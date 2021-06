Jon Rahm prend une avance de six coups au Memorial avant d’être informé qu’il a été testé positif pour le coronavirus | Actualités golfiques

Jon Rahm testé positif au Covid-19

Jon Rahm semblait prêt pour une défense réussie de son titre au Memorial jusqu’à ce qu’il soit considérablement forcé de quitter le tournoi après avoir été testé positif pour Covid-19.

Rahm avait l’air ravi alors qu’il sortait du 18e green à Muirfield Village à la suite d’un six birdies, back-neuf 30 qui l’a propulsé dans une avance de six coups, mais sa joie s’est transformée en désespoir lorsqu’un responsable du PGA Tour l’a informé qu’il serait retiré de l’événement.

La tournure dévastatrice des événements refuse à Rahm la chance de devenir le premier joueur depuis Tiger Woods il y a 20 ans à gagner dos à dos à « Jack’s place », et laisse Patrick Cantlay et Collin Morikawa en tant que co-leaders avant le tour final.

La nouvelle a été naturellement un énorme revers pour Rahm après l’un des jours les plus impressionnants de sa carrière sur le PGA Tour, célébrant un superbe trou en un vers la fin de son deuxième tour samedi matin avant d’enchaîner avec un troisième tour 64 qui l’a porté à 18 sous le par.

Rahm avait six tirs d’avance après le troisième tour

Une déclaration du PGA Tour a confirmé que Rahm avait été testé tous les jours cette semaine après qu’il a été déterminé qu’il était entré en contact étroit avec quelqu’un qui avait déjà été testé positif, et le résultat positif de l’Espagnol a été clarifié alors qu’il était encore sur le parcours lors de son troisième tour. .

Le n°3 mondial devra désormais s’auto-isoler pendant une période de 10 jours qui se terminera le mardi 15 juin, ne lui laissant qu’une journée pour se rendre à Torrey Pines et se préparer pour l’US Open.

« Jon Rahm était soumis à des protocoles de recherche de contacts, car il était entré en contact étroit avec une personne positive au COVID », indique le communiqué du PGA Tour.

1:03 Jon Rahm a pris la tête à mi-chemin avec l’aide d’un spectaculaire trou d’un coup vers la fin de son deuxième tour retardé par les intempéries au Memorial. Jon Rahm a pris la tête à mi-chemin avec l’aide d’un spectaculaire trou d’un coup vers la fin de son deuxième tour retardé par les intempéries au Memorial.

« Conformément au plan de santé et de sécurité COVID du Tour, Rahm a eu la possibilité de rester dans la compétition et d’entrer dans notre protocole de traçage, qui comprend des tests quotidiens et un accès restreint aux installations intérieures. Rahm est resté asymptomatique.

« Rahm a été testé négatif tous les jours, mais son test le plus récent – qui a été effectué après la conclusion de son deuxième tour (pluie retardée) et avant le début de son troisième tour – est revenu positif vers 16 h 20 HE alors que Rahm était allumé le golf.

« Le conseiller médical du PGA Tour a demandé un test de confirmation sur l’échantillon original, qui est revenu à 18h05 et était également positif. Le conseiller médical du PGA Tour a informé Rahm immédiatement à la fin de son tour, et selon les protocoles du Tour, il sera retiré de la compétition.

Rahm doit maintenant s’isoler pendant 10 jours

« Rahm est maintenant isolé, et conformément aux directives du CDC, il devra rester isolé jusqu’au mardi 15 juin.

« Bien qu’il s’agisse d’une situation incroyablement malheureuse, au cours de 50 événements depuis le retour au golf du PGA Tour, il n’y a eu que quatre tests positifs (y compris Rahm) en compétition; Rahm est le premier cas positif et asymptomatique dans le cadre de la routine du Tour, contactez -protocoles de traçage. »

Alors que Rahm a été retiré du tournoi, il n’y a eu aucune confirmation si ses deux partenaires de jeu samedi – Cantlay et Scottie Scheffler – seraient également retirés en attendant les résultats de leurs tests de coronavirus.

Dans l’état actuel des choses, le champion 2019 Cantlay participera à la ronde finale de dimanche à égalité en tête avec Morikawa, qui a réalisé son huitième birdie de la ronde au dernier pour un 66 pour afficher 12 sous dans le club-house, un score égalé uniquement par Cantlay après qu’il remis un 68.

Scheffler (69) et Branden Grace (67) sont trois derrière après 54 trous, avec Max Homa six coups de retard après un 72 décevant qui l’a maintenu à six sous, un devant Patrick Reed.

