Jon Moxley prend sa retraite avec Bryan Danielson à AEW WrestleDream

Ce soir, c’était bel et bien le « Compte à rebours final » pour Bryan Danielson. Dans l’événement principal d’AEW LutteRêve À la carte, Bryan Danielson a combattu son ancien meilleur ami et coéquipier du Blackpool Combat Club, Jon Moxley. Le groupe avait précédemment allumé « The American Dragon », expliquant qu’AEW n’appartenait plus à « eux ». Ils ont expliqué que les fans et le personnel sauraient ce que cela signifie en temps voulu, et il semble que sortir Danielson lors de sa tournée de retraite à temps plein n’était que le début.

Tout au long du match, Danielson a été battu non seulement par Moxley, mais aussi par Marina Shafir qui était perchée à l’extérieur et attendait. Elle a eu plus de quelques coups sûrs sur lui, affaiblissant le champion du monde AEW afin que Moxley puisse l’amener là où il le veut. Danielson a pris tous les coups du groupe, mais finalement Shafir a été expulsée du ring lorsque l’arbitre a compris ses manigances.

Vidéos de ComicBook.com

Le match a continué pendant un bon moment et ils se sont lancés tous les coups de poing, coups de pied et soumissions. La fin a été plutôt abrupte lorsque Moxley a étouffé Danielson, laissant la foule sans voix. Un ton feutré tomba sur la foule alors qu’ils voyaient le Blackpool Combat Club ne montrer aucune pitié envers leur ancien copain. Ensuite, il y a le loup solitaire – Wheeler Yuta – qui a une énorme décision à prendre. Sera-t-il du côté de Danielson ou honorera-t-il sa parole envers la BCC ? Finalement, il s’en est pris à l’ancien champion, en l’étouffant avec un sac.

À ce stade, tout le vestiaire a saigné dans le ring et aux abords du ring pour mettre fin à leurs tourments, mais Moxley avait déjà fait ce qu’il avait promis. L’entreprise n’appartient plus aux autres. Le reste de l’émission était plutôt inconfortable avec l’air aspiré hors de la pièce. Cependant, l’équipe de tournage d’AEW a fait un excellent travail en présentant la prochaine génération d’AEW en montrant Darby Allin, HOOK, Daniel Garcia et Orange Cassidy les regardant avec tristesse.

Danielson a clairement indiqué son intention de « prendre sa retraite » avant la fin de l’année. Non seulement son corps commence à se dégrader, mais il souhaite passer le temps qu’il lui reste, en bonne santé, avec sa famille. Bien qu’il ait fait connaître son intention de rester dans AEW après sa retraite, on ne sait toujours pas quelle sera sa présence à l’écran.

Qu’avez-vous pensé de la fin du match ? Pensez-vous que c’était la bonne décision de conclure ainsi la carrière à temps plein de Danielson ? Faites-moi part de vos réflexions sur X et Bluesky @haleyanne_! Comme toujours, restez à l’écoute de ComicBook pour les mises à jour sur AEW.