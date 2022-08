Jon Moxley surmonte CM Punk pour être couronné champion incontesté

L’univers AEW Dynamite a été témoin de l’affrontement des mastodontes le mercredi 24 août, alors que le champion du monde CM Punk affrontait le champion par intérim, Jon Moxley, dans un combat de qualité à la carte sur la télévision gratuite.

Dans un épisode bourré d’action qui a présenté sans doute le combat le plus colossal de l’histoire de Dynamite, AEW a décidé de participer au dernier quart de finale du tournoi du Championnat du monde de trios et à une altercation féroce entre Chris Jericho et Daniel Garcia.

L’épisode était une configuration parfaite pour l’épisode spécial “All Out” de dimanche d’AEW. Avec d’énormes titres en jeu et des querelles féroces à la recherche d’une conclusion le 4 septembre, l’épisode de mercredi a dynamisé tout le scénario d’AEW.

Alors, qui a été couronné champion incontesté et que s’est-il passé d’autre dans la nuit ? Voici les faits saillants complets d’un épisode AEW à indice d’octane élevé:

Segment d’ouverture : Chris Jericho et Daniel Garcia s’affrontent

Après que les tensions entre Chris Jericho et Daniel Garcia ont éclaté la semaine dernière, les membres de la Jericho Appreciation Society ont lancé l’émission de mercredi avec une bagarre sur le ring. Lorsque Jericho a tenté d’amener Garcia à s’excuser d’être venu la semaine dernière, la jeune star a riposté en accusant son mentor d’avoir gâché un moment spécial entre lui et son idole, Bryan Danielson.

La tension est montée lorsque l’American Dragon est entré sur le ring, Garcia refusant de choisir entre être un lutteur professionnel et un artiste sportif, poussant finalement Jericho. Danielson et Jericho ont eu un échange verbal intense qui a abouti à un défi pour un match lors de l’événement “All Out” dimanche.

Match 1 contre 1 : Jay Lethal contre Dax Harwood

Alors que FTR se prépare à faire équipe avec le champion TNT Wardlow pour affronter Jay Lethal et deux partenaires anonymes à All Out, Dax Harwood a affronté Lethal dans une compétition en simple.

Lethal a d’abord contrôlé le rythme et a ensuite ciblé le genou gauche de Harwood. Il a tenté une injection mortelle mais était trop loin du champion par équipe. Harwood a capitalisé sur l’hésitation de Lethal en l’attrapant avec une fronde Liger Bomb pour un compte de deux. L’ingérence de Dutt s’est retournée contre lui, refusant à Lethal la victoire. Les compteurs et les renversements ont cédé la place au sournois Lethal, qui a remporté la victoire entachée avec un rollup et une poignée de collants.

Match 1 contre 1 : Billy Gunn contre Colten Gunn

Le vétéran Billy Gunn était accompagné sur le ring par Max Caster et Anthony Bowens et a affronté son propre fils Colten Gunn dans un combat en tête-à-tête. Austin, le talon de deuxième génération, a bénéficié de l’interférence de Stokely Hathaway, créant une distraction qui a permis à Colten de marquer un coup bas et de vaincre son père par chute.

Match 1v1 : KiLynn King contre le Dr Britt Baker

KiLynn King, qui est née à 30 miles de la ville hôte de Dynamite, Cleveland, a tenté de contrarier le Dr Britt Baker de Pittsburg mercredi soir. La bataille de va-et-vient a vu King impressionner, comme elle le fait habituellement, avant de succomber au Lockjaw et de ne pas atteindre son objectif de vaincre le talon égoïste à grande gueule. King a tapé et a remis la victoire à Baker par soumission.

Match de championnat du monde incontesté AEW: CM Punk contre Jon Moxley

Le match de championnat du monde incontesté de l’AEW entre CM Punk et Jon Moxley, considéré comme l’un des matchs les plus importants de l’histoire de l’AEW, était un match de squash unilatéral qui a soulevé plus de questions que de réponses.

Punk a lancé un coup de pied précoce, blessant à nouveau son pied et le laissant hurler de douleur. Moxley en a profité, a donné un coup de coude à son adversaire et l’a abattu avec des Death Riders consécutifs pour la victoire décisive.

Moxley s’est réjoui lorsque Punk a boité dans les bras des arbitres et de son meilleur ami Ace Steel. Personne n’avait prédit un tel résultat, Moxley était désormais le champion du monde incontesté de l’AEW.

Match du tournoi pour le titre des trios : Will Ospreay et Aussie Open vs Death Triangle

Le champion All-Atlantic de Death Triangle Pac, Rey Fenix ​​et Penta El Zero Miedo se sont affrontés contre le champion IWGP United States Heavyweight Will Ospreay et l’Aussie Open (Kyle Fletcher et Mark Davis) en quarts de finale du championnat AEW Trios.

Death Triangle a dominé tôt, usant Ospreay avec un combo de coups de poing et de slams. Fletcher et Davis ont collaboré pour attaquer Fenix, tandis qu’Ospreay a éliminé Penta et Pac pour aider les talons à prendre le dessus. Une balise chaude à Pac a déclenché un retour tardif, aboutissant à un superbe mouvement double poison qui a dégagé le ring et a permis à The Bastard et Ospreay de s’affronter.

Pac a répondu quelques instants plus tard avec un brainbuster d’avalanche après qu’Ospreay ait livré l’Oscutter.

Les Lucha Bros ont décimé Fletcher et Davis au bord du ring, mais Ospreay a contré Black Arrow avec ses genoux levés. Pac a retrouvé son sang-froid et a livré un moonsault parfait depuis le poteau du ring avant d’être distrait par quelqu’un qu’il a pris pour Kip Sabian, pour être frappé par derrière par l’énigme portant une boîte.

Avec Pac au sol et Penta sur le tapis, le trio de talons a battu Fenix ​​​​avant de le terminer avec un Oscutter assisté.

