Jon Ossoff bat le sénateur David Perdue, donnant aux démocrates le contrôle du Sénat

Jon Ossoff accueille un partisan lors d’une escale électorale devant la mairie du comté d’Athènes-Clarke le 2 janvier. | Alex Wong / Getty Images

La victoire d’Ossoff en Géorgie est cruciale pour les démocrates.

Le démocrate Jon Ossoff a remporté un siège au Sénat de Géorgie, battant le républicain David Perdue lors de l’un des principaux tours de scrutin de l’État mardi.

La course a été déclenchée par le bureau de décision du partenaire électoral de Vox à 2 h 14 HE.

Projets du bureau de décision HQ @ossoff (D) a remporté l’élection régulière du Sénat en Géorgie, donnant aux démocrates le contrôle du Sénat le 20 janvier. Course appelée: 02 h 14 HNE 01.06.21 Tous les résultats: https://t.co/AOgwtoMxNF – Siège du bureau de décision (@DecisionDeskHQ) 6 janvier 2021

Ossoff est le deuxième démocrate de Géorgie à remporter le second tour des élections du 5 janvier. Le révérend démocrate Raphael Warnock a également remporté sa course mardi soir, suite à un appel du bureau de décision du partenaire électoral de Vox. Surtout, la victoire d’Ossoff signifie que les démocrates ont maintenant remporté les deux sièges nécessaires pour reprendre le contrôle du Sénat.

Ossoff est un ancien journaliste d’investigation qui s’est présenté au Congrès dans le sixième district du Congrès de Géorgie en 2017, perdre de peu à la républicaine Karen Handel dans un second tour. Peu d’experts électoraux en Géorgie ont prédit qu’il battrait Perdue, étant donné que le démocrate a chuté d’environ 88 000 voix derrière Perdue en novembre. La victoire d’Ossoff deux mois plus tard suggère un plus grand enthousiasme pour les candidats démocrates et un enthousiasme plus faible pour les républicains.

Les victoires d’Ossoff et Warnock font suite au fait que le président élu Joe Biden est le premier candidat démocrate à la présidentielle à remporter la Géorgie depuis 1992. Les démocrates de la Chambre ont également inversé leur seul district tenu par le GOP de 2020 dans le septième district du Congrès de Géorgie, dans la banlieue d’Atlanta.

Ces grandes victoires pour les démocrates signifient un changement dans la diversification de l’électorat géorgien.

«L’État devient chaque jour plus jeune et plus diversifié», a déclaré Ossoff à Vox dans une interview cet automne. «Les investissements dans les infrastructures démocratiques au cours de la dernière décennie ont été massifs.»

La victoire d’Ossoff est également une réprimande ferme du président Donald Trump dans une course au Sénat que le président sortant a largement fait à propos de lui et de sa défaite en novembre en Géorgie. L’adversaire républicain d’Ossoff, Perdue, a été l’un des premiers alliés de Trump au Sénat et un ardent défenseur du président après les élections du 3 novembre. Perdue et son compatriote républicain Kelly Loeffler ont soutenu Trump dans sa bataille contre les responsables de l’État républicain de Géorgie, comptant sur le soutien du président dans l’État pour les propulser à la victoire.

Ce soutien ne s’est finalement pas concrétisé.

Ce que la victoire d’Ossoff signifie pour le contrôle du Sénat et l’agenda de Biden

Joe Biden a peut-être remporté la présidence le 3 novembre, mais il n’a pas beaucoup de chance de respecter le programme audacieux qu’il a proposé sans l’adhésion du Congrès.

Biden entre en fonction face à de multiples crises: la pandémie de Covid-19 s’aggrave aux États-Unis alors même que les vaccins commencent à être livrés à travers le pays, et il y a encore des millions de chômeurs en raison de licenciements liés aux coronavirus. Après des mois d’impasse partisane, le Congrès a réussi à adopter un plan de secours économique de 900 milliards de dollars avant la nouvelle année. Biden a déclaré qu’il souhaitait plus de relance économique, mais la question de savoir si un futur paquet peut être adopté dépendra en grande partie du parti qui contrôle le Sénat.

«Le pouvoir est littéralement entre vos mains. Contrairement à n’importe quel moment de ma carrière, un État peut tracer la voie – pas seulement pour les quatre prochaines années, mais pour la prochaine génération », a déclaré Biden lors d’un rassemblement lundi en soutien à Ossoff et Warnock.

Même avec cette victoire, les démocrates devront affronter les républicains du Sénat. Obtenir les deux sièges de la Géorgie donne aux démocrates 50 sièges au Sénat, plus le vice-président élu Kamala Harris servant de bris d’égalité crucial pour les votes à la majorité simple. Le hic, c’est que la plupart des projets de loi doivent dégager une supermajorité de 60 voix au Sénat. Par conséquent, même si les démocrates contrôlent le Sénat, ils auront généralement besoin d’environ 10 voix républicaines pour faire avancer les choses.

Adopter des projets de loi démocrates sera extrêmement difficile dans un Sénat 50-50. Il sera même difficile d’adopter des projets de loi bipartites. Mais gagner les sièges de la Géorgie est la seule chose qui garantit que les démocrates – plutôt que McConnell – auront leur mot à dire sur les projets de loi soumis au Sénat pour débattre. Cela leur donnerait également la possibilité de confirmer plus facilement les choix du Cabinet de Biden ou ses candidats à la magistrature fédérale et à la Cour suprême des États-Unis.

La victoire d’Ossoff en Géorgie garantit que les démocrates peuvent au moins compter sur cette majorité mince du Sénat.