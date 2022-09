NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La star country Jon Pardi et sa femme Summer attendent leur premier bébé ensemble.

Jon et Summer ont tous deux publié des photos sur leurs comptes Instagram respectifs annonçant la nouvelle du bébé.

La couple a dit aux gens qu’ils attendent le nouvel ajout à la famille au début de l’année prochaine.

“Je suis prêt à commencer une nouvelle aventure avec ma merveilleuse épouse Summer et notre nouveau petit Pardi de trois !” il a dit à la sortie. “Je suis vraiment ravie de rencontrer notre bébé et d’avoir quelqu’un avec qui faire le tour du ranch.”

Summer a expliqué à quel point elle était excitée d’être mère et de voir son mari en tant que père.

“C’est un si grand enfant dans l’âme, toujours la vie de la fête et il a une telle énergie positive que je ne peux qu’imaginer à quel point ce petit ajout à Pardi sera pour lui et notre famille”, a-t-elle déclaré. “Je sais [being parents] va être le plus beau cadeau du monde.”

Jon et Summer se sont mariés en novembre 2020 après avoir commencé à se fréquenter en 2016. Depuis leur mariage, ils ont voulu agrandir leur famille.

“Ça a vraiment été deux années intéressantes avec des hauts et des bas, la déception constante mois après mois peut vraiment être difficile pour un couple”, a déclaré Summer à People. “Après des années sans chance et en rencontrant des médecins qui ne semblaient tout simplement pas être la bonne personne, nous avons décidé de faire une pause, de laisser cela entre les mains de Dieu et de profiter l’un de l’autre et de cette vie folle et amusante que nous vivons ensemble… et puis surprise, nous sommes enceintes !”

Jon a sorti son nouvel album “Mr. Saturday Night” début septembre et est actuellement en tournée jusqu’au 1er novembre. La star country devrait également se produire à Stagecoach en avril 2023.