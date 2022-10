Jon Rahm remporte l’Open d’Espagne pour égaler les trois titres nationaux de la légende Seve Ballesteros | Nouvelles du golf

Jon Rahm avec le trophée après avoir remporté l’Open d’Espagne

Jon Rahm a remporté l’Open d’Espagne par six coups pour égaler le record de Seve Ballesteros de remporter trois titres nationaux.

Le n ° 6 mondial a mené l’Australien Min Woo Lee d’un coup avant le tour final au Club de Campo Villa de Madrid, mais a remporté la victoire avec un tour final 62, le tour le plus bas de la semaine.

Rahm, qui a remporté cette épreuve en 2018 et 2019, a terminé avec six coups d’avance sur Matthieu Pavon, deuxième.

Lorsqu’on lui a demandé à quel point la victoire était spéciale, Rahm a déclaré à Sky Sports: “Vous devrez peut-être me demander dans quelques jours car je prends beaucoup de temps pour traiter ces choses.

“C’était le but qui arrivait; Seve est un de mes grands héros et faire quelque chose qu’il a mis toute sa carrière à faire en quelques années est assez humiliant, je ne vais pas mentir.

“Je comprends que ce n’est peut-être pas le peloton le plus fort que j’ai joué toute l’année, mais parfois ce sont les plus difficiles à gagner. Je suis à la maison, je suis censé gagner, tout le monde parie sur moi pour gagner et pour jouer un dimanche comme je viens de le faire est difficile à décrire.

“C’est mon score le plus bas ici, c’était à peu près une semaine parfaite. La seule chose qui l’améliorerait, c’est si ma femme et mes enfants étaient ici, mais j’ai beaucoup de famille ici que je ne vois pas tout au long de l’année pour fêter avec.

“C’est émouvant. En remontant le 18e trou, je savais ce qui allait se passer et pour le faire comme ça, je ne peux pas le décrire.”

