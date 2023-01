Jon Rahm appelle à une décision conjointe PGA-DP World Tour sur les joueurs LIV avant la Ryder Cup | Nouvelles du golf

Jon Rahm a terminé à la deuxième place lors du Tournoi des champions de l’année dernière

Jon Rahm a appelé à une décision conjointe entre la PGA et DP World Tours sur l’inclusion des joueurs LIV dans la Ryder Cup.

S’exprimant avant le Sentry Tournament of Champions à Kapalua, Hawaï, on a demandé à Rahm à quoi l’équipe européenne pourrait ressembler plus tard cette année avec une décision sur les joueurs du circuit LIV qui n’a pas encore été prise.

Les États-Unis ont exclu de sélectionner des joueurs exerçant leur métier dans la série LIV soutenue par l’Arabie saoudite, ce qui signifie que des champions majeurs comme Dustin Johnson et Patrick Reed font partie de ceux qui seront absents de la Ryder Cup de septembre en Italie, mais on ne sait pas si le capitaine européen Luke Donald seront confrontés à des restrictions similaires.

Cela signifie que Sergio Garcia, Lee Westwood et Ian Poulter devront attendre s’ils peuvent représenter l’Europe à la Ryder Cup.

Rahm pense que “des choix difficiles” devront être faits, mais pense qu’il ne serait pas “intelligent d’avoir une équipe autorisant les joueurs de LIV et une autre non”.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jon Rahm a précédemment rejeté l’affirmation de Phil Mickelson selon laquelle le PGA Tour est sur une “tendance à la baisse” Jon Rahm a précédemment rejeté l’affirmation de Phil Mickelson selon laquelle le PGA Tour est sur une “tendance à la baisse”

“Écoutez, il y a des gens qui vont devoir faire des choix difficiles, n’est-ce pas? Un peu de cela est hors de ma portée. Je suppose que j’espère que la PGA of America et l’European Tour prendront une décision ensemble”, Rahm m’a dit.

“Même s’ils décident de ne pas le faire de ce côté-là, je pense que cela va donner l’opportunité à beaucoup de grands jeunes joueurs de se présenter et d’avoir une chance en Europe, n’est-ce pas ?

“Ce sera juste une opportunité pour chacun d’eux. Nous avons vu une équipe américaine plus jeune lors de la dernière Ryder Cup, et ils ont fait ce qu’ils ont fait.

“J’espère donc que ces jeunes gars qui ont grandi en regardant la Ryder Cup et en voyant leurs idoles faire ce qu’ils font, disons, cela dynamise un peu l’équipe de quelque manière que ce soit, et nous nous présentons là-bas pour gagner.”

La Ryder Cup, qui est diffusée en direct Sports aériens, a lieu à Rome à partir du 29 septembre.

Rahm vise un majeur en 2023

Le joueur de 29 ans, qui a remporté l’US Open 2021, a terminé derrière Cameron Smith lors du Sentry Tournament of Champions en 2022 mais a remporté l’Open du Mexique, l’Acciona Open de Espana et le DP World Your Championship.

Ce fut une bonne année pour l’Espagnol et avant son premier tournoi de 2023, Rahm a déclaré que même si l’année dernière était “positive”, il espère mieux concourir dans les tournois majeurs cette année.

Rahm n’a pas terminé dans le top 10 dans aucune des quatre majeures, se rapprochant le plus à l’US Open où il a terminé à égalité pour la 12e place.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’Australien Cameron Smith a affiché le score le plus bas de l’histoire du PGA Tour pour remporter le titre du Sentry Tournament of Champions l’année dernière L’Australien Cameron Smith a affiché le score le plus bas de l’histoire du PGA Tour pour remporter le titre du Sentry Tournament of Champions l’année dernière

Avant le tournoi à Hawaï, Rahm a déclaré : “Je suis assez ambitieux, donc je ne vais pas toujours accomplir tout ce que j’ai en tête. Mais dans ce sport, si vous ne gagnez pas autant que vous le feriez comme, vous le prendriez comme une mauvaise année.

“Donc, c’est un peu subjectif, à mon avis. Je pense qu’il y a beaucoup de choses que vous pouvez bien faire en tant qu’athlète et en tant que joueur pour considérer une année positive. Évidemment, vous voulez gagner des événements. C’est là.

“La seule chose que je n’ai pas faite l’année dernière et que j’aurais aimé faire, c’est de mieux concourir dans les tournois majeurs et de me donner une meilleure chance. Donc, évidemment, étant un objectif cette année, j’espère obtenir le numéro deux et donner à l’Espagne un autre majeur. “

Regardez le Sentry Tournament of Champions en direct sur Sky Sports Golf à partir de 19h30 le 5 janvier.