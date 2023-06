Jon Rahm: les joueurs du PGA Tour se sentent «trahison» face à un accord «bombe» avec le PIF saoudien pour unifier le golf | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jon Rahm et Brooks Koepka partagent tous deux leurs sentiments après l’annonce la semaine dernière du nouvel accord entre le PGA Tour, le DP World Tour et le PIF, qui financent LIV Golf

Le champion des Masters, Jon Rahm, pense que les joueurs du PGA Tour ressentent un sentiment de « trahison » de la part de la direction après l’annonce « bombe » de la semaine dernière des principales tournées du golf.

Rahm faisait partie des joueurs stupéfaits par le nouvel accord entre le PGA Tour, le DP World Tour et le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite, qui financent LIV Golf, avec trois organisations qui se sont réunies pour faire une proposition visant à essayer « d’unifier le sport ». à l’échelle mondiale ».

Le numéro 2 mondial a été surpris par le moment de la trêve, la semaine précédant l’US Open, Rahm admettant également qu’il y a beaucoup de questions laissées sans réponse par les instances dirigeantes du golf et un certain nombre de joueurs frustrés par le changement de position du PGA Tour. .

Jon Rahm a déjà gagné quatre fois sur le PGA Tour en 2023

« Je pense que cela arrive à un point où vous voulez avoir confiance en la direction, et je veux avoir la foi que c’est la meilleure chose pour nous tous, mais il est clair que ce n’est pas le consensus », a admis Rahm dans son pré- conférence de presse du tournoi avant l’US Open, en direct sur Sky Sports.

« Je pense que le sentiment général est que beaucoup de gens se sentent un peu trahis par la direction.

« Je comprends pourquoi ils ont dû le garder si secret. Je comprends que nous ne pouvions pas passer par un PAC [Players’ Advisory Council] réunion pendant plus de 10 minutes avant que les gens ne se répandent tout de suite dans un article de vous les gars. Je comprends, je comprends le secret.

« Ce n’est tout simplement pas facile en tant que joueur qui a été impliqué, comme beaucoup d’autres, de se réveiller un jour et de voir cette bombe. C’est pourquoi nous sommes tous un peu dans un état d’incertitude parce que nous ne savons pas ce qui se passe et combien est finalisé et de quoi ils peuvent parler.

« C’est un état d’incertitude que nous n’aimons pas, mais en fin de compte, je ne suis pas un expert en affaires. Certains de ces gars du conseil d’administration et impliqués dans cela le sont, alors j’aimerais penser qu’ils Je vais prendre une meilleure décision que moi, mais je ne sais pas. Il y a encore trop de questions auxquelles il faut répondre.

Les joueurs de LIV seront-ils les bienvenus sur le PGA Tour ?

Les trois circuits ont déclaré dans la déclaration conjointe de la semaine dernière que les termes de l’accord historique seront finalisés « dans les mois à venir », sans aucun détail encore disponible sur la manière dont les joueurs du circuit LIV soutenu par l’Arabie saoudite seront réintégrés dans le PGA Tour et Tournée mondiale DP.

Rahm a joué un tour d’entraînement avec le golfeur et compatriote LIV Sergio Garcia lundi au Los Angeles Country Club

« Si les choses changent, les choses changent », a ajouté Rahm. « Je vais devoir m’adapter à la situation et je devrai prendre des décisions sur ce qui se passe, et je prendrai des décisions.

« En fin de compte, je suis toujours très privilégié, que le PGA Tour et le LIV Golf s’alignent ou non ou qui joue et qui aime qui – cela n’a pas vraiment d’importance.

« Je m’en fiche, pour être juste. Je m’en fiche à ce stade. Il s’est passé trop de choses. Je pense que comme tout le monde, je veux juste des réponses et savoir à quoi ressemble l’avenir, et c’est à peu près tout. . »

Rahm a précédemment demandé que les joueurs de LIV soient toujours éligibles pour participer à la Ryder Cup, avec le meilleur buteur de tous les temps de l’équipe européenne Sergio Garcia parmi ceux qui ne devraient pas jouer pour l’équipe de Luke Donald à Rome.

Garcia et ses joueurs LIV ont raté la date limite du 1er mai pour présenter une nouvelle demande d’adhésion au DP World Tour pour la saison 2023, une exigence pour être éligible à Team Europe, avec une note envoyée aux joueurs par le PDG Keith Pelley la semaine dernière confirmant que seulement « une circonstance exceptionnelle » changerait cela.

Sur la question de savoir si l’annonce de la semaine dernière pourrait changer qui joue pour l’Europe, Rahm a déclaré: « Encore une fois, nous n’avons aucune idée. La seule chose que je peux dire à ce stade, c’est que j’ai confiance en Luke Donald, et j’ai confiance que Luke va faire le meilleur et il va essayer de prendre la meilleure décision pour Team Europe.

« En fin de compte, il est le capitaine et je ne le suis pas. C’est son navire à diriger. J’ai confiance en mon capitaine et je suis sûr que nous allons nous retrouver avec la meilleure équipe possible. «

