Nous n’avons vraiment rien en ce moment pour pouvoir dire ou juger ce qu’ils ont fait.

« Il a encore tout ce temps pour travailler cet accord pour prouver essentiellement que c’était la bonne décision. »

Koepka : « Pas de division » entre les joueurs

Koepka a disputé une ronde d’entraînement avec le capitaine de la Ryder Cup Zach Johnson lundi, avant son apparition probable pour l’équipe américaine à Rome en septembre, le quintuple champion majeur ne ressentant aucune animosité avec des joueurs de circuits auparavant rivaux.

« Je n’ai pas assez d’informations à ce sujet pour même savoir comment ressentir, quoi penser », a déclaré Koepka lors de sa conférence de presse. « Cela arrivera probablement dans les prochains mois, je dirais.

« J’ai toujours été ami avec tous ceux [PGA Tour] gars. A moins qu’ils ne le disent dans mon dos. Je ne connais personne qui soit extrêmement en colère contre moi. On se voit encore. Ce n’est pas parce qu’il y a une division entre LIV et le PGA Tour que les joueurs sont réellement divisés – je ne pense pas que ce soit le cas du tout.

« C’est un tas de hypothèses et de scénarios et rien n’est finalisé. Vous ne comptez pas le vainqueur ici samedi simplement parce qu’il est en tête du classement. Vous attendez dimanche pour le savoir. En fin de compte et c’est fait, nous verrons ce qui se passera. »

Brooks Koepka joue aux côtés de Patrick Cantlay et Hideki Matsuyama au cours des deux premiers tours

Koepka vise une deuxième victoire majeure de la saison, après avoir terminé deuxième au Masters en remportant le championnat PGA en mai, l’Américain insistant sur le fait que la cinquième victoire majeure n’est pas le début d’une nouvelle ère pour sa carrière.

« Je ne sais pas si je pourrais vraiment considérer cela comme la deuxième étape de ma carrière », a ajouté Koepka. « (J’ai) 33 ans, probablement au milieu de mon apogée. J’ai l’impression de jouer aussi bien (qu’à la PGA). Je me sens toujours assez discipliné, concentré. Le jeu est là. Je me suis entraîné un peu. Nous verrons comment se passe la semaine.

