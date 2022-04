Jon Rahm: les commentaires de Phil Mickelson ou l’implication de la ligue de golf soutenue par l’Arabie saoudite ne devraient pas ternir l’héritage | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jon Rahm pense que l’héritage de Phil Mickelson ne devrait pas être terni malgré ses commentaires controversés et son implication dans la LIV Golf International Series.

Jon Rahm ne pense pas que les commentaires ou l’implication de Phil Mickelson dans le LIV Golf Invitational devraient éclipser ce qu’il a fait pour le sport du golf.

Mickelson, six fois vainqueur majeur, n’a pas été vu en action depuis l’international saoudien du 6 février, bien que lundi sa direction ait confirmé qu’il avait demandé une exemption pour jouer dans le premier événement de la série soutenue par l’Arabie saoudite ainsi que pour s’inscrire pour jouer. à l’US Open et au PGA Championship.

Le joueur de 51 ans a suscité la controverse le même mois lorsque les commentaires d’un extrait de livre dans lequel il a dénigré les Saoudiens derrière la tentative de Greg Norman dans une ligue rivale et ont déclaré qu’il voulait un effet de levier contre le PGA Tour ont été publiés, mais le numéro 2 mondial Rahm est L’héritage inflexible de Mickelson ne devrait pas être terni par les récentes controverses.

“Je ne pense pas que ce qui s’est passé récemment devrait trop endommager son héritage”, a déclaré Rahm, s’exprimant avant l’Open du Mexique de cette semaine. “Ce gars a donné sa vie au golf et une grande partie de ce que nous avons et une grande partie de ce sur quoi nous concourons maintenant est grâce à lui.

“Beaucoup de gens se concentrent sur Tiger [Woods], mais il fait facilement partie des trois meilleurs joueurs du monde en ce moment. Nous devrions reconnaître que le gars a donné sa vie au public – personne n’a fait plus pour les fans ou signé autant d’autographes.

“Je sais qu’il est un peu en crise en ce moment, quoi qu’il en soit, mais je ne pense pas que toute sa carrière ou son héritage devraient changer à cause de quelques commentaires.”

L’annonce de lundi de la direction de Mickelson demandant l’autorisation de jouer au premier événement LIV Golf Invitational au Centurions Club dans le Hertfordshire et ses inscriptions pour deux des majeures restantes de l’année étaient les premières nouvelles de son camp depuis le 22 février.

C’est le jour où il s’est excusé pour ses commentaires explosifs sur le PGA Tour et les tournois rivaux lucratifs dirigés par Greg Norman dans lesquels il a accusé le Tour de “cupidité odieuse” et d’agir comme une “dictature”, tout en admettant qu’il était bien conscient de Le bilan de l’Arabie saoudite en matière de droits de l’homme, mais utilisait la menace d’une échappée pour “remodeler” le fonctionnement du Tour.

Pourtant, alors que Rahm pense que Mickelson a encore des ponts à reconstruire, l’Espagnol pense que ses contributions au golf devraient également lui permettre de pardonner.

“Tout le monde fait des erreurs et tout peut être rectifié, et je pense que cela peut arriver, mais cela doit aussi venir de lui”, a déclaré Rahm.

“Je pense que s’ils commençaient à réaliser tout ce qu’il a fait dans sa carrière depuis qu’il a commencé, je pense que beaucoup de gens comprendraient un peu plus d’où il vient.

“Une petite partie de ce qu’il a fait est à cause de certaines choses qu’il a dites. Comme je l’ai dit, je pense que cela doit venir de lui … mais cela peut être rectifié.”

Morikawa: Les victoires majeures signifient plus que de l’argent

Le champion de l’Open, Collin Morikawa, est convaincu que gagner des titres majeurs comptera toujours plus que de l’argent alors qu’une série de nouveaux événements soutenus par l’Arabie saoudite prend de l’ampleur.

Une ligue prévue a été suspendue jusqu’en 2024 au profit d’événements individuels extrêmement lucratifs, et 15 des 100 meilleurs joueurs mondiaux auraient demandé des libérations auprès des PGA et DP World Tours afin de jouer au Centurion Club du 9 au 11 juin.

Mais interrogé lors d’une téléconférence pour promouvoir sa défense du titre Open à St Andrews s’il était intrigué par la situation actuelle, Morikawa a déclaré: “Non.

Collin Morikawa est motivé par plus de gloire majeure que d’argent

“J’ai dit à Riviera plus tôt cette année (en février) que mon alliance était avec le PGA Tour. Vais-je toujours regarder ce qui se passe? Je veux dire, ouais. Vous êtes curieux de savoir ce qui se passe. Mais est-ce que je me soucie de qui va jouer ou est-ce que je me soucie de qui va gagner de l’argent ? Non, pas du tout.

“En fin de compte, je suis ici pour gagner des tournois majeurs. Je suis ici pour gagner des tournois du PGA Tour. J’espère revenir et défendre mon titre Race to Dubai. Il y a beaucoup d’autres choses qui me préoccupent et beaucoup de objectifs que je me suis fixés en début d’année et que j’attends avec impatience.”

Morikawa pense qu’il n’est pas le seul à donner la priorité aux victoires en tournoi plutôt qu’à l’argent, mais le joueur de 25 ans admet qu’il n’a pas examiné de trop près si les joueurs méritent une plus grande part des revenus générés par les grands championnats.

“Bien sûr, je suppose que les majors gagnent beaucoup d’argent et qu’il n’y a jamais rien de mal à gagner plus d’argent, mais quand vous dites quelque chose comme ça et que vous nous mettez dans le bateau de la seule autre chose qui pourrait nous garder ici est l’argent, alors ce n’est tout simplement pas vrai”, a déclaré le numéro 3 mondial.

“Parce que si c’était le cas, alors vous auriez eu 100 sur 100 inscrits pour cet autre Tour qui se passe, mais vous ne le faites pas, n’est-ce pas? Vous avez le 15, l’inconnu 15.”