Jon Rahm: la position de Rory McIlroy contre LIV et ses performances “incroyables” | Craintes pour l’héritage de Sergio Garcia | Nouvelles du golf

Le numéro 5 mondial Jon Rahm a salué la position de Rory McIlroy contre LIV Golf en parallèle avec ses performances au golf cette année, et admet qu’il est inquiet pour l’héritage de son compatriote espagnol Sergio Garcia.

McIlroy vise plus de succès à Dubaï cette semaine, en direct sur Sky Sports Golfalors que le n ° 1 mondial vise à conclure une année 2022 mémorable avec la victoire du DP World Tour Championship.

Une deuxième place au Masters et une huitième place au championnat PGA ont été suivies par lui qui a remporté la cinquième place à l’US Open, puis a raté de peu la victoire à l’Open, avant que McIlroy n’apporte sa forme gagnante de la FedExCup du PGA Tour. retour vers l’Europe à l’automne.

McIlroy vise à décrocher la victoire du DP World Tour Championship cette semaine, en direct sur Sky Sports

McIlroy a remporté la deuxième place avec Rahm au championnat BMW PGA lors de la première des trois premières places consécutives sur le DP World Tour, le hissant à la première place, le joueur de 33 ans cherchant maintenant à devenir le premier joueur depuis Henrik. Stenson pour remporter l’ordre du mérite de la FedExCup et du DP World Tour la même année.

Pendant tout ce temps, McIlroy, qui a remporté la CJ Cup sur le PGA Tour lors de sa dernière sortie, a été un fidèle partisan des tournées établies du golf dans leur bataille juridique avec le circuit séparatiste LIV financé par l’Arabie saoudite, et pense que cela peut prendre le directeur général Greg Norman quitte LIV Golf pour obtenir une résolution dans le sport.

Rahm, lorsqu’on lui a demandé comment il évaluait les actions de McIlroy sur et en dehors du terrain de golf, n’a pas tari d’éloges…

“Comment puis-je évaluer? Vous me mettez dans une position difficile ici”, a-t-il déclaré.

“Il a joué un golf incroyable pour gagner la FedExCup et avoir une chance de gagner la Race to Dubai également.

Les performances de McIlroy cette année l’ont vu devenir champion de la FedExCup

“Ce serait, je pense, la deuxième fois de sa carrière qu’il remporte les deux, ce qui est tout un exploit. Il a joué de manière incroyable. Je pense que la seule chose qu’il vous dira qui manque, c’est un championnat majeur après une année assez incroyable.

“C’est formidable de voir quelqu’un avec sa plate-forme prendre position comme il l’a fait, que vous soyez d’accord ou non, il a pris position sur ce en quoi il croit et c’est tout. Je pense que c’est génial.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, Rahm a fait l’éloge de McIlroy et a admis qu’il s’inquiétait pour l’héritage de Sergio Garcia.

“Il a eu beaucoup de commentaires. Il a été membre du conseil d’administration du PGA Tour et a essayé de faire un changement.

“Pour être honnête, avec la durée de ces réunions et combien de joueurs nous nous parlons pour jouer aussi bien que lui, c’est assez remarquable.

“Je veux dire, dans cette profession, nous sommes tous essentiellement les PDG de notre propre petite entreprise de golf, et maintenant il a investi dans bien plus. Encore une fois, le rôle qu’il a joué dans les deux est assez incroyable.”

McIlroy dit que Greg Norman doit démissionner de son poste de directeur général de LIV Golf immédiatement parce que les tournées de golf ont besoin d'un «adulte dans la salle» pour aider à mettre fin à leur querelle

D’un autre côté, la légende de la Ryder Cup Garcia a été l’une des premières à quitter les PGA et DP World Tours et à rejoindre LIV.

L’Espagnol compte 16 victoires en carrière sur le DP World Tour et a participé à 320 tournois depuis qu’il est devenu professionnel en 1999. Le champion des Masters 2017 a atteint le n ° 2 mondial.

La décision du joueur de 42 ans de rejoindre LIV pourrait également le rendre inéligible pour participer à la Ryder Cup, un événement auquel il a participé 10 fois dans sa carrière et a marqué le plus de points (28,5) dans l’histoire de la compétition.

Rahm, tout en disant qu’il espère que l’héritage de Garcia ne sera pas terni, admet qu’il peut voir comment cela pourrait être pour certains.

“J’espère que non [Garcia’s legacy affected]. C’est vraiment sans précédent, d’accord, ce à quoi nous avons été confrontés dans le jeu de golf, ces derniers… ça ne fait même pas si longtemps, quoi, six mois. Et il y aura certainement un avant et un après à un moment donné, et il y aura certainement une division.

L’héritage de Garcia pourrait bien être entaché pour certains en raison de ses exploits de LIV Golf, admet Rahm

“Mais je pense que pour les fans de base qui ont été fans de Sergio, je ne pense pas qu’ils se soucient vraiment de l’endroit où il joue. Certains d’entre eux pourraient, mais la plupart d’entre eux, je ne pense pas vraiment qu’ils s’en soucient.

“Cela ne devrait toujours pas changer ce qu’il a fait dans le jeu; ce qu’il a fait dans la Ryder Cup, l’European Tour, le PGA Tour, ne devrait pas être affecté par l’endroit où il décide de jouer au golf, du moins dans mon esprit.

“Cela pourrait avoir un certain impact. J’ai du mal à croire que beaucoup de ces joueurs vont avoir un impact positif avec leur héritage en ce moment.

Garcia est le joueur de Ryder Cup le plus titré de l’histoire, mais il n’est peut-être même pas éligible pour jouer maintenant

“Nous ne savons pas ce qui va se passer, mais si c’est le cas, j’espère que ce n’est pas un gros problème, disons-le de cette façon. Il a beaucoup fait pour le jeu de golf, donc ce serait triste de voir ce changement. “

Rahm : Nous devons arrêter de faire de la publicité pour LIV | “Je ne suis pas totalement contre les joueurs LIV qui gagnent des points de classement”

En ce qui concerne les points du classement mondial et le golf LIV, Rahm a admis qu’il n’était pas contre la récompense de certains joueurs LIV, mais a déclaré qu’il faudrait faire des ajustements.

“Nous devons arrêter de faire de la publicité à LIV. Ils ne le demandent pas. C’est la première chose que je vais dire”, a-t-il ajouté.

“Je pense que beaucoup de gens sont contre le fait qu’ils aient des points au classement mondial. Je ne suis pas nécessairement contre, mais il devrait y avoir des ajustements.

“Si votre exigence est d’avoir des points de classement mondial en 72 trous et une coupe, peut-être que vous ne leur attribuez pas 100% des points car ils ne remplissent pas toutes les exigences.

“Je crois aussi que c’est probablement un processus de quelques années, donc ils doivent respecter cela comme toutes les autres tournées.

“Mais, comme nous le disons, s’il y a des exigences et qu’il n’y a que 54 trous et que vous n’avez pas de coupe, peut-être que vous les attribuez, disons que le gagnant en obtiendra 30 ou que je leur en donne 75%, je n’ai pas ‘ t sais.

“Ils ont des joueurs incroyables. Dire que Dustin [Johnson] n’était pas l’un des meilleurs joueurs cette année serait une erreur.”

