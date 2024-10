Jon Moxley met fin à la carrière à temps plein de Bryan Danielson et remporte le titre mondial à AEW WrestleDream

25 ans après le début de sa carrière sur le ring à proximité, la carrière à temps plein de Bryan Danielson et sa course au titre mondial AEW ont pris fin à l’AEW WrestleDream à Tacoma, Washington, de manière très violente.

Jon Moxley a rendu Danielson inconscient lors de l’événement principal pour entamer sa quatrième manche avec le titre mondial AEW et sa première manche depuis fin 2022.

Après la victoire de Moxley, Claudio Castagnoli, PAC et Marina Shafir ont frappé le ring pour faire davantage de dégâts jusqu’à ce que Wheeler Yuta et Darby Allin s’épuisent pour effectuer l’arrêt. Yuta s’est ensuite retourné contre Allin qui a ensuite été scotché aux cordes. Yuta a étouffé Danielson avec un sac en plastique à la demande de Moxley. Plusieurs lutteurs comme Jeff Jarrett et Private Party ont couru pour aider, mais ont été battus.

Moxley a ensuite mis une chaise autour du cou de Danielson avant que Castagnoli ne la piétine. Le groupe a finalement quitté le ring après la sortie de plus de lutteurs, mais a tenu à mettre la ceinture de titre dans un sac noir à un moment donné avant que tout cela ne se passe.

Danielson était étendu alors que les fans de Tacoma étaient presque silencieux. A l’inverse, Excalibur et Tony Schiavone se sont montrés émus lors de l’appel de toute cette séquence.

Il s’agissait de leur troisième match en simple dans l’AEW et du sixième au total. Moxley reste invaincu dans sa série AEW à 3-0.

Après avoir remporté le titre mondial au All In d’août, Danielson a déclaré que sa prochaine défaite marquerait le dernier combat de sa carrière à plein temps sur le ring. Reste à savoir s’il reste fidèle à cette déclaration. Il a signé avec AEW en septembre 2021 et a disputé plus de 100 matchs pour l’entreprise à son époque.

Le match a commencé par une bagarre avec Moxley attaquant Danielson avant que la cloche ne sonne. Le compte à rebours final a continué à jouer. Les deux hommes se sont étouffés avec des câbles, Shafir s’est également impliqué et une chaise est entrée dans le mix avant que la cloche ne sonne enfin.

Le public local pro-Danielson, qui était debout pendant toute la durée du match, a fait savoir à Moxley ce qu’il pensait de lui alors qu’il lançait un piledriver sur la table des commentateurs espagnols, suivi d’un câble. Ils n’étaient pas non plus satisfaits de Shafir qui continuait à enfoncer les genoux de Muay Thai dans la tête de Danielson chaque fois que le dos de l’arbitre Bryce Remsburg était tourné. Elle a finalement été surprise en train d’attraper la jambe de Danielson et a été expulsée du match.

Les deux ont échangé une bataille frappante que Moxley a remportée avant que Danielson ne reprenne l’avantage avec une corde à linge et sa série de coups de pied Oui. Après une série de piétinements, il a réussi à obtenir le LeBell Lock, mais Moxley s’est dirigé vers les cordes. Danielson a commis une erreur lors d’un plongeon vers l’extérieur que Moxley a contré dans un Death Rider sur le sol en ciment exposé.

Moxley s’est rallié tardivement avec des cordes à linge et a frappé un autre Death Rider, mais Danielson en a expulsé un. Il a craché sur Moxley et a été frappé avec un piledriver Gotch, puis avec un starter arrière nu contre lequel Danielson a essayé de se battre jusqu’à ce qu’il ne puisse pas.

