Jon Rahm: la victoire du championnat PGA à Oak Hill ferait de la carrière du Grand Chelem une «vraie réalité» | Nouvelles du golf

Le numéro un mondial Jon Rahm a pour objectif de rejoindre un groupe de joueurs d’élite en « surfant sur cette vague » et en ajoutant à son décompte majeur au championnat PGA.

Rahm a remporté cinq tournois en neuf événements entre octobre et février, dont trois sur le PGA Tour, puis a rebondi après s’être retiré de The Players en raison d’une maladie et d’une sortie en phase de groupes au WGC-Dell Technologies Match Play pour réclamer un victoire dominante au Masters.

La victoire de quatre coups à Augusta National était la quatrième victoire de Rahm de l’année et son deuxième titre majeur, après son triomphe à l’US Open 2021, l’Espagnol étant enthousiasmé par sa forme avant sa tentative de succès cette semaine à Oak Hill.

« Je suis confiant », a déclaré Rahm lors de sa conférence de presse d’avant-tournoi. « Je me sens bien. Je me sens bien. Ça a été une excellente année. Ça a été une année incroyable. J’espère juste continuer à en ajouter plus.

« Cela a été très amusant, et j’espère pouvoir continuer à surfer sur cette vague. Il n’arrive pas souvent qu’un joueur remporte plus d’un majeur en un an, donc ce serait incroyable de pouvoir joindre mon nom à cela. liste. »

Rahm peut devenir le premier joueur depuis Brooks Koepka en 2019 à remporter plusieurs majors au cours d’une année civile

La victoire du championnat PGA pour Rahm lui offrirait la chance de terminer le Grand Chelem en carrière à l’Open cet été, bien que le joueur de 28 ans refuse de s’emballer sur la possibilité de devenir le premier joueur depuis Tiger Woods à gagner les quatre majeures.

« Évidemment, si je devais gagner cette semaine ou l’Open Championship, [the Grand Slam] devient vraiment une vraie réalité, mais gagner deux majeures n’est pas facile et choisir celles que vous gagnez est un peu ridicule à penser », a ajouté Rahm.

« Je pense qu’évidemment, gagner le Grand Chelem serait absolument incroyable, mais je pense – sans paraître trop vaniteux ou arrogant, je préfère me concentrer sur le nombre de tournois majeurs que vous gagnez plutôt que sur le Grand Chelem en soi.

« Évidemment, ce serait incroyable, mais plus vous vous mettez en position de pouvoir gagner des majors, plus vous avez de chances de le faire. C’est un très petit nombre de joueurs pour le faire, le dernier étant Tiger [Woods]. Ce n’est évidemment pas une chose facile à accomplir. »

Les joueurs de LIV sur le terrain « ne font aucune différence »

Le défi le plus proche de Rahm au Masters est venu des anciens champions de la PGA Phil Mickelson et Brooks Koepka, qui sont tous deux membres de la LIV Golf League, avec le majeur du mois dernier la première opportunité depuis l’Open pour les golfeurs du circuit soutenu par l’Arabie saoudite de concourir contre PGA Tour joueurs.

Il y a 17 joueurs LIV sur le terrain au championnat PGA, dont Mickelson, Koepka et Dustin Johnson – qui a remporté un tournoi LIV à Tulsa dimanche – avec Rahm indifférent à leur présence dans les majors.

« Je n’ai jamais eu de sentiments négatifs envers un joueur qui est passé à LIV », a expliqué Rahm. « J’ai mentionné à plusieurs reprises que je joue encore avec beaucoup d’entre eux.

« Essayez de jouer des tours d’entraînement avec Phil [Mickelson], a joué avec Talor Gooch hier. Cela ne fait vraiment aucune différence pour moi. C’est pourquoi mon point de vue. Pour moi, c’est comme si rien n’avait changé. »

