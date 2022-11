Jon Pardi “excité” de devenir père pour la première fois, plaisante en disant qu’il n’est “pas prêt pour le lycée”

Jon Pardi est ravi de devenir père pour la première fois.

En parlant avec Fox News Digital, Pardi a exprimé à quel point il était excité d’avoir une fille avec sa femme Summer Duncan, en plaisantant qu’il n’avait pas hâte qu’elle soit au lycée, mais il est réconforté par le fait que cela n’arrivera pas avant un bon bout de temps. quelques années.

“Vous savez quoi, je suis excité, je ne suis pas vraiment nerveux. Je ne suis pas prêt pour le lycée, mais c’est loin”, a déclaré Pardi. “Je suis excité ! Je ne rajeunis pas, il est temps d’avoir des enfants.

“Il y a eu un moment où nous pensions que nous n’allions pas pouvoir avoir d’enfants et puis paf”, a-t-il poursuivi. “Nous sommes allés à Key West pour terminer le disque, chanter les voix, nous sommes revenus avec un bébé, alors merci, Key West, Floride, vous êtes génial, j’ai hâte de revenir.”

JON PARDI, ÉPOUSE SUMMER ATTEND LEUR PREMIER BÉBÉ ENSEMBLE

Pardi célèbre également ses deux nominations aux CMA Awards cette année, ainsi que l’opportunité de rendre hommage à l’une de ses idoles de la musique country, Alan Jackson.

“J’ai l’impression que ce sont toujours des objectifs. Vous êtes nominé, ou vous n’êtes pas nominé, vous venez quand même, et vous voyez tout le monde nominé, et vous vous dites:” Je veux être là un jour “”, a déclaré Pardi. “J’ai l’impression que c’est à ça que servent les récompenses. C’est pour le progrès, c’est pour les réalisations. J’ai l’impression qu’en tant qu’artiste, vous voulez toujours l’obtenir l’année prochaine, je leur montrerai l’année prochaine et beaucoup de récompenses ont cela, et J’ai l’impression que cela a toujours été une question d’objectifs et que vous pouvez voir vos héros. C’est un moment amusant. “

Au salon de cette année, l’artiste de musique country Alan Jackson reçoit le Willie Nelson Lifetime Achievement Award, l’un des prix les plus prestigieux de l’industrie de la musique country. Jackson est quelqu’un que Pardi admire depuis qu’il est enfant, c’est pourquoi cela signifie tellement pour lui de pouvoir participer à un hommage pour lui lors de la cérémonie.

“Il a toujours été quelqu’un que j’ai admiré en tant qu’enfant qui ne connaissait rien à l’industrie de la musique ou à l’écriture de chansons, j’adorais son son et ses chansons. Ensuite, vous commencez à jouer dans des groupes, et il est toujours là à lancer des tubes, “, a déclaré Pardi. “Alan Jackson est l’un des meilleurs auteurs-compositeurs de l’industrie, et il l’écrit comme ça. Je le compare toujours à Merle Haggard. J’ai l’impression qu’Alan et Merle sont très similaires dans leur façon d’écrire.”

Tout juste sorti de son album à succès “California Sunrise” en 2015, Pardi a été invité à partir en tournée avec Jackson, ce qu’il a trouvé validant, se souvenant de se sentir mieux à propos de certains de ses disques moins réussis parce que Jackson était maintenant un de ses fans.

“Je suis parti en tournée avec Alan Jackson en 2015, et c’était juste entre l’album qui n’a pas si bien marché et” California Sunrise “, mais Alan m’a embarqué et c’était un peu comme, ‘Eh bien, Alan aime moi », a expliqué Pardi. “Nous avons fait plusieurs choses dans le passé, donc ce seront de bonnes retrouvailles et un bon départ parce que je sais qu’il veut bientôt prendre sa retraite.”

Le spectacle de cette année doit également honorer la légendaire chanteuse country Loretta Lynn, décédée plus tôt cette année à l’âge de 90 ans. Le spectacle commencera par un hommage à Lynn, chanté par Reba McEntire, Carrie Underwood et Miranda Lambert.

Pardi se souvient avoir brièvement rencontré Lynn il y a quelques années, disant qu’il l’admirait pour toujours s’en tenir à ses armes et être elle-même, peu importe ce que quiconque disait d’elle.

“J’ai toujours aimé Loretta Lynn. Elle était audacieuse, elle s’est démarquée, elle n’a rien donné de ce que les gens pensaient, elle a juste fait son truc”, a déclaré Pardi. “J’ai dû la rencontrer une fois. C’était chez mon pote Kid Rock, et j’ai dû lui serrer la main. Elle ne s’en souvenait probablement pas, mais nous sommes tous là dans son esprit.”

Outre Lynn et Jackson, les modèles musicaux de Pardi incluent Jerry Lee Lewis, décédé fin octobre, peu de temps après avoir été intronisé au Country Music Hall of Fame.

Avec tous les hommages et performances, Pardi est certain que les CMA Awards de cette année seront bons, l’appelant “un spectacle empilé”. Il était particulièrement enthousiaste à l’idée que Luke Bryan et Peyton Manning se réunissent pour animer la remise des prix.

“Luke est toujours amusant. Je suis juste allé à son truc de charité que nous avons fait, et nous nous sommes bien amusés. C’est juste un gars amusant, et il a toujours été un grand artiste”, a expliqué Pardi. “Il a toujours fait d’excellents disques et ce que vous voyez, c’est ce que vous obtenez. Luke est drôle, il est amusant, il aime prendre soin des gens et dès que nous nous voyons, ce sont des câlins et des rires.”

Les CMA Awards 2022 seront diffusés en direct le mercredi 9 novembre à 20 h HE sur ABC.